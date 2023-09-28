Кадыров после встречи с Путиным сообщил о строительстве мечети в Москве

28 сентября 2023, 20:11

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Новую мечеть планируется построить на юге Москвы, на улице Ахмата Кадырова, Путин одобрил этот план, отчитался сегодня глава Чечни после встречи с президентом.

Как писал "Кавказский узел", в апреле глава Чечни Рамзан Кадыров вмешался в вопрос строительства мечети около Святого озера в Москве, где уже находится православный храм. Рамзан Кадыров, комментируя массовые протесты против возведения мечети в московском районе Косино, заявил, что противники строительства мечети должны быть либо мобилизованы, либо отправиться под суд. В итоге мэр Москвы пообещал, что мечети у Святого озера в Косино не будет, что ее возведут в другом месте и ее размер будет "весьма скромным". Вопрос строительства мечети вызвал тогда поток видеообращение со стороны как ее сторонников, так и противников О решении по поводу мечети сообщил и глава Чечни Рамзан Кадыров, упомянув свои переговоры с Собяниным на эту тему. Опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники и кавказовед сочли, что Кадыров включился в вопрос строительства мечети в Москве с целью показать себя главным защитником мусульман России и продемонстрировать свое возросшее влияние, хотя формально он не имеет права вмешиваться в происходящие в другом регионе события.

На сегодняшней встрече президент России Владимир Путин предложил Рамзану Кадырову обсудить социальные и экономические вопросы, однако тот заявил, что в Чечне проблем нет. Кадыров остановился на военной операции на Украине, отметив, что в случае невыполнения приказа Путина "нам не жить в этом государстве", а Чечня единственный регион, где Путина поддерживает все население. В расшифровке части беседы, опубликованной на сайте Кремля, не упоминается скандал с размещением Кадыровым ролика, на котором его сын избил арестованного по делу о сожжении Корана.

В ходе встречи с президентом России обсуждался вопрос строительства мечети в Москве, сообщил сегодня глава ЧЕчни. "В ходе беседы я коснулся темы строительства новой мечети на улице имени первого президента Чечни, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова в Южном Бутово. Глава государства подчеркнул большую значимость данного проекта для верующих и отметил, что вопрос строительства мечети стоило поднять еще раньше", - сообщил Кадыров в своем Telegram-канале.

Кадыров отметил, что Путин "поддержал идею строительства новой мечети в столице нашего государства".

В Москве новые мечети не строились более 25 лет, рассказал ранее "Кавказскому узлу" первый зампред ДУМ РФ Дамир Мухетдинов. Мусульмане проживают во всех районах Москвы, и их численность достаточно большая, однако официальная статистика, в частности, данные переписи населения 2020-2021 годов, не отражают реальных данных о числе мусульман, отметили кавказовед Ахмет Ярлыкапов и глава азербайджанской общины Москвы Шамиль Тагиев.

"Кавказский узел" также писал, что 21 июля после пятничного намаза в исторической мечети в Москве верующие провели шествие, скандируя: "Аллаху Акбар", выразив протест против рейдов силовиков в мечетях Подмосковья. Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал акцию, осудив ее участников за несанкционированный характер протеста.

Акция протеста мусульман была вызвана, в частности, проверкой документов во время намаза у посетителей мечети в подмосковных Котельниках, которая произошла 7 июля. Рамзан Кадыров потребовал привлечь силовиков к ответственности. Депутат Госдумы Адам Делимханов встретился по этому поводу с губернатором Московской области и пообещал наказать виновных. Глава Дагестана Сергей Меликов поддержал власти Чечни, отметив, что компетентные органы должны дать оценку поведению силовиков. То, что требования Кадырова остались без реакции, говорит о снижении его влияния и стало сигналом главе Чечни, чтобы он не вмешивался не в свои дела, сочли опрошенные "Кавказским узлом" политолог и правозащитники.

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