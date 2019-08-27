Помпезное открытие мечети в Шали сопровождалось админресурсом

27 августа 2019, 13:36

Участие в церемонии открытия мечети "Гордость мусульман" в Шали было обязательным для работников бюджетных организаций, рассказали местные жители. Привлечение бюджетников на открытие мечети назвал чеченским ноу-хау востоковед Михаил Рощин. Верующие пришли бы на церемонию и без принуждения, согласился профессор Алексей Малашенко.

Как писал "Кавказский узел", открытие мечети "Гордость мусульман" в Шали стало 23 августа главным событием праздничных мероприятий по случаю 68-летия со дня рождения Ахмата Кадырова. В церемонии открытия мечети приняли участие десятки тысяч человек, в том числе члены 43 иностранных делегаций из Саудовской Аравии, Иордании, Бахрейна, Палестины, ОАЭ и стран СНГ.

Здание новой мечети может вместить около 30 тысяч верующих - в три раза больше, чем предусматривал изначальный проект. Таким образом, "Гордость мусульман" стала самой крупной в Европе мечетью - об этом говорится, в частности, в поздравительной телеграмме Владимира Путина, опубликованной 23 августа на сайте Кремля.

Некоторые жители Шалинского района рассказали корреспонденту "Кавказского узла", что присутствие на церемонии открытия мечети было обязательным. "К 10 часам надо было быть в Шали, иметь при себе молельный коврик, чтобы принять участие в коллективном намазе по случаю открытия мечети... Туркх (руководитель общины мюридов) заранее об этом предупредил. Все наши мюриды поехали туда с утра, я остался, потому что был в больнице с отцом", - сообщил житель республики Сайд-Магомед.

"По указанию начальства мы туда поехали, явку надо было обеспечить. Кто не мог поехать, надо было человека вместо себя отправить. Главное было количество людей обеспечить", - сказал работник одного из предприятий Шалинского района Рамзан.

При этом работник одного из ведомств Салавди подчеркнул, что письменных распоряжений обеспечить явку людей он не видел. "Руководство просто поставило в известность, что 23 числа будет открытие мечети в Шали с участием большого количества иностранцев и делегаций, и надо, чтобы было как можно больше людей. Поэтому нужно было и самим присутствовать, и как можно больше близких и знакомых привлечь к этому. От нас человек 30-40 было, рузба-намаз (пятничный намаз. - Прим. "Кавказского узла") на территории мечети сделали. Внутри просто мест не было, так много людей собралось", - рассказал Салавди корреспонденту "Кавказского узла".

Житель Грозного Шамиль в свою очередь сообщил, что поехал 23 августа в Шали по собственной инициативе. "Участие в открытии мечети, как и посильное участие в ее строительстве, я считаю долгом каждого мусульманина. Мы с друзьями специально туда поехали пораньше, чтобы полюбоваться на эту мечеть, которую до этого только по телевизору приходилось наблюдать", - пояснил корреспонденту "Кавказского узла" Шамиль.

Территория вокруг мечети была заполнена людьми, при этом некоторые из них приезжали на своих машинах, других привозили в автобусах и микроавтобусах, рассказал ранее "Кавказскому узлу" участник мероприятия.

ЧГТРК «Грозный» 25 августа опубликовала на своем сайте репортаж, в котором представители духовенства Чечни, гости и жители республики благодарили власти за ее строительство. "Очень красиво и хорошо ее сделали. <...> Встал (Рамзан Кадыров) на этот путь, возглавил свой чеченский народ, день ото дня все (здесь) улучшается", - сказал, в частности, в эфире телеканала пожилой житель Чечни Сайд-Эмин Азимов, слова которого перевел корреспондент "Кавказского узла".

Разнарядки на участие в открытии мечети - чеченское ноу-хау

Использование административного ресурса при открытии мечети назвал "чеченским ноу-хау" старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Михаил Рощин. "Схожих случаев припомнить не могу. Все это, конечно же, напоминает партийные съезды, куда так же сгоняли народ", - сказал Рощин корреспонденту "Кавказского узла".

По его мнению, использование админресурса было продиктовано тем, что Шали – небольшой населенный пункт, но на открытии «столь значительного объекта, как самая крупная мечеть в Европе» Кадырову было важно продемонстрировать, что в республике верующих очень много. "Видимо, пришлось пригнать [людей] из Грозного", - сказал Рощин.

Однако, по его мнению, люди пришли бы на открытие мечети и без указаний сверху. "Власти решили перестраховаться, так как на открытии были гости из арабских стран", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" востоковед.

Аналогичное мнение высказал руководитель научных исследований института "Диалог цивилизаций", профессор Алексей Малашенко. "Я уверен, что на открытие настолько значимого объекта [как мечеть в Шали] люди пришли бы сами. Так что тут власти скорее подстраховались на всякий случай", - сказал Малашенко корреспонденту "Кавказского узла".

Привлечение бюджетников к участию в общественных мероприятиях - это "стиль и тренд современной России, не только Чечни", уточнил он.

Алексей Малашенко также обратил внимание на поздравление Владимира Путина в связи с открытием мечети. "Это послание Европе. Таким образом президент дает понять Западу, что в России, в отличие от Европы, где масса недовольных беженцами, к мусульманам относятся хорошо, даже самую большую мечеть в Европе построили", - сказал Малашенко.

Владимир Путин поздравил Рамзана Кадырова с 68-й годовщиной со дня рождения его отца "и открытием в городе Шали крупнейшей в Европе мечети", говорится в сообщении, опубликованном 23 августа на сайте Кремля.

Напомним, что бюджетники и студенты в Чечне неоднократно сообщали о принудительном участии в организованных властями акциях, таких, как митинги или субботники. Практика принудительного участия в разных акциях для Чечни является типичной, констатировала ранее директор Центра анализа и предотвращения конфликтов Екатерина Сокирянская.