Аналитики сочли антимусульманской акцией свиную голову у памятника Кадырову

12 декабря 2023, 15:58

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Голова мертвого животного у памятника мусульманину может быть расценен как оскорбление чувств верующих, безотносительно к личности Ахмата Кадырова, отметили опрошенные "Кавказским узлом" аналитики. Квалификация деяния молодого человека, задержанного в связи с публикацией видео о свиной голове у памятника Ахмату Кадырову в Москве, зависит от позиции следствия, считает адвокат.

Как писал " "Кавказский узел", в октябре в сети распространилось видео, на котором показано, как молодой человек подбросил свиную голову к памятнику на улице Ахмата Кадырова в Москве. Telegram-каналы сообщили о задержании одного из участников инцидента, но силовые ведомства и власти Чечни не комментировали случившееся. Отец молодого человека Александр Кудряшов сообщил, что его сын с подругой возложили свиную голову к памятнику Кадырову, но акция не носила религиозный характер, а "была, скорее, политической".

Правительство Москвы приняло 17 августа 2004 года решение о том, что одна из улиц столицы России получит имя погибшего президента Чечни Ахмата Кадырова. В самом начале улицы, у выхода из станции метро "Бунинская аллея" установили памятник Кадырову. 5 декабря 2011 года неизвестные подбросили к памятнику свиные головы. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".

В подбросе свиной головы проявляется язык вражды, отметил глава Исследовательского центра "Сова" Александр Верховский. "Языком вражды это точно является, так как, независимо от Кадырова и повода. Такой жест призван оскорбить мусульман в целом", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Старший научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО МИД России Ахмет Ярлыкапов заявил, что подброс свиной головы вполне может быть расценен как антимусульманская акция. "Свинья — это запретное, харамное животное. И подброшенная голова свиньи — это не просто личный выпад, но и намёк на религию, которую исповедуют Кадыров и чеченцы в целом", сказал он.

По словам исламоведа, в общем-то, само действие с подбрасыванием мертвого животного или его частей само по себе оскорбительно. "Голова мёртвого животного вообще оскорбление. Если бы подбросили голову барана, то это тоже можно расценить как оскорбление. Но здесь именно подкинули голову свиньи и в этом есть очевидный антиисламский посыл", - считает Ярлыкапов.

Подброс свиной головы можно рассматривать как оскорбление чувств верующих, сказал адвокат Тимофей Широков.

"Особенно если какие-то заинтересованные люди напишут заявление в СК или в полицию, в котором укажут, что Ахмат Кадыров был мусульманином, муфтием в Чечне, и то, что к его памятнику подкинули голову харамного животного тем самым хотели задеть религиозные чувства мусульман. Следователь может назначить какую-нибудь комплексную психолого-религиоведческую экспертизу, которая сделает свой вывод. В качестве свидетеля может быть приглашен мусульманский религиозный деятель, который подтвердит антиисламскую подоплёку такого рода действий. Это следователь может провести и без заявления граждан", - рассказал адвокат корреспонденту "Кавказского узла".

В то же время, по его мнению, квалификация преступления как связанного с оскорблением чувств верующих, зависит от настроя следствия. "Многое зависит от установок, которые дадут следователю. У нас закон, что дышло, куда повернёшь — туда и вышло", - отметил он.

Напомним, в 2014 году жители Кобулети в Аджарии повесили свиную голову на здание, в котором гражданин Турции планировал открыть медресе. Мусульманская община подала в Батумский городской суд жалобу на дискриминацию. В июле 2015 года в городе прошли митинги против деятельности мусульманского пансионата. В сентябре 2016 года три жителя Грузии были признаны виновными в дискриминации мусульман. Участники акций протеста против работы мусульманского пансионата получили штрафы. В 2019 году в связи с притеснениями мусульман была подана жалоба против Грузии. Власти Грузии не защитили права религиозных меньшинств и не помогли обеспечить открытие пансионата для учеников-мусульман в Кобулети, говорилось в жалобе, направленной в Европейский суд по правам человека.

Европейский суд по правам человека постановил, что власти Грузии не предприняли должных действий для предотвращения религиозной дискриминации и насилия против основателей медресе в Кобулети, и назначил компенсации заявителям. При этом он отказался признать инцидент с повешенной на дверь здания медресе свиной головой унижающим достоинство обращением.

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