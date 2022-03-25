Кадыров отчитался о тысячах участников коллективных молитв за чеченских бойцов

25 марта 2022, 12:44

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Центральную мечеть Грозного каждую ночь посещают тысячи человек для участия в коллективных молитвах за чеченских силовиков, уехавших на Украину, заявил Рамзан Кадыров.

Как писал "Кавказский узел", 17 марта Рамзан Кадыров заявил, что на Украину отправилась тысяча добровольцев из Чечни. 24 марта он сообщил, что для участия в спецоперации отправлен новый отряд добровольцев. Глава Чечни отметил, что среди них есть и представители его рода.

Рамзан Кадыров неоднократно публиковал видеоотчеты от командиров подразделений чеченских силовиков на Украине. Подразделения росгвардейцев из Чечни играют на Украине лишь вспомогательную роль, проводя зачистки и прочесывание местности, и не выполняют функции штурмовых отрядов или военной полиции, пояснили 10 марта военные эксперты после очередного отчета о взятии кадыровцами населенного пункта.

В мечети «Гордость мусульман» в Шали прошло "масштабное религиозное мероприятие" в честь уроженцев Чечни, уехавших на Украину для участия в спецоперации, сообщил сегодня Рамзан Кадыров.

В мероприятии приняли участие более 2000 учеников и выпускников республиканских школ хафизов, уточнил он. "Собравшиеся читали салаваты нашему любимому Пророку Мухаммаду и делали дуа (молитву). В своих мольбах они просили у Всевышнего защиты для наших доблестных сынов, рискующих жизнями", - написал глава Чечни в своем Telegram-канале.

Мечеть "Гордость мусульман", способная вместить 30 тысяч верующих, была торжественно открыта в Шали 23 августа 2019 года. В церемонии приняли участие десятки тысяч человек, в том числе члены 43 иностранных делегаций. Вопрос о целесообразности затрат на строительство самой большой мечети Европы в городе с населением 54 тысячи человек вызвал тогда споры в соцсетях.

Также по словам Кадырова, около 800 учеников из восьми школ хафизов в течение недели непрерывно читали Коран. "В общей сложности за неделю прочитано также более миллиона салаватов", - отчитался он.

Ежедневно в Чечне проводятся "масштабные религиозные мероприятия в честь наших бойцов", добавил глава Чечни. "По воле Всевышнего центральную мечеть Грозного «Сердце Чечни» каждую ночь заполняют тысячи жителей региона для совершения коллективного намаза", - говорится в публикации.

Сообщение проиллюстрировано роликом, смонтированным из записей, сделанных в мечети. На кадрах ролика видны в том числе десятки детей школьного возраста.

О коллективных ночных молитвах в мечети Грозного сообщил также 21 марта блогер "Кавказского узла" "Чечня инсайд". "Первое собрание состоялось сегодня около часа ночи… Чиновники и члены их семей с охраной, а также семьи российских военнослужащих, отправленных в Украину, и сегодня собираются в центральной мечети для коллективной мольбы под камеры пропаганды. Молиться будут о сохранении жизней тех, кто отправлен в Украину из Чечни", - написал он в своем посте "Коллективные мольбы о защите российских военнослужащих в Украине".

Блогер не исключил, что часть участников ночных собраний прибыли в мечеть не добровольно. "Это мероприятие не было бы массовым, если бы туда по традиции не свозили бюджетников, для которых исполнение ролей массовки стали дополнительными функциональными обязанностями. Хоть им за это и не платят, отказ может грозить потерей работы", - написал он.

Один из комментаторов под постом подтвердил недобровольность массовых молитв, сославшись на слова своего близкого родственника, который "имеет отношение к религиозным деятелям". По его словам, "вечером им всем велели явиться в центральную мечеть Грозного, для совершения этой самой молитвы коллективной". "По поводу этих самых ночных молитв, что организовала действующая власть. Кадыров, теперь призывает "всех неравнодушных" коллективно молиться в мечетях своих сел. То ли накладно стало свозить людей в Грозный, то ли приняли во внимание, что народ недоволен и не будет каждую ночь ездить в Грозный и обратно, даже под угрозой увольнения с работы", - говорится в комментарии пользователя jess на "Кавказском узле".

Участников молитв заставляют идти ночью в мечети под угрозой увольнения, указано и в другом комментарии, опубликованном на "Кавказском узле". "Власть занимается тем, что пытается создать иллюзию того, что чеченский народ целиком и полностью поддерживает военную операцию на Украине. В ночь на 19 марта, до утренней молитвы в мечеть "Сердце Чечни" согнали всю бюджетников, для совершения коллективного намаза за отправленных на Украину местных силовиков. Этой ночью случилось то же самое. К 2 часам ночи всем бюджетникам (включая учителей школ и воспитателей детсадов) было предписано явиться к мечети и принять участие в намазе. Люди вынуждены идти, потому как им угрожают увольнением с работы. Сайт "Чечня сегодня" разместил вчера (20 марта - Прим. "Кавказского узла" "приглашение" к жителям Чечни "на коллективную молитву за чеченских бойцов на Украине". Причем инициатива, если верить сообщению. исходит от Департамента дошкольного образования мэрии Грозного, который возглавляет дочь главы Чечни - Хадижат Кадырова. В полночь принудительно сгонять тысячи людей в мечеть, называя это "приглашением".... Просто нет слов", - указано в комментарии пользователя shera от 21 марта.

Напомним, сотрудники бюджетных организаций в Чечне неоднократно жаловались на принуждение к участию в различных мероприятиях. В частности, в июле 2020 года стало известно, что руководство бюджетных учреждений под страхом увольнения заставляет сотрудников регистрироваться в соцсетях и участвовать в провластном флешмобе. Студенты и бюджетники в Чечне также сообщали о принуждении к посещению футбольных матчей "Ахмата", к участию в субботниках и митингах.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.