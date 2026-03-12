×

Главная   /   Лента новостей
18:21, 12 марта 2026

Житель Анапы оштрафован за свиную голову на заборе мечети в Адыгее

Житель Анапы, оштрафованный за свиную голову на заборе мечети в Адыгее в зале суда. Фото: Объединенная пресс-служба судов Адыгеи

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Мировой судья Тахтамукайского района признал жителя Анапы виновным в  оскорблении чувств верующих и назначил ему наказание в виде штрафа в 60 тысяч рублей.

Как писал "Кавказский узел", 14 сентября 2025 года управление мусульман Адыгеи и Краснодарского края сообщило, что к мечети аула Козет в Тахтамукайском районе Адыгеи подбросили свиную голову. Пользователи Telegram призвали найти и наказать автора провокации. Днем 15 сентября Следком сообщил, что задержан 43-летний житель Анапы, дело расследовалось по статье о публичном оскорблении чувств верующих. 17 сентября суд в Адыгее отправил подозреваемого в следственный изолятор. Подобных провокаций в Козете, где эта мечеть действует уже около 30 лет, прежде не было, заявил "Кавказскому узлу" местный активист. 

Согласно видеозаписи, сделанной камерой наблюдения, в темное время суток мужчина подошел к забору и надел на один из прутьев ограды свиную голову. Потом мужчина отошел на несколько шагов, держа руки на уровне лица (вероятно, снимая фото или видео на телефон), а затем покинул территорию.

По версии следствия, 14 сентября 2025 года в ночное время 43-летний житель Анапы, находясь рядом с территорией мечети в ауле Козет Тахтамукайского района, совершил действия, оскорбляющие чувства верующих, сообщила сегодня пресс-служба Следственного комитета Адыгеи на своей странице во "ВКонтакте".

Мировой судья судебного участка № 1 Тахтамукайского района, рассмотрев в особом порядке материалы уголовного дела в отношении подсудимого, признал его виновным в публичном оскорблении религиозных чувств верующих, совершенных в местах, специально предназначенных для проведения богослужений , и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 60 тысяч рублей, сообщила объединенная пресс-служба судов Адыгеи в Telegram-канале.

С учетом периода задержания осужденного сумма штрафа была снижена до 50 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу, уточнила пресс-служба.

11 октября 2023 года стало известно, что к памятнику Ахмату Кадырову в Москве подбросили свиную голову. После инцидента был задержан житель Москвы Дмитрий Кудряшов. Его отец сообщил, что Дмитрий с подругой возложили свиную голову к памятнику, но акция не носила религиозный характер, а "была, скорее, политической".

Свинья - запретное в исламе животное, этот инцидент можно расценить как антимусульманскую акцию. Подбрасывание частей мертвого животного само по себе оскорбительно, отметили опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

5 декабря 2011 года неизвестные также подбросили к памятнику свиные головы, было возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".

В 2014 году жители Кобулети в Аджарии повесили свиную голову на здание, в котором гражданин Турции планировал открыть медресе. Мусульманская община подала в Батумский городской суд жалобу на дискриминацию. В июле 2015 года в городе прошли митинги против деятельности мусульманского пансионата. В сентябре 2016 года три жителя Грузии были признаны виновными в дискриминации мусульман. Участники акций протеста против работы мусульманского пансионата получили штрафы. В 2019 году в связи с притеснениями мусульман была подана жалоба против Грузии. Власти Грузии не защитили права религиозных меньшинств и не помогли обеспечить открытие пансионата для учеников-мусульман в Кобулети, говорилось в жалобе, направленной в Европейский суд по правам человека.

Европейский суд по правам человека постановил, что власти Грузии не предприняли должных действий для предотвращения религиозной дискриминации и насилия против основателей медресе в Кобулети, и назначил компенсации заявителям. При этом он отказался признать инцидент с повешенной на дверь здания медресе свиной головой унижающим достоинство обращением.

Автор: "Кавказский узел"

