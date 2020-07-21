Рамзан Кадыров (справа) и учитель. Коллаж "Кавказского узла" Фото REUTERS/Said Tsarnayev REUTERS/Maxim Shemetov

21 июля 2020, 16:03

Чеченские педагоги сообщили о принуждении к флешмобу в поддержку Кадырова

Школьных учителей в Чечне по распоряжению высокопоставленного чиновника принуждают публиковать в соцсетях комментарии в защиту Рамзана Кадырова, попавшего под новые санкции Госдепа США, рассказали педагоги.

Как писал "Кавказский узел", власти Чечни инициировали в соцсетях флешмоб в поддержку Рамзана Кадырова, который попал под новые санкции Госдепартамента США. К выступлениям в защиту главы региона привлекут и бюджетников, поделились опасениями местные жители.

20 июля Госдепартамент США объявил о новых санкциях против Рамзана Кадырова, посчитав достоверной информацию о том, что глава Чечни "несет ответственность за многочисленные грубые нарушения прав человека, совершенные более десяти лет назад, включая пытки и внесудебные казни". Санкции коснулись также супруги главы Чечни Медни Кадыровой и его дочерей Айшат и Хадижат. Россия хоть и не зеркально, но ответит на новые санкции против Рамзана Кадырова, пообещала представитель МИД Мария Захарова.

Учителя в Урус-Мартановском районе получили распоряжения от директоров школ написать комментарии в поддержку главы республики, сообщила сегодня корреспонденту "Кавказского узла" учительница математики в одной из школ Луиза.

"Мы все получили ссылку на пост главы, на который мы должны были написать комментарий в поддержку Рамзана Кадырова. От нас требуется написать как можно больше комментариев под этим постом, и чем быстрее, тем лучше", – рассказала она.

Слова коллеги из Урус-Мартана подтвердила Яха, завуч школы в Шалинском районе. Директор школы, по ее словам, получила указание собрать комментарии в поддержку Кадырова от высокопоставленного чиновника в Минобрнауки Чечни.

"Поскольку я завуч, то директор мне прислала сообщение – еще не было 09.00 утра - и потребовала, чтобы до 10.00 ей были присланы сведения по количеству оставивших комментарии. Я ссылку скинула по рабочим группам, но мало кто откликнулся. Так директор мне написала: "Не вижу активности!" – рассказала Яха.

По ее словам, коллеги неохотно откликнулись на призыв написать комментарии в поддержку главы региона. "Но все равно придется написать. Потому что все фиксируется, и потом по отношению к тому, кто проигнорировал призыв [высокопоставленного чиновника], будут применять карательные меры. Если человек в возрасте, хоть он и классный педагог – отправят на пенсию. Или посадят на полставки", – предположила педагог.

Сотрудники бюджетных организаций в Чечне неоднократно жаловались на принуждения к участию в различных мероприятиях. В частности, 15 июля сотрудники силовых структур и бюджетных организаций рассказали, что получили указания писать хвалебные комментарии о действиях республиканских властей и высмеивать любую критику в адрес руководства Чечни.

Айшат Кадырова выразила удивление санкциями Госдепа

Старшая дочь главы Чечни, руководитель модного дома Firdaws Айшат Кадырова выразила недоумение в связи с заявлением Госдепартамента США, пояснив, что "и предположить не могла" такое.

"Всегда полагала, что моя скромная моральная поддержка отца остаётся незаметной, и предположить не могла, что стану настолько известной в далекой стране за океаном, что мое имя будет включено в какие-то там их списки", – написала 20 июля Айшат Кадырова на своей странице в Instagram.

Заявление Госдепа, по ее словам, убедило ее в правильности выбранного пути. "Всегда и во всем я была, есть и буду своему отцу верной помощницей… Я следую исключительно правильным путём Ахмата-Хаджи Кадырова, и в команде КРА, я - самый счастливый человек", – написала дочь Кадырова.

По состоянию на 16.02 мск, в Instagram насчитывается 2245 публикаций с хэштегом "#МыСемьяКРА". В Facebook таких публикаций девять, в соцсети "ВКонтакте" – шесть.

Напомним, 20 декабря 2017 года Минфин США внес Рамзана Кадырова в санкционный список, назвав его ответственным за внесудебные казни, пытки и другие нарушения прав человека в Чечне. В марте 2019 года профильный комитет Конгресса США одобрил резолюцию с призывом расследовать убийство Бориса Немцова и ввести санкции против тех, кто к нему причастен. США 10 декабря распространили санкции на главу УМВД по Грозному Аслана Ирасханова, считая его причастным к грубым нарушениям прав человека, в том числе внесудебным казням. В мае аккаунт в Instagram, которым пользовался Рамзан Кадыров, был удален в связи с санкциями США.

Материалы о нарушениях прав человека и борьбе с инакомыслящими в Чечне "Кавказский узел" собрал на специальной тематической странице "Инакомыслие в Чечне".

Примечание:

"Мемориал" связал призыв Кадырова хвалить власти в соцсетях с недовольством жителей Чечни", "Чеченские бюджетники рассказали о разнарядках на вступление в "Единую Россию", "Кадыров призвал жителей Чечни прекратить панику из-за коронавируса".

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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