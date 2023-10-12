Видео со свиной головой на памятнике Ахмату Кадырову в Москве разошлось по сети

12 октября 2023, 21:55

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Молодой человек подбросил свиную голову к памятнику на улице Ахмата Кадырова в Москве, следует из видео, которое опубликовано в сети. Telegram-каналы сообщили о задержании одного из участников инцидента, но силовые ведомства и власти Чечни не комментировали случившееся.

Как сообщал "Кавказский узел", правительство Москвы приняло 17 августа 2004 года решение о том, что одна из улиц столицы России получит имя погибшего президента Чечни Ахмата Кадырова. В самом начале улицы, у выхода из станции метро "Бунинская аллея", установили памятник Кадырову. 5 декабря 2011 года неизвестные подбросили к памятнику свиные головы. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".

Неизвестный в московском районе Южное Бутово положил к памятнику на улице отцу главы Чечни Ахмату Кадырову свиную голову и бекон, следует из видео, которое появилось в ряде телеграм-каналов, в частности, 11 октября оно опубликовано в Telegram-канале Baza.

На видеозаписи неизвестный берет свиную голову и несет ее к плите, на которой написано "Улица Кадырова". Ролик снят в темное время суток, дата его съемки неизвестна.

В описании к видео утверждалось, что запрещенную в исламе свинину к памятнику на улице Ахмата Кадырова подложили в связи с сообщением о строительстве еще одной мечети в Москве, за это был содержан 19-летний уроженец Барнаула. В сообщении утверждается, что видео записывала знакомая молодого человека, которая не знала о его намерениях.

О задержании участника инцидента информировал и Telegram-канал "Автозак Live"

Новую мечеть планируется построить на юге Москвы, на улице Ахмата Кадырова, Путин одобрил этот план, отчитался глава Чечни после встречи с президентом.

"Кавказский узел" не может утверждать, являются ли записанные на видео события фабрикацией осквернения памяти Ахмата Кадырова или нет.

Однако по данным на 21.30 мск 12 октября силовые ведомства не подтверждали информацию о задержании по этому поводу. Так, на сайтах управлений полиции, прокуратуры и управления следственного комитета по Москве не содержится информации о случившемся. Также информацию не комментировали представители властей Чечни и прежде всего, сам Рамзан Кадыров.

Напомним, что глава Чечни Рамзан Кадыров с начала 2023 года по меньшей мере четыре раза гневно реагировал на случаи сожжения Корана. Кроме того, он публично призывал к расправе над сжигателями Корана. Так, 16 марта Кадыров опубликовал в своем телеграм-канале ролик, на котором люди в военной форме, похожей на форму вооруженных сил Украины, вырывают страницу из Корана, чтобы разжечь костер. Глава Чечни пообещал заплатить 5 миллионов рублей за казнь участников видеозаписи, на которой страница из Корана использовалась для розжига костра, и 10 миллионов рублей - за взятие их живыми. При этом пользователи соцсетей указали на признаки постановочности видеоролика.

В Чечню был отправлен для суда волгоградец Никита Журавель, который был задержан после записи видео с сожжением Корана в Волгограде. На допросе он заявил, что сделал это по указанию спецслужб Украины. Передачу дела Журавеля в Чечню глава Следкома России объяснил это обращениями жителей республики, попросивших признать их потерпевшей стороной. 27 мая Журавель был доставлен в грозненский СИЗО, 9 октября в Чечне должен был начаться суд над ним. Сегодня Кадыров опубликовал видео с Журавелем, на котором усомнился в том, что Журавель искренне хочет принять ислам.

Глава Минюста предложил после приговора отправить волгоградца в колонию региона с мусульманским населением. Владимир Путин 13 июня заявил, что Журавель будет отбывать наказание в одном из мусульманских регионов.

Решение передать дело Журавеля в Чечню не только противоречит законодательству, но и создает риск пыток волгоградца и угрозу его жизни, указали ранее опрошенные "Кавказским узлом" юристы. Рассмотрение дела в Чечне может привести к более суровому наказанию Журавеля, отметил правозащитник Валентин Богдан.

"Кавказский узел" также писал, что в сентябре 2014 года в городе Кобулети в Аджарии на дверь одного из зданий повешена голова свиньи. Таким образом выражен протест возможному открытию в нем медресе, сообщили местные жители. В связи с инцидентом полиция возбуждала уголовное дело по статье об угрозе уничтожения имущества (статья 151 УК Грузии), однако правозащитники отмечали, что этот инцидент следует расследовать по статье о преследовании по религиозным убеждениям

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