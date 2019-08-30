Масштабы мечети в Шали вызвали сомнения в оправданности строительства

30 августа 2019, 18:03

Вместимость шалинской мечети "Гордость мусульман" вдвое превышает численность местного населения, при этом экономической выгоды городу это не сулит, указал блогер Тумсо Абдурахманов. Подобные стройки нужны властям Чечни, чтобы показать свое могущество, считает журналист Максим Шевченко. Комментаторы в соцсетях поспорили о том, насколько оправданными были затраты на строительство в Шали самой большой мечети Европы.

Как сообщал "Кавказский узел", открытие мечети "Гордость мусульман" в Шали 23 августа стало главным событием праздничных мероприятий по случаю 68-летия со дня рождения Ахмата Кадырова. В церемонии открытия мечети приняли участие десятки тысяч человек, в том числе члены 43 иностранных делегаций из Саудовской Аравии, Иордании, Бахрейна, Палестины, ОАЭ и стран СНГ. При этом участие в церемонии открытия мечети было обязательным для работников бюджетных организаций, рассказали местные жители.

Здание новой мечети может вместить около 30 тысяч верующих - в три раза больше, чем предусматривал изначальный проект. Таким образом, "Гордость мусульман" стала самой крупной в Европе мечетью - об этом говорится, в частности, в поздравительной телеграмме Владимира Путина, опубликованной 23 августа на сайте Кремля.

BBC организовало разговор общественного деятеля Максима Шевченко и блогера Тумсо Абдурахманова о мечети "Гордость мусуьман". Максим Шевченко счел оправданным с точки зрения пиара решение Кадырова не называть мечеть в Шали своим именем. "Я думаю, вся страна обсуждала бы, что Рамзан Кадыров открыл мечеть имени себя", - сказал Шевченко. Тумсо Абдурахманов отметил, что при этом именем Кадырова названы улицы, скверы и парки. "Это, безусловно, культ личности. И это не имеет никакого отношения к исламу, это скорее пережиток советских времен", - заявил блогер.

Кадыров отказался присваивать открывшейся в Шали мечети "Гордость мусульман" свое имя и назвал ее в честь пророка Мухаммада, чтобы повысить свою репутацию в исламском мире и одновременно ответить своим критикам, заявили опрошенные "Кавказским узлом" востоковеды. Жители Чечни с недоверием отнеслись к словам Рамзана Кадырова, заявившего, что он изначально не хотел называть новую мечеть в Шали своим именем.

Главной проблемой, связанным со строительством мечетей в Чечне, Абдурахманов считает объем идущих на это денег. "Никто не задается вопросом, откуда берутся миллиарды рублей на строительство этих мечетей. И поэтому это общероссийский вопрос", - указал блогер.

Он отметил, что в Шали, где построена мечеть на 100 тысяч человек, проживает вдвое меньше людей. "Я думаю, что в плане туризма это, конечно, даст какой-то приток, безусловно. Во всяком случае, любой турист, приехавший сегодня в республику - он теперь посетит Шали. Но в плане бизнеса это не даст никакого плюса, потому что какой-то приятный инвестиционный климат это не создает", - резюмировал Абдурахманов.

По данным на 1 января, опубликованным на сайте Росстата, в Шали проживаеют 54168 человек.

Блогер иронично прокомментировал слова одного из жителей Шали, который оправдал масштаб мечети большим числом иностранных гостей, которые могут приезжать в Шали. "Да, каждую пятницу будут приезжать из Эмиратов, чтобы совершить пятничную молитву в Шалях", - сказал Тумсо Абдурахманов.

"Многие правители строят такие шикарные здания, дорогие мечети <...> чтобы утешить свою гордыню. Так было всегда в истории. Чтобы показать <...> могущество своего правления", - отметил Максим Шевченко.

Ранее блогер Тумсо Абдурахманов поставил под сомнение заслуги нынешних чеченских властей в строительстве мечетей. Грандиозная мечеть имени Кадырова в Шали возведена на бюджетные деньги, но пиарится на ней персонально глава Чечни, отметил он. Блогер Тумсо Абдурахманов, пытаясь принизить заслуги Рамзана Кадырова, недооценил масштабы строительства мечетей в Чечне, заявил в своем блоге сотрудник ЧГТРК "Грозный" Чингиз Ахмадов.

По состоянию на 18.00 мск 30 августа беседу Абдурахманова и Шевченко, опубликованную на канале Русской службы BBC в Youtube 29 августа, посмотрели 25223 раза и прокомментировали 501 раз. Ее положительно оценили 1,4 тысячи пользователей, негативно - менее 90.

"Я сам верующий мусульманин, но я думаю, что мечетей сейчас на Кавказе - в частности, в Дагестане, в Чечне, Ингушетии - достаточно хватает. Наверное, на эти деньги лучше построить школы, детсады или заводы и так далее, то есть организации и учреждения, которые дадут рабочие места, образование и здравоохранение", - написал сегодня Расим Имамаев. Этот комментарий к 18.00 мск 30 августа собрал 12 "лайков".

"Можно было весь Шали отстроить [за те же деньги] и аккуратную мечеть поставить", - прокомментировал ivan taranov. "Понты, понты и еще раз понты. Денег ушло много, еще больше уйдет на содержание мечети", - считает Дерсу Узала. Его комментарий к 18.00 мск 30 августа собрал 44 "лайка".

"Гигантизм - это анахронизм, надо привлекать внимание уникальной архитектурой, уникальными практиками, учебными центрами. Эта махина ляжет тяжелым бременем, содержать ее и обслуживать стоит немалых денег. Полупустая мечеть - это печально", - считает Nataliya N.

Часть комментаторов не согласилась с критикой строительства мечети "Гордость мусульман". "Вот никак не могу понять тех, кто против постройки мечети. Мы должны благодарить Кадырова. Это гордость для нас", - написала mika miLedi. "Лучше собраться в мечети на молитву, чем в горах для войны. А как еще строить на века? На все, что построено качественно и ценится всем миром, затрачены чьи-то жизни и много средств", - согласилась Людмила Исупова.