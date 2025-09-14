×

Кавказский узел

Главная   /   Лента новостей
17:24, 14 сентября 2025

Неизвестный оставил свиную голову у мечети в Адыгее

Мечеть в ауле Козет. Скриншот фото из Telegram-канала ДУМ Адыгеи и Краснодарского края от 14.09.25, https://t.me/dumraikk/2586.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Свиную голову подбросили к мечети аула Козет, ДУМ Адыгеи и Краснодарского края назвало случившееся провокацией и сообщило об обращении в полицию. Как следует из видео с места событий, мужчина, оставивший свиную голову на заборе у мечети, зафиксировал это на свой телефон.

Неизвестные лица подкинули свиную голову к мечети аула Козет в Тахтамукайском районе Адыгеи, сообщило ДУМ Адыгеи и Краснодарского края. "У данного поступка есть лишь одно объяснение – это подлая провокация, направленная на дестабилизацию в нашем регионе и попытку разрушить межнациональное и межконфессиональное согласие в обществе", - говорится в Telegram-канале муфтията. "В произошедшем разбираются правоохранительные органы, ситуация находится на контроле Министерства внутренних дел по Адыгее и органов власти республики", - подчеркивается в сообщении.

Telegram-канал "ЧП Майкоп/Республика Адыгея" разместил видео с камер наблюдения, на котором видно, как мужчина подходит к забору, надевает на один из прутьев свиную голову. Потом он отходит на несколько шагов, держа руки на уровне лица, по всей видимости, снимая фото или видео, и уходит от здания.

МВД Адыгеи в своем Telegram-канале к 17.24 мск не комментировало случившееся.

11 октября 2023 года стало известно, что к памятнику Ахмату Кадырову в Москве подбросили свиную голову. После инцидента был задержан житель Москвы Дмитрий Кудряшов. Его отец сообщил, что Дмитрий с подругой возложили свиную голову к памятнику, но акция не носила религиозный характер, а "была, скорее, политической".

Свинья – запретное в исламе животное, этот инцидент можно расценить как антимусульманскую акцию. Подбрасывание частей мертвого животного само по себе оскорбительно, отметили опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

5 декабря 2011 года неизвестные также подбросили к памятнику свиные головы, было возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".

В 2014 году жители Кобулети в Аджарии повесили свиную голову на здание, в котором гражданин Турции планировал открыть медресе. Мусульманская община подала в Батумский городской суд жалобу на дискриминацию. В июле 2015 года в городе прошли митинги против деятельности мусульманского пансионата. В сентябре 2016 года три жителя Грузии были признаны виновными в дискриминации мусульман. Участники акций протеста против работы мусульманского пансионата получили штрафы. В 2019 году в связи с притеснениями мусульман была подана жалоба против Грузии. Власти Грузии не защитили права религиозных меньшинств и не помогли обеспечить открытие пансионата для учеников-мусульман в Кобулети, говорилось в жалобе, направленной в Европейский суд по правам человека.

Европейский суд по правам человека постановил, что власти Грузии не предприняли должных действий для предотвращения религиозной дискриминации и насилия против основателей медресе в Кобулети, и назначил компенсации заявителям. При этом он отказался признать инцидент с повешенной на дверь здания медресе свиной головой унижающим достоинство обращением.

