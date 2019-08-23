Переименование мечети в Шали стало ответом Кадырова на упреки в гордыне

23 августа 2019, 22:58

Кадыров отказался присваивать открывшейся в Шали мечети "Гордость мусульман" свое имя и назвал ее в честь пророка Мухаммада, чтобы повысить свою репутацию в исламском мире и одновременно ответить своим критикам, заявили опрошенные "Кавказским узлом" востоковеды.

Как писал "Кавказский узел", в Шали сегодня открылась самая большая мечеть Европы. Мечеть "Гордость мусульман", которой на этапе строительства планировалось дать имя Рамзана Кадырова, будет называться в честь пророка Мухаммада, объявил на торжественной церемонии глава Чечни.

В 2012 году, когда началось строительство мечети, было решено дать ей имя Рамзана Кадырова. Название "Гордость мусульман" придумало окружение главы Чечни, чтобы угодить ему, предположили ранее жители республики. В Чечне, где велика роль семьи Кадыровых, усовершенствовали практику присвоения имен мечетям, указали востоковеды.

Открытие мечети "Гордость мусульман" в Шали стало центральным событием праздничных мероприятий, которые проводятся сегодня в Чечне по случаю 68-летия со дня рождения Ахмата Кадырова, отца нынешнего главы республики, сообщило ИА "Чечня Сегодня".

Здание новой мечети может вместить одновременно около 30 тысяч верующих - в три раза больше, чем предусматривал изначальный проект, впоследствии измененный. Таким образом, построенная мечеть стала самой крупной в Европе - об этом говорится, в частности, в поздравительной телеграмме Владимира Путина, опубликованной сегодня на сайте Кремля.

Открытие мечети "Гордость мусульман" прошло при усиленных мерах безопасности

В Шали были усилены меры безопасности: территория вокруг мечети и все центральные кварталы, прилегающие к мечети и комплексу высотных зданий "Шали-сити", находились под контролем силовиков, а движение транспорта в центре города закрыли, сообщили шалинцы корреспонденту "Кавказского узла".

В церемонии открытия мечети приняли участие десятки тысяч человек, в том числе члены 43 иностранных делегаций - представители Саудовской Аравии, Иордании, Бахрейна, Палестины, Объединенных Арабских Эмиратов, стран СНГ и регионов России, полпред президента России в СКФО, муфтии республик Северного Кавказа, руководство Чечни и верующие из разных районов республики, сообщило ИА "Грозный-Информ".

По словам участников церемонии открытия мечети, вся территория вокруг мечети и комплекса "Шали-сити" была заполнена людьми. "Людей было очень много. Кто на своих машинах приезжал, кого на автобусах и микроавтобусах подвозили. Силовиков тоже было много - как в форме, так и в гражданском. После церемонии открытия совершили рузба-намаз (пятничный намаз - прим. "Кавказского узла")", - рассказал местный житель Зайнди корреспонденту "Кавказского узла".

"Выехали на микроавтобусе, на подъезде к центру [Шали] были пробки, потому что машин и людей было сотни и тысячи. Внутрь попасть не удалось, там молились гости, которые приехали из других стран, и руководство республики. Рузба-намаз мы сделали на улице", - рассказал грозненец Али корреспонденту "Кавказского узла".

Востоковеды связали переименование мечети с амбициями Кадырова

Кадыров пытается завоевать авторитет среди исламских лидеров и именно поэтому переименовал мечеть, считает руководитель научных исследований института "Диалог цивилизаций", профессор Алексей Малашенко. "Переименование – это разыгрывание Кадыровым исламской карты для собственной популярности среди мусульманских лидеров, иного варианта я не рассматриваю", - сказал он "Кавказскому узлу".

По словам Малашенко, такая активность Кадырова наряду с активным строительством мечетей в Чечне в будущем может сказаться на отношениях главы Чечни с Кремлем. "За прошлый год в республике построено 36 мечетей, а в общей сложности в Чечне насчитывается 1101 мечеть. Всего по России их 7-8 тысяч. Концентрация мечетей в Чечне – излишество, Кадырову стоит быть потактичнее, а то будут вопросы у федерального центра", - рассказал политолог. Он также не исключил, что второстепенной целью переименования мечети является привлечение туристов в Чечню, однако в этом случае можно рассчитывать только на туристов из мусульманских стран.

Переименование стало ответом на активную критику в социальных сетях, где Кадырова активно критиковали за возвышение своей персоны, считает старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Михаил Рощин. По словам Рощина, глава Чечни пошел на эту меру вынужденно, а не из-за "приступа скромности", но такое решение принесет ему выгоду.

"Кадыров реагирует на публичные дискуссии на любом уровне, он вынужден реагировать, иначе потеряет авторитет как среди населения Чечни, так и в чеченских диаспорах за рубежом, действующих независимо. Переименовать мечеть в честь пророка Мухаммада – это стопроцентное попадание. Таким образом Кадыров показывает, что прислушивается к народу и не страдает гордыней, а также угождает всем мусульманам, - в том числе салафитам, не признающим никаких святых, помимо Мухаммада. Никто не будет возражать, есть мечеть будет названа в честь пророка", - отметил Рощин "Кавказскому узлу".

Ученый также согласен с мнением, что Кадыров решил повысить свою популярность в глазах исламских лидеров с помощью этого пиар-хода. "Мечеть в честь пророка Мухаммеда сразу же повысит репутацию Кадырова в глазах мусульманских лидеров. Стоит отметить, что именование мечетей именами не-святых в исламе не критикуется, более того, это достаточно частый случай – к примеру в Донецке есть мечеть во славу человека, который ее построил. Но если бы мечеть так и осталась названной в честь самого Кадырова, то недоброжелатели использовали бы это против него", - сказал Рощин. Цели привлечь туристов в Чечню за счет этого переименования Кадыров, по его мнению, не ставил.

Житель Чечни Адлан тоже считает неожиданное переименование мечети следствием критики - вплоть до недавнего момента Кадырова осуждали за решение назвать мечеть своим именем. "Теперь Кадыров нарек ее именем пророка. Вполне допускаю, что это сделано в пику критикам. Не исключен и другой вариант: мечеть названа в честь пророка Мухаммада, чтобы порадовать приезжих богословов из стран Ближнего Востока. Да и туристов больше заинтересует мечеть имени пророка, нежели мечеть имени Рамзана Кадырова", - отметил он.

Ранее опрошенные "Кавказским узлом" востоковеды и политологи рассказали об амбициях Рамзана Кадырова, претендующего на лидерство среди российских мусульман, отметив, что он выступает с заявлениями на горячие темы в мусульманском мире, создавая таким образом свою репутацию на международной арене. Однако Кадыров вряд ли сможет добиться своих целей, полагают политологи.

Кадыров поддержал тренд на фоне растущей популярности пророка Мухаммада во всем мире, считает директор Центра исламских исследований Северного Кавказа, публицист Руслан Гереев. "Не думаю, что стоит искать какие-то иные теории. Кадыров в тренде", - рассказал он "Кавказскому узлу".

Публицист убежден, что мечеть, названная именем пророка, привлечет туристов в Чечню. "Количество религиозных туристов, посещающих Чечню, растет, есть установка [чеченского] муфтията развивать религиозный туризм. Кроме того, туриндустрия в республике развивается на фоне отказа от поездок в Грузию", - сказал Гереев.

Сотрудник администрации Шалинского района согласен с мнением, что мечеть привлечет туристов в Шали. "Есть все основания надеяться, что она вызовет повышенный интерес у туристов. Вряд ли кто из гостей республики откажется посетить мечеть "Гордость мусульман", которая носит имя всеми нами любимого и почитаемого пророка Мухаммада", - заявил чиновник.

Кадыров больше стремится возвысить имя своего отца, чем собственное, но в Чечне уже слишком много объектов и структур, носящих имя Ахмата Кадырова, поэтому мечети дали имя пророка, считает старший научный сотрудник Центра изучения проблем Кавказа МГИМО Ахмет Ярлыкапов.

"Это укладывается в политику Кадырова, который хочет показать всему мусульманскому миру, что ислам в его республике процветает, а сам он – лидер российских мусульман. Это сигнал, в том числе и арабским странам", - заявил Ярлыкапов "Кавказскому узлу".

В мае 2019 года Рамзан Кадыров приравнял Ахмата Кадырова к пророку Мухаммаду. Жители Чечни назвали сравнение некорректным. Кадыров приравнял отца к пророку в стремлении завоевать симпатии верующих, заявили опрошенные "Кавказским узлом" востоковеды.