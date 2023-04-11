Мухетдинов указал на отсутствие официальных распоряжений о строительстве мечети в Москве

11 апреля 2023, 16:07

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В Москве новые мечети не строились более 25 лет и заявление Собянина о предоставлении земли под ее строительство в Косино обрадовало мусульман, рассказал первый зампред ДУМ РФ Дамир Мухетдинов, отметив, что документы о месте для строительства земли пока не поступали. Мусульмане проживают во всех районах Москвы и их численность достаточно большая, однако официальная статистика, в частности, данные переписи населения 2020-2021 годов, не отражает реальных данных о числе мусульман, отметили кавказовед Ахмет Ярлыкапов и глава азербайджанской общины Москвы Шамиль Тагиев.

Как писал "Кавказский узел", 3 апреля Рамзан Кадыров, комментируя протесты против предполагаемого возведения мечети в в московском районе Косино, заявил, что противники строительства мечети должны быть либо мобилизованы, либо отправиться под суд. Живущий в Великобритании уроженец Дагестана, боец ММА Мухаммад Мокаев на фоне скандала со строительством мечети 4 апреля попросил убрать из трансляций его боев титр Russia, обозначающий его происхождение. 5 апреля мэр Москвы Сергей Собянин пообещал, что мечети у Святого озера в Косино не будет, ее возведут в другом месте и ее размер будет "весьма скромным". О решении по поводу мечети, против возведения которой в Москве прошли протесты, сообщил и глава Чечни Рамзан Кадыров, упомянув свои переговоры с Собяниным на эту тему. Опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники и кавказовед отметили, что Кадыров включился в вопрос строительства мечети в Москве, чтобы показать себя главным защитником мусульман России и продемонстрировать свое возросшее влияние, хотя формально он не имеет права вмешиваться в происходящие в другом регионе события.

На фоне сообщений в соцсетях и СМИ о намерении властей разрешить построить мечеть около Святого озера, где уже находится православный храм, в Москве стали проходить акции протеста против строительства мечети, в них принимали участие, в том числе бойцы ММА, в частности, Максим Дивнич. А 3 апреля в сети был опубликован видеоролик, на котором люди в военной форме, назвавшись участниками военной операции на Украине, пообещали воевать с участниками строительства мечети. В ролике не указана национальная принадлежность военных, но в соцсетях, в частности, в YouTube-канале "Утро февраля", утверждается, что заявление сделано от имени чеченских силовиков.

Первый заместитель председателя Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ) Дамир Мухетдинов заявил, что пока слова Собянина о возможности строительства мечети на 2,5 тысячи квадратных метров документально не подтверждены, хотя саму эту возможность в ДУМ РФ рассматривают как положительную.

"Сергей Семенович сделал заявление. Спасибо. Муфтий поблагодарил. Но документов на выделение земли мы не видим. У нас в стране хозяин - барин. Хозяин дал слово, хозяин - забрал. Поэтому я привык верить только документам. Собянин пообещал выделить землю. Но кому? Может (главе Управления мусульман Кавказа) Аллахшукюру Пашазаде или (главе Чечни) Рамзану Кадырову?!", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

На сайте мэрии Москвы по данным на 16.00 мск 11 апреля не содержится официальных распоряжений о строительстве мечети в Косино. Также к теме строительства мечети Собянин с 6 апреля не возвращался в своем Telegram-канале.

В нынешних условиях и обещанных 2,5 тысяч квадратных метров под мечеть было бы достаточно, отметил Мухетдинов. "Учитывая, что за 27 лет последних ни кусочка земли под мечеть не выделяли, то это будет достижением. То есть землю с формулировкой именно под мечеть", - сказал Мухетдинов.

Он не смог пояснить логику московских властей, по которой мечеть планируется возвести в Косино. "В настоящее время в Москве мусульмане разных национальностей проживают везде и в явно немалом количестве. Статистики где их больше, где меньше у нас нет. Может быть, у Собянина есть такие сведения. А может инфраструктура в Косино более удачная. На самом деле в Москве нет разницы, где возводить мечеть.При условии шаговой доступности от метро где бы ни была мечеть, это будет шикарно", - считает Мухетдинов.

По его мнению, достоверных сведений о численности представителей разных мусульманских народов в том числе в Москве нет. "Я не доверяю результатам переписей в России. У нас между двумя переписями куда-то пропали, например, 600 тыс татар. Из них десятки тысяч в Москве. Что с ними случилось? За 10 лет все ассимилировались или ещё что-то? Доверять цифрам переписи, которая трижды переносилась, проводилась почти в пандемию, доверять невозможно. Я доверяю своим глазам. А я вижу, что и за баранкой такси, и среди работников в поликлиниках и школах, везде представители мусульманских народов, в том числе с Кавказа. Вот это реальность", - поведал Мухетдинов.

По данным результатов переписи населения по Москве, в столице проживает 11 491 чеченец, 2 850 ингушей, 4 320 аварцев, 153 абазина, 270 агулов, 364 адыгейца, 611 балкарцев, 2 327 даргинцев, 2 314 кабардинцев, 793 карачаевца, 1 576 кумыков, 1 167 лакцев, 3874 лезгина, 539 ногайцев, 255 рутульцев и 655 табасаранцев, 14 05 черкесов. Также в переписи зафиксировано проживание в Москве 37 259 азербайджанцев и 359 талышей, следует из данных на сайте Всероссийской переписи населения.

Количество мусульман во всех "спальных" районах Москвы значительное, отметил старший сотрудник Центра изучения проблем Кавказа МГИМО Ахмет Ярлыкапов. "Безотносительно в каком районе. Население Москвы растёт, и значительную долю составляют мусульмане. Но мест компактного проживания исключительно мусульман, как, к примеру, в Париже, в Москве нет. Поэтому выбор на Косино пал не потому, что там имеется компактное мусульманское население. Из того, что объяснял сам Собянин, Косино выбрано как место под мечеть, потому что далеко от жилой застройки. Но наряду с этим недалеко транспортная инфраструктура — станции метро и диаметра (электричка). Правда не ясно, принималось ли это во внимание или просто так получилось", - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По словам ученого, единственные сведения о численности представителей мусульманских народов Кавказа можно почерпнуть из результатов переписи. "Хотя эти результаты очень сильно критикуют. Но есть только они. Это приблизительная цифра тех, кто в Москве постоянно живет. По крайней мере, тех, кто попался переписчикам", - отметил Ярлыкапов.

Что касается размеров мечети, то она скромная. "Но тем не менее, хоть какая-то новая мечеть. Хорошо уже то, что заговорили о возможности построить мечеть. Раньше таких разговоров не допускалось даже", - подчеркнул Ярлыкапов.

Глава азербайджанской общины Москвы Шамиль Тагиев также согласен, что достоверных данных о количестве мусульман, в том числе из Азербайджана нет. "По результатам последней переписи вряд ли выявлено точное число азербайджанцев, которые проживают в Москве и в РФ в целом. А по оценочным данным, граждан РФ азербайджанского происхождения только в Москве и Московской области около 800 тысяч человек", - полагает он.

Выбор района Косино для строительства мечети ранее не обсуждался с диаспорами, отметил он. "Строительство новой мечети в Москве обсуждается давно. Количество мечетей осталось как 25 лет назад. Я ещё в школу ходил — об этом говорили. Сейчас уже мои дети в школу пошли. Примерно пять лет назад было решение о строительстве в Новой Москве комплекса религиозных сооружений, где должны были быть церковь, мечеть, синагога, дацан буддистский. Но, видимо, эта концепция заморозилась. А сообщение о том, что в Косино хотели строить мечеть, для нас было сюрпризом. В общественном поле, у диаспор такой информации вообще не было. Никаких консультаций не было, предложений о финансировании не было. Ведь понятно, что мечеть будет строится на частные пожертвования самих мусульман, а вовсе не на деньги налогоплательщиков, как безосновательно предполагали противники строительства мечети", - рассказал Тагиев.

Он назвал заявление мэра Москвы "мудрым". "Потому что не было заявлено об отмене строительства мечети, как бывало несколько раз после таких акций", - сказал Тагиев

В 2010 году, после того, как на фоне скандала в московском районе Текстильщики, вызванном слухами о планах строительства мечети, префект округа заявил об отказе от возведения сооружения, глава Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин обратился к верующим с проповедью. По его словам, многие русские боятся исламизации страны. "Недавние события, а именно спор вокруг строительства мечети в районе Текстильщики в Москве, показал, что в подсознании современного горожанина титульной нации, у русских, присутствует страх - страх в одно прекрасное утро проснуться в мусульманской стране, где за словом "мусульманский" стоит незнание об исламе как о религии единобожия", - заявил Гайнутдин.

По мнению Тагиева, на юге Москвы и в прилегающих районах Подмосковья представители мусульманских народов селятся компактно. "Это большие торговые зоны - торговый комплекс "Садовод", торговый центр "Москва" в Люблино, центр "Фуд сити". Там не только азербайджанцы, но и представители мусульман Кавказа и Центральной Азии. Поэтому первоначально и обсуждалась возможность построить мечеть в Новой Москве, рядом с "Фуд сити". Но Косино тоже близко к этим локациям. И если рядом с построенной мечетью будет удобная транспортная инфраструктура, то люди из разных районов Москвы смогут посещать коллективные пятничные и праздничные молитвы. Это, возможно, изменит ситуацию, когда сотни тысяч людей в Москве молятся на улицах в большие исламские праздники", - резюмировал Тагиев

Заместитель муфтия Москвы, полномочный представитель председателя Духовного управления мусульман России (ДУМ РФ) в Северо-Кавказском федеральном округе Рашид Акказиев точной информации о численности мусульман с Северного Кавказа не имеет. "Район Косино вряд ли выделяется количеством мусульман", - отметил он.

Религиозный деятель также считает достижением саму по себе возможность построить новую мечеть в Москве. "Любая мечеть хороша, тем более если локация её будет недалеко от метро", - подчеркнул Акказиев.

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