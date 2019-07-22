22 июля 2019, 23:35

Бывший начальник охраны Магомеда Даудова разбился под Ростовом-на-Дону

Начальник ОВД Шалинского района Чечни Тамерлан Мусаев, ранее возглавлявший службу охраны спикера парламента республики Магомеда Даудова, погиб в аварии на трассе в Ростовской области. Мусаев похоронен сегодня, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

ДТП произошло, когда майор Тамерлан Мусаев возвращался из Москвы в Чечню, говорится в размещенном сегодня сообщении на сайте республиканского МВД.

Тамерлан Мусаев возглавлял ОВД Шалинского района Чечни с января 2016 года. До этого назначения Мусаев руководил охраной спикера парламента республики Магомеда Даудова. Он фигурировал в деле чеченского общественного деятеля Руслана Кутаева, который был осужден после критики позиции Рамзана Кадырова, запретившего проводить 23 февраля мемориальные мероприятия к дате начала депортации чеченцев и ингушей, говорится в материале "Дело Руслана Кутаева: хронология и подробности" на "Кавказском узле". По данным правозащитников, после задержания Кутаев подвергся пыткам. В суде Руслан Кутаев в числе тех, кто пытал его в подвале одного из правительственных зданий Чечни, называл Тамерлана Мусаева, говорится в биографической справке Магомеда Даудова, опубликованной на "Кавказском узле".

Мусаев ехал на своем Mercedes. В 00.25 мск воскресенья на 893-м километре трассы М-4 "Дон" он столкнулся с КамАЗом, движущимся в попутном направлении.

"Водитель Mercedes от полученных травм скончался на месте происшествия", - цитирует РИА "Новости" представителя ГУМВД России по Чечне. Собеседник агентства добавил, что по факту аварии начата проверка.

В Москве Тамерлан Мусаев находился вместе с несколькими другими высокопоставленными чеченскими силовиками – начальником Управления Росгвардии Шарипом Демильхановым, замминистра МВД ЧР Апти Алаудиновым, начальником ОВД города Аргун Артуром Алхановым и командиром полка спецназначения МВД Чечни Анзором Ирасхановым. В конце минувшей недели, как проинформировали корреспондента "Кавказского узла" в МВД Чеченской республики, все они получили дипломы об окончании академии управления МВД России.

Жители села Майртуп Курчалоевского района Чечни, уроженцем которого являлся Мусаев, сообщили сегодня корреспонденту "Кавказского узла" информацию о его гибели в результате автоаварии.

"Он погиб вчера утром (21 июля), когда возвращался из Москвы на своей машине. Тезет (поминки) в семье Мусаевых идет со вчерашнего дня", - отметил житель населенного пункта Сулейман.

Глава Чечни Рамзан Кадыров на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сегодня сообщил, что побывал на похоронах Тамерлана Мусаева, назвав его «дорогим братом».

«Трагически оборвалась жизнь дорогого брата, начальника ОМВД России по Шалинскому району Тамерлана Мусаева. […] Он посвятил свою жизнь беззаветному служению Родине, защите безопасности и благополучия нашего народа и государства. […] В понедельник я побывал на похоронах Тамерлана и выразил соболезнования его родным и близким», - написал Рамзан Кадыров.

Примечание:

"Два человека убиты при перестрелке в Чечне", "Верховный суд утвердил приговор участникам нападения на военных в Чечне", "Четверо жителей Чечни осуждены за нападение на силовиков".

Автор: Николай Петров; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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