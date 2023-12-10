Житель Москвы отправлен в СИЗО после акции со свиной головой

10 декабря 2023, 03:09

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Дмитрий Кудряшов задержан из-за возложение свиной головы к памятнику Ахмату Кадырову в Москве и находится в СИЗО Краснодара, сообщил его отец.

Как сообщал "Кавказский узел", 12 октября в сети появилось видео, на котором молодой человек подбрасывает свиную голову к памятнику на улице Ахмата Кадырова в Москве. Telegram-каналы сообщили о задержании одного из участников инцидента, но силовые ведомства и власти Чечни не комментировали случившееся.

Правительство Москвы приняло 17 августа 2004 года решение о том, что одна из улиц столицы России получит имя погибшего президента Чечни Ахмата Кадырова. В самом начале улицы, у выхода со станции метро "Бунинская аллея", установили памятник Кадырову. 5 декабря 2011 года неизвестные подбросили к памятнику свиные головы. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".

Отец задержанного за возложение свиной головы к памятнику Ахмату Кадырову сообщил, что его сын находится в СИЗО в Краснодаре. По словам Александра Кудряшова, его задержали в начале декабря, пишет 8 декабря "ОВД-Инфо"*.

Александр Кудряшов сообщил подробности произошедшего. По словам мужчины, его сын Дмитрий с подругой возложили свиную голову к памятнику Ахмату Кадырову, причем, по его словам, акция не носила религиозный характер, а был скорее политической.

На следующий день, по словам Кудряшова, силовики пришли к подруге его сына, однако его сын спрятался. Его подругу и ее мать отвезли в отделение, где допросили. Дальнейшая судьба девушки пока неизвестна. Сын же Кудряшова три дня находился в квартире подруги, после чего уехал в Краснодар. После этого силовики пришли к его отцу. Его также доставили в отделение, где продержали до суда по протоколу о мелком хулиганстве. 18 октября суд арестовал Кудряшова-старшего на трое суток.

То, что сын находится в СИЗО Краснодара, Александр Кудряшов узнал после разговора с супругой мужчины, который также находится в этом СИЗО. Подробностей того, что вменяется сыну, Кудряшов пока не знает.

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