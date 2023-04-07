Скандал с мечетью в Москве дал Кадырову повод продемонстрировать влияние

07 апреля 2023, 20:01

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Кадыров включился в вопрос строительства мечети в Москве, чтобы показать себя главным защитником мусульман России и продемонстрировать свое возросшее влияние, хотя формально он не имеет права вмешиваться в происходящие в другом регионе события, отметили опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники и кавказовед.

Как писал "Кавказский узел", 3 апреля Рамзан Кадыров, комментируя протесты против предполагаемого возведения мечети в одном из районов Москвы, заявил, что противники строительства мечети должны быть либо мобилизованы, либо отправиться под суд. Живущий в Великобритании уроженец Дагестана, боец ММА Мухаммад Мокаев на фоне скандала со строительством мечети 4 апреля попросил убрать из трансляций его боев титр Russia, обозначающий его происхождение. 5 апреля мэр Москвы Сергей Собянин пообещал, что мечети у Святого озера не будет, ее возведут в другом месте и ее размер будет "весьма скромным". О решении по поводу мечети, против возведения которой в Москве прошли протесты, сообщил и глава Чечни Рамзан Кадыров, упомянув свои переговоры с Собяниным на эту тему.

На фоне сообщений в соцсетях и СМИ о намерении властей разрешить построить мечеть около Святого озера, где уже находится православный храм, в Москве стали проходить акции протеста против строительства мечети, в них принимали участие, в том числе бойцы ММА, в частности, Максим Дивнич. А 3 апреля в сети был опубликован видеоролик, на котором люди в военной форме, назвавшись участниками военной операции на Украине, пообещали воевать с участниками строительства мечети. В ролике не указана национальная принадлежность военных, но в соцсетях, в частности, в YouTube-канале "Утро февраля", утверждается, что заявление сделано от имени чеченских силовиков.

То, что Собянин после беседы с Кадыровым огласил решение по мечети, является свидетельством того, что Кадыров начал влиять на события за пределами Северного Кавказа, используя свою роль в военной операции на Украине, считает глава комитета "Гражданское содействие"* Светлана Ганнушкина*.

"Расширение влияния Кадырова идет постоянно. И не только на Северном Кавказе, но уже и за его пределами. Теперь мы наблюдаем, как он пытается влиять на решения и события в Москве. Но почему он вмешивается в такие вопросы, мне не понятно. При этом никто не препятствует тому, что он участвует в выборе места для строительства мечети, обсуждает, какие решения важны, а какие нет. Не он должен обсуждать, какие мечети важны для москвичей, а какие нет.", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Тот факт, что решение Собянина формально принято после беседы с Кадыровым, поднимает статус Кадырова относительно других глав регионов, уверена она. "Это показывает, что он желает стать главным защитником мусульман в России, но это вмешательство в жизнь столицы и это недопустимо. Он также хочет показать, что он выше и влиятельнее глав других регионов России. Но это не его дело - место строительства мечети в Москве должны определять москвичи и руководство города", - отметила она.

Правозащитник Оюб Титиев связал расширение роли Кадырова по всей России с активным участием в украинских событиях. "Военная операция, конечно, увеличила роль Кадырова по всей России, но он ее расширял еще до этих событий. Он пытается вмешаться не только в вопросы, касающиеся мечетей и в целом религии, но и поведения мусульман, каких-то событий, связанных с ними. Он себя выдает за главного защитника мусульман России. Я не согласен с тем, что он, действительно, главный их защитник, но и других активных в этом плане деятелей я не вижу", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его мнению, то, что решение Собянина озвучено после разговора с Кадыровым, стало простым совпадением. "Но это, конечно, повышает роль Кадырова в отношении других лидеров регионов России. Она и так росла после начала военной операции на Украине и активного участия <в ней> Кадырова, а сейчас и этот факт показывает, что он выше других. Его участие в вопросе мечети в Москве тоже сыграло роль", - отметил он.

Разговор Кадырова и Собянина по теме мечети говорит о распространении влияния главы Чечни по всей территории России, уверен старший научный сотрудник Центра изучения проблем Кавказа Ахмет Ярлыкапов.

"Здесь абсолютно налицо имидж Рамзана Кадырова как главного защитника всех мусульман России и такого неформального лидера всех мусульман. Этот образ, впрочем, создавался на протяжении долгого времени. Поэтому я не вижу ничего удивительного в том, что на эту тему в переговоры с Собяниным вступил именно Кадыров", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Сообщение Кадырова о том, что решение Собянина формально принято после беседы с ним говорит о попытке главы Чечни казаться влиятельнее других глав регионов, отмечает он. "Мы не знаем, о чем именно они говорили и было ли принято решение в результате разговора Собянина с Кадыровым. Возможно, решение было принято до разговора. История в целом достаточно мутная. Но Кадыров бы хотел казаться выше статусом, чем остальные руководители регионов. Но я бы не стал делать далеко идущие выводы, что он начал влиять на повестку дня в Москве или в Санкт-Петербурге", - отметил он.

5 апреля командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов назвал шоуменом чемпиона мира и Европы по кикбоксингу, бойца ММА Владимира Минеева, который ранее призвал сторонников строительства мечети в Москве отправиться на передовую, и усомнился в том, что боец ММА действительно на фронте. Алаудинов подчеркнул, что в зоне военной операции, где постоянно находятся не менее 9 тысяч мусульман из Чечни, "стреляют прямо в лоб".

Светлана Ганнушкина выразила надежду, что скоро шумиха вокруг строительства мечети и все связанные с ним конфликты утихнут. "В том числе подобные угрозы, озвученные Алаудиновым. Это прямая угроза Минееву. Но после решения Собянина, с которым согласны все стороны, эти споры прекратятся. Я на это очень надеюсь", - подчеркнула правозащитница.

Ярлыкапов уверен, что высказывания Алаудинова в адрес Минеева нельзя считать прямой угрозой. "Алаудинов просто решил поддержать общую тональность агрессивной риторики в отношении тех именитых людей, которые выступили против строительства мечети. Мне кажется, его слова не стоит оценивать как прямые угрозы. Он просто не мог не выступить в такой манере и высказать свою позицию. Но сейчас, после решения Собянина, которое как бы всех устраивает, эти разговоры и споры утихнут", - заключил Ярлыкапов.

Титиев согласился с мнением Ярлыкапова относительно угроз Алаудинова. "Это угрозы, которые озвучены для поддержания общего настроения сторонников строительства мечети. То есть мне не кажется, что он после слов перейдет к делу. Сказал, чтобы к нему не было претензий за пассивность. Вот и все. Все потенциальные конфликты, надеюсь, будут исчерпаны", - подчеркнул он.

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