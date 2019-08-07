Чечня усовершенствовала мусульманскую традицию присвоения имен мечетям

07 августа 2019, 18:57

Строящаяся в Шали крупная мечеть имени Рамзана Кадырова получила название "Гордость мусульман". Его придумало окружение главы Чечни, чтобы угодить Кадырову, считают опрошенные "Кавказским узлом" жители республики. В Чечне, где велика роль семьи Кадыровых, усовершенствовали практику присвоения имен мечетям, указали востоковеды.

Как писал "Кавказский узел", в 2012 году в Шали началось строительство новой мечети, которой решено дать имя главы Чечни Рамзана Кадырова. Первоначально она была рассчитана на 10 тысяч верующих, а ее открытие было намечено на 2015 год. Однако затем в план были внесены изменения, вместимость увеличили в два раза, а срок сдачи объекта перенесли. В марте текущего года в мэрии Шали сообщили, что строительство мечети подходит к концу. Ее открытие запланировано на 23 августа.

Мечеть на 20 тысяч человек с относительно небольшой численностью населения не нужна, для удобства жителей стоило бы построить несколько маленьких мечетей в разных уголках города, заявили "Кавказскому узлу" местные жители.

О том, что строящаяся в Шали мечеть будет носить название "Гордость мусульман", 5 августа сообщило агентство "Грозный-Информ". Ее открытие приурочено к 68-й годовщине со дня рождения первого президента Чечни Ахмата-Хаджи Кадырова. На мероприятии ожидается более 200 гостей из 43 государств, из них более 150 иностранных гостей (муфтии, советники, министры), более 30 российских - муфтии СКФО, ректоры вузов и более 10 представителей иностранных СМИ, говорится в сообщении.

Жители Чечни, опрошенные корреспондентом "Кавказского узла", неоднозначно восприняли идею назвать мечеть в Шали "Гордостью мусульман". По мнению одних, называть так мечеть неэтично. Это название придумано окружением Кадырова с желанием угодить ему, уверены другие.

"Гордостью мусульман я считаю мечеть Пророка в Медине, Запретную мечеть в Мекке, мечеть Аль-Акса в Иерусалиме, любые другие старинные мечети, связанные с историей ислама", - заявил житель республики Сулейман. По его мнению, гордостью мусульман не может быть "помпезное здание на 20 тысяч человек с мраморными стенами, дорогим убранством, красивой отделкой".

Мечеть имени Рамзана Кадырова расположена в центральной части города Шали, вблизи от комплекса высотных зданий "Шали-сити", открытие которого состоялось в мае прошлого года. Строительство мечети финансируется фондом имени Ахмата Кадырова. Мечеть занимает территорию в пять гектаров. Высота купола мечети составляет 43 метра, а высота четырех минаретов – 62 метра. Рядом с мечетью построен парк с 12 фонтанами. Снаружи мечеть отделана белым мрамором, а внутренние декорации выполняются вручную, сообщили ранее в администрации Шали.

"Наверняка это название придумал кто-то из окружения Рамзана Кадырова, чтобы в лишний раз порадовать шефа. Название как бы касается мечети, но с учетом того, что мечеть уже носит имя Рамзана, это явный намек на то, что это он является гордостью мусульман", - заметила грозненка Малика.

"Мало того, что мечеть в Шали назвали именем Рамзана, так она теперь, оказывается, еще и "Гордость мусульман". Непонятно, правда, в чем именно заключена эта "Гордость"? В размерах, в белом цвете, дорогой отделке или как? Наша власть явно страдает тягой к пышным и многозначительным названиям, взять хотя бы мечети имени Ахмата и Аймани Кадыровых - "Сердце Чечни" и "Сердце матери", - заявил по этому поводу житель Чечни Абу.

В Чечне уже более 10 лет крупнейшие мечети называются в честь родственников Рамазана Кадырова. Так, в 2008 году в центре Грозного была открыта одна из крупнейших на тот момент в Европе мечеть "Сердце Чечни" имени Ахмата Кадырова, вмещающая 10 тысяч человек. В мае 2014 года в Аргуне была открыта центральная мечеть города, рассчитанная на 15 тысяч молящихся. Она названа именем матери главы Чечни Аймани Кадыровой и имеет неофициальное название "Сердце матери". В январе 2015 года в селении Гехи Урус-Мартановского района была открыта мечеть на пять тысяч верующих, названная в честь прадеда главы Рамзана Кадырова Ильяса Беноевского, одного из ближайших мюридов шейха Кунта-хаджи Кишиева.

"Интересно, как это воспримут в арабском мире? Я не слышал, чтобы где-нибудь еще так называли мечеть", - заявил местный активист Идрис.

Новость о том, что мечеть в Шали получит второе название "Гордость мусульман", на странице информагентства "Чечня сегодня" в Instagram наряду с положительными откликами собрала и критические комментарии. Опубликованный 5 августа пост к 18.55 мск 7 августа собрал 1 304 отметки "нравится" и 26 комментариев.

"Это надо видеть своими глазами, я в своей жизни ничего не видел красивее этой мечети, настолько красивая и грандиозная архитектура", - пишет пользователь под ником zz.zz.i_.

"Гордость мусульман? В чем эта гордость?" - написал пользователь ibra.nk.

"Мечети пустуют", - указал _vollf.

"Кому нужны эти мечети, когда люди еле выживают. Эти мечети вам пользу не принесут", - пишет maktub_32_.

Востоковеды указали на отличную от других регионов практику в Чечне присваивать имена мечетям

В Чечне есть особенность, которая заключается в том, что выделяется роль семьи Кадыровых, и она характерна и в отношении того, какие имена даются мечетям, отмечает старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Михаил Рощин.

Он рассказал, что во многих мусульманских городах и селениях мечети называют в честь людей, которые жертвовали деньги на их постройку или как-то еще способствовали их сооружению.

"Это могут быть знатоки ислама, правители и состоятельные люди, люди, которые имеют авторитет и влияние в той или иной местности. К примеру, в Ингушетии в селе Сурхахи мечеть носит имя шейха Баттал-хаджи. Но назвали её так после его смерти. Такая практика остается. Например, в Донецке в 90-е годы была возведена первая на Донбассе мечеть. В этом активно участвовал местный авторитетный бизнесмен, выходец из многочисленной татарской общины Донбасса. Его убили в те годы. Ныне мечеть носит его имя", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Михаил Рощин.

Говоря о мечети в Шали, он отметил, что это важный город в Чечне. "Выделяют всячески роль Кадыровых, поэтому не приходится удивляться, что в честь Рамзана и мечеть могут назвать. Возможно также, что Фонд Кадырова как-то участвовал в строительстве. Другое дело, что Рамзан Кадыров может сыграть на этом моменте и сам отказаться от того, чтобы мечеть называли его именем", - резюмировал Рощин.

Практика называть мечети именами людей важных для той или иной местности обычна для Северного Кавказа, но в Чечне есть своя специфика, указывает и старший научный сотрудник Центра изучения проблем Кавказа МГИМО Ахмет Ярлыкапов.

"Во всем исламском мире имеется практика, что называются мечети в честь выдающихся ученых, политических деятелей, меценатов, которые основывали или способствовали строительству мечети. Если не дают имя, то делают памятные знаки о том, что тот или иной человек финансировал строительство. Такие примеры есть в республиках Северного Кавказа, в Адыгее", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Ахмет Ярлыкапов.

Сказать, что именовать мечеть в честь какого-то деятеля - это выбивается из практики, по крайней мере, на Северном Кавказе, нельзя, считает он. "Но в Чечне есть своя специфика. Поскольку нынешний глава республики очень значимая фигура, то стремятся это подчеркнуть", - сказал Ахмет Ярлыкапов.

При этом в Чечне множество мечетей, названных в честь исламских деятелей. Среди них открытая в ноябре 2018 года реконструированная мечеть на 50 человек в заброшенном селе Чармах Галанчожского района Чечни, которая носит имя шейха Карима, выходца из этого села. В апреле 2014 года в Октябрьском районе Грозного была открыта новая мечеть, рассчитанная на 70 молящихся. Она получила имя одного из самых известных в Чечне авлия (святых) – шейха Дени Арсанова, жившего и проповедовавшего в конце XIX – начале XX века. В январе 2014 года в Ачхой-Мартановском районе была открыта мечеть, названная в честь одного из последователей Кунта-хаджи Кишиева – ингушского шейха Батал-хаджи Белхароева.

Напомним, 28 июля Рамзан Кадыров заявил, что крупная мечеть будет построена в селе Майртуп в память о погибшем в автоаварии начальнике райотдела полиции Тамерлане Мусаеве. Эта новость удивила местных жителей, привыкших к тому, что мечетям даются имена родственников Кадырова.