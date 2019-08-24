Чеченский блогер вступился за Кадырова в споре с Тумсо

24 августа 2019, 12:50

Блогер Тумсо Абдурахманов, пытаясь принизить заслуги Рамзана Кадырова, недооценил масштабы строительства мечетей в Чечне, заявил в своем блоге сотрудник ЧГТРК "Грозный" Чингиз Ахмадов. Жители Чечни с недоверием отнеслись к словам Рамзана Кадырова, заявившего, что он изначально не хотел называть новую мечеть в Шали своим именем.

Как информировал "Кавказский узел", 23 августа в Шали открылась самая большая мечеть Европы, строительство которой велось с 2012 года. Мечеть "Гордость мусульман", которой на этапе строительства планировалось дать имя Рамзана Кадырова, будет называться в честь пророка Мухаммада, объявил на торжественной церемонии глава Чечни. Кадыров отказался присваивать открывшейся в Шали мечети "Гордость мусульман" свое имя и назвал ее в честь пророка Мухаммада, чтобы повысить свою репутацию в исламском мире и одновременно ответить своим критикам, заявили опрошенные "Кавказским узлом" востоковеды.

За 17 лет правления Кадыровых в Чечне было построено чуть больше 200 мечетей, а за несколько лет независимости – более 800, заявил блогер Тумсо Абдурахманов, поставив под сомнение заслуги нынешних чеченских властей в строительстве мечетей. Грандиозная мечеть имени Кадырова в Шали возведена на бюджетные деньги, но пиарится на ней персонально глава Чечни, отметил он.

Телеведущий ЧГТРК "Грозный" Чингиз Ахмадов оспорил критические замечания, высказанные Тумсо Абдурахмановым в связи с открытием мечети "Гордость мусульман". В ответ на слова Абдурахманова о том, что строительство мечети неминуемо будет приписано Фонду имени Ахмата Кадырова, Ахмадов сослался на сюжет телеканала "Грозный" от 12 сентября 2014 года, в котором говорилось, что "средства на возведение мечети собрали сельчане", а сами работы по строительству выполняли добровольцы. "Абдурахманов, тут кто-нибудь сказал, что эту мечеть построил фонд Кадырова?" – спросил Ахмадов на видео, опубликованном на его странице в Instagram 23 августа.

Мечеть "Гордость Чечни" построена Фондом имени Ахмата Кадырова, говорится в публикации ТАСС от 23 августа. В Фонде подтвердили, что участвуют в возведении этой мечети, сообщило на своем сайте "Радио Свобода" 4 января 2018 года.

Кроме того, Ахмадов пояснил слова Рамзана Кадырова, на основании которых Тумсо Абдурахманов сделал вывод об уменьшении темпов строительства мечетей при Ахмате и Рамзане Кадыровых.

На встрече с духовенством республики в декабре 2017 года Рамзан Кадыров напомнил о временах, "когда в Чечне ни в одном селе не было мечетей". По словам главы Чечни, это время еще помнит большинство жителей республики. "Сейчас у нас в Чечне 1065 мечетей. Из них 202 мечети построены с тех пор, как мы вместе с Ахмат-хаджи вышли на этот путь", – заявляет Кадыров на видеозаписи, которую процитировал Тумсо Абдурахманов.

"В этом видео, записанном в декабре 2017 года, Рамзан Ахматович говорит о 202 мечетях, построенных с нуля за счет Фонда Кадырова. Хотя почти все из 863 остальных мечетей, которые когда-то стояли либо недостроенные, либо переделанные под склады во время Советского Союза, либо разрушенные – вот все они были или восстановлены, или реконструированы как раз-таки за счет средств Фонда Кадырова", – сказал Ахмадов. Он назвал вывод Абдурахманова о том, что за при независимых от федерального центра властях Ичкерии были построены 863 мечети, "полной чушью".

Стройки помпезных небоскребов, баснословные гонорары звездам и турниры по боям без правил упоминаются наряду с обычными для чиновничьих отчетов социальными и экономическими проектами, когда речь идет о деятельности фонда имени Ахмата Кадырова. Все бюджетники Чечни ежемесячно обязаны переводить на благотворительность около 10% своих доходов, говорится в справке "Кавказского узла" "Фонд Кадырова: как тратят "деньги от Аллаха".

Кроме того, за время, которое прошло со времени встречи Кадырова с духовенством в 2017 году, в Чечне были построены еще 65 мечетей, добавил Чингиз Ахмадов.

"Тумсо сказал, что почти большинство мечетей были построены во времена Ичкерии, но лично я не помню, когда у нас строили нормальные мечети в 1995-1999 годах. Некоторые были построены еще при Советах", – написал в комментарии к публикации Ахмадова cahar_dudayev95.

"Для населенного пункта с населением минимум 1000 человек построить одну мечеть на общие средства – это доступно. Тем более, в Чечне очень мало таких сел с таким малым количеством населения. Строили не такие мечети, что строит Кадыров, а намного скромнее", – прокомментировал сегодня видео Тумсо Абдурахманова Влад Брюсли.

По состоянию на 12.50 мск 24 августа, через 16 часов после публикации, видео Ахмадова набрало более семи тысяч просмотров. Число подписчиков страницы Ахмадова в Instagram превышает 21,5 тысячи человек.

Ролик Абдурахманова под названием "Разрушение мифа – великий строитель мечетей" на третий день после публикации (по состоянию на 12.50 мск 24 августа) набрал свыше 249 тысяч просмотров. Материалы о противостоянии блогера с чеченскими властями "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Тумсо против кадыровцев".

Жители Чечни усомнились в версии Кадырова о переименовании мечети в Шали

В интервью журналистам, показанном 23 августа ночных новостях телеканала "Грозный", Рамзан Кадыров рассказал о том, что еще на этапе строительства планировал назвать шалинскую мечеть не своим именем, а в честь пророка Мухаммада. "Когда мы начинали строительство, наши близкие друзья, семья, жители просили, чтобы я разрешил дать мечети свое имя. Я тогда согласился. Но в душе у меня было намерение, что когда мы закончим строительство, то назовем ее именем нашего любимого пророка Мухаммада", – заявил Кадыров (перевод корреспондента "Кавказского узла").

По его словам, об истинном названии мечети знал только ограниченный круг лиц. "Я не заявил изначально, потому что в жизни всякое бывает. Если бы вдруг не закончили [строительство], то осталось бы пятно на нашем народе. А если закончим и получится красиво, вот тогда назовем именем нашего пророка. До последнего мы никому не говорили о своем намерении", – подчеркнул Кадыров.

В своем заявлении относительно смены названия мети в Шали Рамзан Кадыров заявил также, что попросит чеченцев построить в честь него "маленькую мечеть" после его смерти.

Опрошенные "Кавказским узлом" жители Чечни усомнились в правдивости этой версии. "С самого начала было объявлено, что мечеть в Шали будет носить имя Рамзана Кадырова, и что якобы это сделано по просьбам горожан. Семь лет озвучивалось именно это название. Недавно еще для пафоса добавили «Гордость мусульман», а вчера совершенно неожиданно оказалось, что мечеть названа именем пророка Мухаммада. Выглядит это скорее как экспромт, нежели давно и тщательно продуманное решение, которое до поры до времени хранилось в глубокой тайне. Версия, конечно, интересная, но неправдоподобная. Никакого смысла «прятать» истинное название мечети не было. Наоборот, если бы сразу объявили, что в Шали строится мечеть имени нашего пророка, это выглядело бы более впечатляюще", – считает местный житель Лечи.

"О том, чьим именем планируется назвать мечеть, наши власти сообщили еще на стадии закладки камня под ее фундамент. Так было и с мечетью в Шали. Почему-то в самый последний момент ей решили дать другое имя, и тут же выдвинули красивое объяснение этому. Мол, Рамзан хотел построить невиданную по красоте мечеть, достойную того, чтобы ей дали имя пророка Мухаммада, и это ему удалось. Мне лично кажется, что это ответ на критику со стороны по поводу его намерения присвоить шалинской мечети собственное имя", – сказала активистка Милана.

"Заявление Рамзана относительно названия мечети достаточно любопытное. Получается, что если бы мечеть получилась не такой, какой он хотел ее видеть, то ее не назвали бы в честь пророка Мухаммада? Тогда, значит, можно было оставить первичное название – мечеть имени Рамзана Кадырова? Не стыкуется как-то это все, на мой взгляд", – заметил грозненец Умар.

"Он (Кадыров, – Прим. "Кавказского узла"), мне кажется, просто лукавит. Не было никакой необходимости семь лет прятать истинное название мечети. Какой в этом смысл? Рамзан вчера проявил просто необычайную скромность, отказавшись назвать своим именем мечеть, да заодно высказав пожелание, чтобы после его смерти чеченский народ воздвиг в память о нем «маленькую мечеть». Это просто красиво обставленный и хорошо продуманный пиар", – уверен местный житель Идрис.