Новость о строительстве мечети в память о полицейском вызвала удивление у жителей Чечни

30 июля 2019, 20:50

Крупная мечеть будет построена в селе Майртуп в память о начальнике райотдела полиции Тамерлане Мусаеве, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. Эта новость удивила местных жителей, привыкших к тому, что мечетям даются имена родственников Кадырова. В мусульманской традиции мечети называются в честь тех, кто внес большой вклад в ислам, отметили дагестанский и ингушский имамы, а также исламовед.

Как писал "Кавказский узел", начальник ОВД Шалинского района Чечни Тамерлан Мусаев, ранее возглавлявший службу охраны спикера парламента республики Магомеда Даудова, погиб в аварии на трассе в Ростовской области 21 июля. Он был уроженцем села Майртуп Курчалоевского района и был похоронен там 22 июля. Рамзан Кадыров сообщил, что побывал на похоронах Тамерлана Мусаева, назвав его "дорогим братом".

Тамерлан Мусаев возглавлял ОВД Шалинского района Чечни с января 2016 года. До этого назначения Мусаев руководил охраной спикера парламента республики Магомеда Даудова. Он фигурировал в деле чеченского общественного деятеля Руслана Кутаева, который был осужден после критики позиции Рамзана Кадырова, запретившего проводить 23 февраля мемориальные мероприятия к дате начала депортации чеченцев и ингушей, говорится в материале "Дело Руслана Кутаева: хронология и подробности" на "Кавказском узле". По данным правозащитников, после задержания Кутаев подвергся пыткам. В суде Руслан Кутаев в числе тех, кто пытал его в подвале одного из правительственных зданий Чечни, называл Тамерлана Мусаева, говорится в биографической справке Магомеда Даудова, опубликованной на "Кавказском узле". Имя Тамерлана Мусаева фигурирует и в расследовании «Новой газеты» о массовой казни в Чечне в январе 2017 года. Мусаев играл в настольный теннис в комнате, где находились люди из «расстрельного списка», которых «по очереди заводили в соседнюю комнату и там убивали», говорится в статье Елены Милашиной «Подвал имени Кадырова», опубликованной 23 июля на сайте издания.

В Чечне появится мечеть, названная в честь полицейского

О решении построить в селении Майртуп Курчалоевского района мечеть имени Тамерлана Мусаева глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил 28 июля.

"Нами принято решение построить мечеть, которая будет носить имя погибшего Тамерлана Мусаева. Она будет возведена в Курчалоевском районе, селе Майртуп. Об этом я сообщил во время очередного посещения тезет в его родовом селении", - написал Рамзан Кадыров на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Он рассказал, что "мечеть будет иметь традиционный стиль и сможет одновременно вместить около пяти тысяч человек". Также, по словам, Кадырова, уже дан "старт возведению мечети". "Муфтий Чечни Салах-хаджи Межиев по просьбе собравшихся зачерпнул ковшом спецтехники первый слой земли. Дом Аллаха станет достойной памятью о Тамерлане Мусаеве", - отметил Кадыров.

Население села Майртуп, по данным Росстата на 1 января 2018 года, составляло 13 395 человек.

Примечательно, что в Чечне уже более 10 лет крупнейшие мечети называются в честь родственников Рамазана Кадырова. Так, в 2008 году в центре Грозного была открыта одна из крупнейших на тот момент в Европе мечеть "Сердце Чечни" имени Ахмата Кадырова, вмещающая 10 тысяч человек. В мае 2014 года в Аргуне была открыта центральная мечеть города, рассчитанная на 15 тысяч молящихся. Она названа именем матери главы Чечни Аймани Кадыровой и имеет неофициальное название "Сердце матери". В январе 2015 года в селении Гехи Урус-Мартановского района была открыта мечеть на пять тысяч верующих, названная в честь прадеда главы Рамзана Кадырова Ильяса Беноевского, одного из ближайших мюридов шейха Кунта-хаджи Кишиева.

А в 2012 году в Шали началось строительство новой мечети на 20 тысяч человек, которой решено дать имя самого Рамзана Кадырова. Ее открытие запланировано на 23 августа, сообщается на сайте главы и правительства Чечни.

При этом в Чечне множество мечетей, названных в честь исламских деятелей. Среди них открытая в ноябре 2018 года реконструированная мечеть на 50 человек в заброшенном селе Чармах Галанчожского района Чечни, которая носит имя шейха Карима, выходца из этого села. В апреле 2014 года в Октябрьском районе Грозного была открыта новая мечеть, рассчитанная на 70 молящихся. Она получила имя одного из самых известных в Чечне авлия (святых) – шейха Дени Арсанова, жившего и проповедовавшего в конце XIX – начале XX века. В январе 2014 года в Ачхой-Мартановском районе была открыта мечеть, названная в честь одного из последователей Кунта-хаджи Кишиева – ингушского шейха Батал-хаджи Белхароева.

Жителей Чечни удивило решение присвоить мечети имя силовика

Местные жители, опрошенные корреспондентом "Кавказского узла", удивлены решением присвоить мечети имя полицейского. Некоторые из них сочли такое решение неэтичным.

"О том, что у нас в селе построят новую мечеть, стало известно вчера на тезете Мусаевых. По окончании обрядов зикр и мавлид родственники, близкие и другие участники тезета отправились на отведенное под строительство мечети место, там уже начали готовить котлован под фундамент. Люди по-разному относятся к тому, что мечеть будет названа именем Мусаева. Есть те, кто поддерживает это, есть и противники. Как-никак он (Тамерлан Мусаев) был силовиком, а методы работы нашей полиции устраивают далеко не всех", - рассказал местный житель Ахмад.

"О Тамерлане Мусаеве, как и о некоторых других силовиках, я слышал мало хорошего. Думаю, не совсем этично давать мечети имя такого человека. Обычно мечети принято называть в честь исламских деятелей или богословов, или, как распространено у нас – родственников Рамзана [Кадырова], но никак не силовиков", - отметил другой житель республики Хасан.

"Обычно именами погибших силовиков называют школы, улицы. Не совсем удачное решение назвать мечеть именем силовика, впрочем, наше руководство на такие вещи внимания не обращает", - уверена местная активистка Хеда.

"Кадыров решил увековечить имя одного из своих приближенных. Как это воспринимает народ, дозволительно ли такое с точки зрения религии, ему неинтересно", - высказала свое мнение местная жительница Малика.

"Я вообще считаю неправильным, давать мечетям чьи-то имена. Мечеть – это дом Аллаха, человек идет туда, чтобы поклониться Всевышнему. На мой взгляд, имена людей можно давать заводам, фабрикам, домам культуры, паркам, улицам, но никак не мечетям", - заявил грозненец Микаил.

В мусульманской традиции мечетям дают имена тех, кто внес большой вклад в ислам

Название мечети в честь силовика – это результат локальной чеченской традиции, считает замдиректора "Кунсткамеры", исламовед и арабист, профессор Ефим Резван.

"Есть не прямо названные в честь кого-то мечети, а те, которые жестко ассоциируются с именем одного человека. Например, несколько мечетей в Чечне завязаны на биографии Ахмата Кадырова. Но такой жесткой привязки, как в Чечне, в других регионах нет. Напрямую вот так увязывать мечеть с политиками или силовиками - это чеченская локальная традиция", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" Ефим Резван.

По его словам, если мечети и называют в честь каких-то людей, то это обычно духовные лидеры. "Вообще есть международный исламский стандарт не называть мечети в честь кого-то. В Санкт-Петербурге есть соборная мечеть, в Москве есть мечеть, и они не названы в честь кого-то. Даже если какой-то эмир, шах или еще кто-то вложил в строительство мечети много денег, то мечеть все равно не называют в его честь. Есть случаи, когда мечеть находится рядом с могилой святого, и здесь всплывает имя этого святого, оно совершенно четко связано с этой мечетью. Это суфийская традиция. Но [обычно] это люди, которые внесли большой вклад в ислам", - подчеркнул Ефим Резван.

В России не было прецедентов строительства мечетей, названных в честь силовиков или чиновников, отмечает имам мечети Надирийя в Дагестане Ахмад Анчихский.

"Была инициатива назвать мечеть в честь Владимира Путина. Но это была какая-то политическая акция, чтобы задобрить президента. А чтобы в честь какого-то политика или силовика назвали мечеть, я не знаю такого случая. В России, насколько я знаю, таких прецедентов не было", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" Ахмад Анчихский.

В феврале 2015 года мусульманская община России обратилась к московскому мэру с просьбой выделить земельный участок для строительства мечети, которая будет носить имя Владимира Путина. кроме московского мэра подобное предложение получили главы 20 российских регионов, сообщил на своем сайте Информационно-аналитический центр "Сова".

По его словам, мечети обычно называют в честь пророков, значимых для ислама людей. "Например, в Дагестане построили мечеть имени Саида Афанди Чиркейского - одного из духовных лидеров республики", - пояснил Ахмад Анчихский.

Имам сомневается в правильности названия мечети в честь силовика. "Если человек что-то сделал для ислама, внес свой вклад, тогда да, можно назвать в честь него. Но насколько канонически правильно называть мечеть в честь силовика? Лучше школы милиции назвать в его честь, или улицу. Религия же не была его деятельностью. Он принес результат в деле распространения религии? Это не понятно", - подчеркнул Ахмад Анчихский.

Иса Цечоев, имам мечети села Али-Юрт в Назрановском районе Ингушетии, также не знает случаев строительства мечетей в честь госчиновников или силовиков.

"Я до сих пор такого не слышал. Согласно обычаям, мечеть называют в честь больших имамов, духовных лидеров. То есть людей, которые являются религиозными деятелями", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" Иса Цечоев.

Назвать мечеть в честь политика, по мнению имама, допустимо, если он сам построил эту мечеть.