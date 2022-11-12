Кадыров похвалился молитвами детей Чечни за успех военной операции

12 ноября 2022, 23:17

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Дети по всей Чечне молятся за участников военной операции, которые "защищают религию" в Донбассе, похвалился сегодня перед своей аудиторией в Telegram Рамзан Кадыров и сообщил, что инициатором таких акций выступает его дочь.

Как писал "Кавказский узел", глава Чечни хвалился также участием троих своих несовершеннолетних сыновей в боях в зоне военной операции на Украине и тем, что трое военнопленных были доставлены в Грозный по воле его детей. Гостелеканал Чечни опубликовал видеорепортаж, в котором сыновья Кадырова были показаны в окопе, но комментаторы усомнились, что это было снято во время боя на передовой. Их сомнения подтвердил блогер Тумсо Абдурахманов, указавший на признаки монтажа в ролике. Политолог Дмитрий Орешкин назвал видео с детьми в окопах попыткой Кадырова затронуть примитивные представления о справедливости и мужественности, ведь его модель власти держится на попытке сплотить людей вокруг идеи.

По всей Чечне с активным участием детей возносятся молитвы за участников военной операции, защищающих религию "от посягательств приспешников проклятого иблиса в Донбассе", заявил сегодня Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале. По его словам, в коллективных молитвах принимают участие "мусульмане разных возрастов", в том числе "и самые юные жители". "В дошкольных образовательных учреждениях, а также в школах и крупных мечетях проводятся мероприятия, посвящённые защитникам нашего Отечества", - говорится в посте Кадырова.

На ролике, опубликованном в Telegram-канале Кадырова, показаны кадры молитв, в том числе с участием детей дошкольного возраста. Больше всего времени в 39-секнудном ролике уделено именно детям. При этом в одном из фрагментов видео несколько десятков девочек одеты в хиджабы в цветах российского флага.

Глава Чечни при этом отметил, что мероприятия с участием детей в поддержку военной операции "уже несколько месяцев инициирует" его дочь, руководитель департамента дошкольного образования мэрии Грозного Хадижат Кадырова.

8 октября 2021 года дочь главы Чечни, 22-летняя Айшат Кадырова, стала министром культуры республики. Хадижат Кадырова, в декабре 2020 года возглавила департамент дошкольного образования Грозного. Дочь главы Чечни Хутмат Кадырова назначена 19 февраля заместителем руководителя секретариата главы республики. У Рамзана Кадырова шесть дочерей и четверо сыновей.

"Кавказский узел" писал, что 25 марта Рамзан Кадыров отчитался о массовых молитвах в поддержку участников спецоперации. Участников молитв принуждают к этим мероприятиям, предположил автор блога на "Кавказском узле" Чечня инсайд", а авторы комментариев подтвердили, что бюджетников в Чечне собирают в мечети под угрозой увольнения.

Сотрудники бюджетных организаций в Чечне неоднократно жаловались на принуждение к участию в различных мероприятиях в поддержку властей и их идей. Так, в июле 2020 года стало известно, что руководство бюджетных учреждений под страхом увольнения заставляет сотрудников регистрироваться в соцсетях и участвовать в провластном флешмобе. Студенты и бюджетники в Чечне также сообщали о принуждении к посещению футбольных матчей "Ахмата", к участию в субботниках и митингах.

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