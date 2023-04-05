Собянин после беседы с Кадыровым огласил решение по мечети

05 апреля 2023, 21:37

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Мечети у Святого озера не будет, ее возведут в другом месте и ее размер будет "весьма скромным", заявил сегодня мэр Москвы Сергей Собянин. О решении по поводу мечети, против возведения которой в Москве прошли протесты, сообщил и глава Чечни Рамзан Кадыров, упомянув свои переговоры с Собяниным на эту тему.

Как писал "Кавказский узел", 3 апреля Рамзан Кадыров, комментируя протесты против предполагаемого возведения мечети в одном из районов Москвы, заявил, что противники строительства мечети должны быть либо мобилизованы, либо отправиться под суд. Живущий в Великобритании уроженец Дагестана, боец ММА Мухаммад Мокаев на фоне скандала со строительством мечети попросил убрать из трансляций его боев титр Russia, обозначающий его происхождение.

На фоне сообщений в соцсетях и СМИ о намерении властей разрешить построить мечеть около Святого озера, где уже находится православный храм, в Москве стали проходить акции протеста против строительства мечети. А 3 апреля в сети был опубликован видеоролик, на котором люди в военной форме, назвавшись участниками военной операции на Украине, пообещали воевать с участниками строительства мечети. В ролике не указана национальная принадлежность военных, но в соцсетях, в частности в YouTube-канале "Утро февраля", утверждается, что заявление сделано от имени чеченских силовиков.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил сегодня, что предложение о строительстве мечети близ Святого озера "рассматривалось только в предварительном порядке на Градостроительно-земельной комиссии". "Ни решения правительства Москвы, ни распоряжений профильных органов исполнительной власти по данному вопросу не было", написал он в своем Telegram-канале. Он добавил, что информация о запланированном размере мечети неверна. "Распространяющиеся слухи о том, что площадь мечети будет 40 тыс. кв. м, неверны. Речь идет о весьма скромном объекте в 2,5 тыс. кв. м", - подчеркнул мэр Москвы.

Собянин отметил, что к нему поступили предложения от патриарха Московского и всея Руси Кирилла и председателя Духовного управления мусульман Российской Федерации Равиля Гайнутдина с просьбой выбрать другое место для строительства мечети.

"С учетом указанных обращений место расположения будущей мечети будет изменено. Под ее строительство будет выделен земельный участок недалеко от метро "Косино", между будущим диаметром МЦД-3 (московский центральный диаметр - прим. "Кавказского узла"), Московским скоростным диаметром и МКАДом", - сообщил он.

Заявление московского мэра по поводу строительства мечети прокомментировал сегодня Рамзан Кадыров. Он указал, что "разговаривал с мэром Москвы Собяниным по этому вопросу" и Собянин "нашёл замечательное решение, устраивающее всех". "Мечеть будет построена ближе к центру Москвы, в парковой части, в месте, куда прихожанам будет удобнее добираться на метро или наземном транспорте", - сообщил глава Чечни в своем Telegram-канале.

Как следует из информации на сервисе "Яндекс.карты" станция метро "Косино", также как и Святое озеро находится за МКАД. "Косино" - на расстоянии 1, 15 километра, Святое озеро - 1, 74 километра.

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