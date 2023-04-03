Кадыров предложил противникам строительства мечети в Москве отправиться на фронт

03 апреля 2023, 23:35

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Противники строительства мечети в Москве должны быть либо мобилизованы, либо отправлены под суд, заявил сегодня глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя протесты против предполагаемого возведения мечети в одном из районов Москвы.

"Кавказский узел" писал, что 17 марта Рамзан Кадыров пообещал заплатить 5 миллионов рублей за казнь участников видеозаписи, на которой страница из Корана использовалась для розжига костра, и 10 миллионов рублей - за взятие их живыми. Он пояснил, что неважно, когда это случится – "сегодня, завтра, через год".

16 марта Рамзан Кадыров опубликовал в своем телеграм-канале ролик из TikTok, на котором показано, как люди в военной форме, похожей на форму ВСУ, вырывают страницу из Корана, чтобы разжечь костер. Человек, который снимает видео, обращается к ним на ломаном украинском языке с сильным акцентом, перемежая украинские слова с русскими. В частности, он спрашивает мужчин у костра: "Хлопцi, не можете розпалити костор?" и отдает им книги, в том числе Коран. Разжигающие костер мужчины, описывая книгу, несколько раз повторяют оскорбительные сравнения. Кадыров, комментируя это видео, пообещал "не пожалеть никаких сил и средств", чтобы "найти и наказать" участников видео. При этом пользователи TikTok сочли видео постановочным, указав на неестественный тон голоса, использование русских слов в украинской речи и отсутствие лиц в кадре.

Рамзан Кадыров прокомментировал сегодня акции протеста против строительства мечети в Москве. По его мнению "в этом вопросе началось нарочитое и активное раскачивание темы".

Он отметил, что если "все эти участники митинга всей душой и сердцем вышли с идеей защиты русской земли, то вперёд в окопы с автоматом". "Возьми автомат, отодвинь плечом мусульманина, который вместо тебя сегодня воюет на русском Донбассе, и покажи свой патриотизм, покажи на деле, а не на словах или на провокациях, как ты любишь свою Родину", - написал он в своем Telegram-канале.

Глава Чечни напомнил, что Россия - многонациональная и многоконфессиональная стран и "защищать и охранять её должны все без исключения и деления на нацию или веру".

По его мнению, протесты против строительства мечети в Москве являются "открытой провокацией, попыткой внести раскол между гражданами одной страны" в угоду "западным интересам". "Таких подстрекателей надо либо мобилизовать, чтобы выплеснули всю злость на врага, либо отправить под суд как информационных диверсантов, действующих в угоду сатанистам", - предложил он.

ДУМ и власти не подтверждали планы построить мечеть в Косино-Ухтомском

2 апреля в московском районе Косино-Ухтомское на берегу Святого озера прошел священный молебен. Люди собрались для молебна в церкви, чтобы не допустить строительства мечети. Православные специально приехали из других городов, сообщила Readovka, опубликовав видео, на котором возле православного храма собрались десятки людей.

Сегодня член Совета по правам человека при президенте России Кирилл Кабанов заявил, что "стала появляться информация об угрозах в адрес общественных православных активистов, выступающих против строительства мечети в районе Святого озера в Косино-Ухтомском" и пообещал разобраться в ситуации вместе с правоохранителями. "Но главные претензии всё равно относятся к тем, кто, не задумываясь о последствиях, организовал эту провокацию со строительством мечети на святом для православных месте. И это всё происходит на фоне не только СВО, но и готовящихся выборов мэра Москвы", - написал он в своем Telegram-канале

Слух о том, что рядом со Святым озером могут построить огромную мечеть появился еще в феврале. Местные жители говорят, что узнали об этом в храме от других прихожан. Официальной информации о планах построить здесь мечеть нет, а информационный плакат на стройке сообщает о том, что здесь появится транспортно-пересадочный узел "Улица Дмитриевского" сообщило 18 марта издание msk1.

Информация о том, что за МКАД, на Святом озере, начнут строить мечеть сразу на 60 тысяч человек начала распространяться в социальных сетях, обсуждение из соцсетей перекинулось в эфир телеканала «Спас», где 1 марта прошел эфир, посвященный возможному появлению на окраине столицы нового исламского комплекса, сообщила "Мослента".

Первый заместитель председателя Духовного управления мусульман Российской Федерации Дамир Мухетдинов про строительство мечети в Косино-Ухтомском узнал из публикаций в СМИ. "Только там я прочитал, что обсуждается вопрос о строительстве мечети на 60 тысяч человек. Мы в Духовном управлении информацией о таком проекте не владеем. Мы не планировали ничего там строить, тем более, если речь идет о таком крупном комплексе. У нас и возможностей таких нет", привело его слова издание.

ДУМ Москвы на своем сайте и странице в соцсети "Вконтакте" с 17 февраля не комментировало сообщения о возможности строительства мечети в Косино-Ухтомском.

Напомним, 22 января Рамзан Кадыров резко раскритиковал лидера датской ультраправой партии "Жесткий курс" Расмуса Палудана, который 21 января сжег Коран у посольства Турции в Стокгольме. Аналогичная акция с сожжением Корана прошла и в Дании. Глава Чечни предположил, что за перформансом Палудана стоят "политические силы", и заявил, что все причастные к этой акции навлекли на себя вечное проклятие. Кадыров пригрозил Палудану "карой", отметив, что организатор сожжения Корана, посвятивший акцию сожжения Корана в Дании главе Чечни, позволил себе "непростительный поступок". 2 февраля Кадыров разместил видео с массовым участием детей, высказывающихся в защиту Корана в ответ на акции с сожжением этой книги в Дании и Швеции.

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