Дети в Чечне привлечены к мероприятиям в защиту Корана

02 февраля 2023, 22:00

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Видео с массовым участием детей, высказывающихся в защиту Корана в ответ на акции с сожжением этой книги в Дании и Швеции, обнародовал в своем телеграм-канале глава Чечни.

Как писал "Кавказский узел", 22 января Рамзан Кадыров резко раскритиковал лидера датской ультраправой партии "Жесткий курс" Расмуса Палудана, который 21 января у посольства Турции в Стокгольме сжег Коран. Аналогичная акция с сожжением Корана прошла и в Дании. Глава Чечни предположил, что за перформансом Палудана стоят "политические силы", и заявил, что все причастные к этой акции навлекли на себя вечное проклятие. Кадыров пригрозил Палудану "карой", отметив, что организатор сожжения Корана, посвятивший акцию сожжения Корана в Дании главе Чечни, позволил себе "непростительный поступок".

Видео, на котором группа мальчиков держит в руках Коран и поднимает его вверх, опубликовано 31 января в Telegram-канале Рамзана Кадырова. Кадр разделен на две части. В верхней части приведена запись детей с Кораном, в нижней части наложены фотография Расмуса Палудана и изображение огня.

"Наш Коран — свет, а враги [и их путь] — тьма. Как же много мраков заблуждений рассеялось лучами света! Коран — оберегаемое Аллахом откровение. Даже если они сожгут его листы. Он занимает высокое место в душе", - говорится в описании к видео.

Публикация Кадырова к 22:00 2 февраля набрала 13 тысяч комментариев. Авторы комментариев на русском языке массово поддержали акцию детей с помощью одобрительных смайлов.

Интерьер на кадрах видеоролика с детьми такой же, как у здания школы хафизов в Аргуне, где, судя по этому, и производились съемки. Видео содержит логотип ТРК "Путь", однако в телеграм-канале этой телекомпании оно опубликовано позже, чем в соцсети Кадырова.

Школа в Аргуне - пятая в республике школа хафизов, она была открыта в 2014 году и носит имя бабушки Рамзана Кадырова Табарик Байсултановой, пишет "Грозный-Информ".

"Кавказский узел" писал, что глава Чечни и ранее размещал в своих соцсетях публикации, где дети принимали участие в политических акциях. Так, 12 ноября 2022 года он похвалился, что дети по всей Чечне молятся за участников военной операции, которые "защищают религию" в Донбассе, и сообщил, что инициатором таких акций выступает его дочь.

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