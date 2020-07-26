Бюджетники Чечни участвуют в провластном флешмобе под страхом увольнения

26 июля 2020, 03:03

Руководство бюджетных учреждений под страхом увольнения заставляет сотрудников регистрироваться в социальных сетях и публиковать фотографии с хэштегом "#МыСемьяКРА" в поддержку попавшего под санкции Госдепа США Рамзана Кадырова, рассказали бюджетники.

Как писал "Кавказский узел", власти Чечни инициировали в соцсетях флешмоб в поддержку Рамзана Кадырова, который попал под новые санкции Госдепартамента США. К выступлениям в защиту главы региона привлекут и бюджетников, поделились опасениями местные жители. Чеченские педагоги заявили, что их принуждают к участию во флешмобе в поддержку Кадырова.

20 июля Госдепартамент США объявил о новых санкциях против Рамзана Кадырова, посчитав достоверной информацию о том, что глава Чечни "несет ответственность за многочисленные грубые нарушения прав человека, совершенные более десяти лет назад, включая пытки и внесудебные казни". Санкции коснулись также супруги главы Чечни Медни Кадыровой и его дочерей Айшат и Хадижат. Россия хоть и не зеркально, но ответит на новые санкции против Рамзана Кадырова, пообещала представитель МИД Мария Захарова.

После объявленной властями Чечни акции в поддержку главы республики и членов его семьи из-за объявленных Госдепартаментом США санкций, сотрудники бюджетных организаций республики получили указание выставлять в соцсетях фото с листовками «#МыСемьяКРА». Об этом корреспонденту "Кавказского узла" рассказали 25 июля сами работники учреждений.

«Стоило министру (печати и информации) Дудаеву объявить флешмоб с хэштегом «#МыСемьяКРА», как руководство обязало всех немедленно присоединиться к акции, то есть выставить в соцсети фото с листовкой с соответствующей надписью. Это обязательное условие. Объяснили тем, что сейчас нужно показать нашу сплоченность и поддержку руководству. Плюс надо писать комментарии в поддержку Рамзана в Instagram. У меня нет своего аккаунта, поэтому фото поместила на странице своей подруги. Контроль за участием ведет заместитель (руководителя), ему отправила ссылку на аккаунт в подтверждение своего участия», - рассказала сотрудница одного из республиканских ведомств Хеда.

«Накануне директор объявила, что нужно как можно больше выложить (фотографий) в соцсетях с хэштегом «#МыСемьяКРА». Каждый, у кого есть аккаунт в Instagram, должен поместить такую листовку или свое фото с этой надписью. Участие во флешмобе строго обязательное, поскольку указание идет с самого верха. У кого нет аккаунта, должен его создать, и заодно писать комментарии в поддержку Рамзана и против тех, кто пишет что-то плохое в его адрес или адрес республики. Кто этого не сделает, тому нужно писать заявление об уходе - вопрос так был поставлен. Ее тоже можно понять, проблемы в первую очередь возникают у руководителя. Что делать, пришлось поучаствовать. «Отказников» не было, никто не хочет остаться без работы», - рассказала преподаватель школы в Грозненском районе Лейла.

«Есть указания повсеместные размещать в Instagram фото или листок с хэштегом «#МыСемьяКРА». Это всех министерств, ведомств и структур касается, как нам пояснили. У нас было построение на плацу, всем раздали листовки с этим хэштегом и сняли небольшое видео, которое потом выложили Instagram. Еще все вслед за начальством хором проскандировали лозунг «Ахмат-сила!», - рассказал «Кавказскому узлу сотрудник отдела полиции Наурского района, пожелавший остаться неназванным.

«Участием в организованном флешмобе с хэштегом «#МыСемьяКРА» дело не ограничивается. Это как бы единовременная акция в поддержку руководства, но есть еще и долгосрочные. По школам на прошлой неделе спустили указание определить два человек, которые будут курировать работу по противодействию распространению недостоверной информации о республике и России в целом. У них должны быть два аккаунта -личный и запасной - в Instagram, и канал в Youtube. Эти два человека будут мониторить ситуацию и контролировать, чтобы другие работники оставляли соответствующие комментарии в соцсетях», - сообщила педагог Мадина.

По словам преподавателя школы в Грозном Ларисы, ей, как и другим учителям, руководство школы поручило сообщить данные своих аккаунтов в Instagram. «Директор накануне сказала, чтобы те, у кого есть страницы в Instagram, сообщили свои ники в сети, а у кого нет аккаунта, его создали. Данные надо было передать наверх, по ее словам. У меня и нескольких других учительниц своих аккаунтов в соцсетях нет, теперь вот надо будет зарегистрироваться. Одна отказалась делать аккаунт, пояснив, что муж запретил ей и детям открывать страницы в соцсетях. Ее вопрос пока остается открытым, а так аккаунты, как сказали, должны быть у всех. Они нужны для того, чтобы писать положительные комментарии под видео или сообщениями о нашем руководстве и республике», - подчеркнула она.

Сотрудники бюджетных организаций в Чечне неоднократно жаловались на принуждения к участию в различных мероприятиях. В частности, 15 июля сотрудники силовых структур и бюджетных организаций рассказали, что получили указания писать хвалебные комментарии о действиях республиканских властей и высмеивать любую критику в адрес руководства Чечни.

Некоторые сотрудники учебных заведений, впрочем, признались корреспонденту "Кавказского узла", что их не заставляли участвовать в акции в поддержку Кадырова.

Преподаватель Чеченского госуниверситета, пожелавший остаться неназванным, рассказал, что о призыве принять участие во флешмобе в поддержку Кадырова он узнал из Интернета.

«Там было написано, если вы считаете несправедливым включение в санкционный список - напишите у себя в Instagram хэштег и давайте посмотрим, сколько нас. У всех нас это прошло мимо. Наверное, это делали те, кто работает [...] структурах, по линии молодежной политики. Преподавателей никто не просил ни в группах, ни в WhatsApp. Я в разных группах состою, там такого ничего не было», - рассказал собеседник.

Учительница одной из школ Грозного призналась, что директивы от начальства принять участие в акции в поддержку Кадырова не поступало.

«Сейчас период отпусков, потому мы можем узнать об этом только из сообщений. В школьной группе преподавателей в WhatsApp нам ничего подобного не рассылали. Я увидела на странице ЧГТРК "Грозный" в Instagram. Не участвовала - не было времени. Да и обычно в таких акциях, в основном, участвует молодежь», - сказала она.

Сотрудник министерства образования Чечни заявил, что не слышал о том, что педагогов обязали создавать аккаунты в соцсетях и писать комментарии в поддержку властей. «Не знаю, откуда такая информация. Я о таком не слышал», - заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

Информация о том, что учителей заставляют собраться на стадионе "Ахмат Арена" для участия во флешмобе в поддержку Кадырова, получила распространение в соцсетях, пишут "Кавказ.Реалии".

Опровергли принуждение к участию во флешмобе в Минспорта республики. Пресс-секретарь министерства Ибрагим Гайтукаев назвал флешмоб "сверхфантастической выдумкой" и сослался при этом на пандемию коронавируса.

"Какой может быть флешмоб в пандемию, когда люди друг от друга шарахаются? Мы даже не думали об этом. Это недоброжелатели, у нас есть такие люди, плохие", - цитирует Гайтукаева издание.

По состоянию на 03.04 мск сегодня, 26 июля в Instagram насчитывается 3603 публикации с хэштегом "#МыСемьяКРА". В Facebook таких публикаций 45, в соцсети "ВКонтакте" – 36.

Специалист в области SMM-маркетинга Мустафа Алиев в комментарии корреспонденту «Кавказского узла» рассказал, что многие подобные акции или флешмобы имеют организаторов.

«Организаторы таких онлайн-акций ставят целью донести какую-либо проблему до общественности, вызвать определенный резонанс и благодаря нему донести эту проблему до лиц, принимающих решения. Это две основные цели. В первом случае цель организаторов такая, чтобы каждый онлайн-пользователь узнал о существовании их проблемы. Критерии успешности здесь - количество пользователей, узнавших о проблеме благодаря их акции. Таким образом, чем больше людей участвуют в такой акции - тем больше вероятность того, что на эту проблему обратят внимание. Обычно такие акции выходят в «топ» после участия в них популярных или медийных персон, аудитория которых зачастую переваливает по количеству население некоторых стран. Во втором случае, когда проблема доходит до определенных лиц, они берутся ее решать - вот тогда можно сказать, что цель организаторами достигнута. Здесь один критерий - фактическое решение проблемы», - рассказал Алиев.

Он отметил, что современное развитие социальных сетей и онлайн-коммуникаций меняет отношение к подобным кампаниям и в государственных структурах.

«Говоря об эффективности таких акций, разберем это на примере с акциями в поддержку Ивана Голунова. Сказать, что без офлайн-митингов и акций онлайн-акция «Я/Мы Иван Голунов» имела бы эффект – было бы не совсем верно. Однако, бесспорно, онлайн-поддержка таких инициатив имеет прямой эффект. В эпоху информационных технологий, такие вот онлайн-акции приобретают особый характер. Люди собирают сотни тысяч подписей на онлайн-петиции, даже не выходя из дома. И такие петиции сегодня рассматривают государственные органы. Возможно даже в далеком будущем такие онлайн-акции полностью заменят уличные акции, марши и митинги. Хорошо ли это или плохо - вопрос открытый», - заключил эксперт.

Напомним, 20 декабря 2017 года Минфин США внес Рамзана Кадырова в санкционный список, назвав его ответственным за внесудебные казни, пытки и другие нарушения прав человека в Чечне. В марте 2019 года профильный комитет Конгресса США одобрил резолюцию с призывом расследовать убийство Бориса Немцова и ввести санкции против тех, кто к нему причастен. США 10 декабря распространили санкции на главу УМВД по Грозному Аслана Ирасханова, считая его причастным к грубым нарушениям прав человека, в том числе внесудебным казням. В мае аккаунт в Instagram, которым пользовался Рамзан Кадыров, был удален в связи с санкциями США.

Материалы о нарушениях прав человека и борьбе с инакомыслящими в Чечне "Кавказский узел" собрал на специальной тематической странице "Инакомыслие в Чечне".