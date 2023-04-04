Боец ММА Мухаммад Мокаев. Cкриншот https://twitter.com/muhammadmokaev/status/1642950271142600718?s=20

04 апреля 2023, 21:28

Дагестанский боец отказался от упоминания России на фоне скандала с мечетью в Москве

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Боец ММА Мухаммад Мокаев, живущий в Великобритании, потребовал убрать из трансляций его боев титр Russia, обозначающий происхождение. Он пояснил, что реагирует таким образом на московские протесты против строительства мечети.

"Кавказский узел" писал, что противники строительства мечети в Москве должны быть либо мобилизованы, либо отправлены под суд, заявил 3 апреля глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя протесты против предполагаемого возведения мечети в одном из районов Москвы.

Слух о том, что рядом со Святым озером  в московском районе Косино-Ухтомское могут построить огромную мечеть, появился еще в феврале. Местные жители говорят, что узнали об этом в храме от других прихожан. Официальной информации о планах построить здесь мечеть нет, а информационный плакат на стройке сообщает о том, что здесь появится транспортно-пересадочный узел "Улица Дмитриевского". При этом после сообщения о строительстве мечети близ Святого озера стали проходить акции протеста против строительства мечети, сообщило 18 марта издание msk1.

Боец ММА  Мухаммад Мокаев 4 апреля обратился к руководству Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) с просьбой не указывать Россию местом его рождения. "Мне не нравится это. Пожалуйста, просто оставьте Дагестан на мой следующий выход", - написал он на английском языке в своём Twitter. Он также опубликовал фотографию, на которой слово Russia обведено красным кружочком.

В комментариях он пояснил, что его просьба связана с протестами против строительства мечети в Москве. "Я читал много комментариев, как русские против мусульман, которые хотят построить мечеть в Москве! Этого было достаточно для меня. Могу сказать, что страна, в которой я сейчас живу, никогда открыто не выступала против мечетей". Местом жительства в его Twitter указана Великобритания. 

Мокаев родился в дагестанском Буйнакске. В возрасте 12 лет он переехал в Великобританию вместе с семьей. Боец выступает в UFC с марта 2022 года. Всего в его активе десять побед и ни одного поражения в MMA, сообщила сегодня Lenta.ru.

В протестах против строительства мечети в Москве принимали участие другие бойцы ММА, в частности бывший боец UFC Константин Ерохин, боксер Алексей Папин, Михаил Тарабрин из Hardcore и Максим Дивнич, сообщило 3 апреля издание Sports.ru

Также 3 апреля в сети появился ролик, в частности, в Telegram-канале "Kavkaz front", на котором люди в военной форме заявили, что они являются участниками военной операции на Украине.  "Мы хотим, чтобы отреагировали власти и вынесли против этих людей соответствующие статьи и приговоры. Мы не угрожаем, мы предупреждаем вас - если вы против воли всевышнего пошли, мы будем воевать и с вами, нам без разницы с кем воевать", - заявили они. В ролике не указана национальная принадлежность его авторов, хотя в соцсетях и в частности в YouTube-канале "Утро февраля" утверждается, что заявление сделано от имени чеченских силовиков.

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Примечание:

"Студент извинился за видеоролик из мечети в Шали", "Кадыров приравнял нежелающих ехать на Украину к неверующим", "Чеченские депутаты предложили защитить религиозную литературу от борцов с экстремизмом".

Автор: "Кавказский узел"

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