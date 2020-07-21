Власти Чечни ответили флешмобом на санкции Госдепа США

21 июля 2020, 12:05

Чеченский народ заступится за главу Чечни, обвиненного в нарушении прав человека, пообещал Рамзан Кадыров, узнав о новых санкциях Госдепа США. После этого власти республики инициировали в соцсетях флешмоб в поддержку Кадырова. К выступлениям в защиту главы региона привлекут и бюджетников, поделились опасениями местные жители.

Как писал "Кавказский узел", 20 июля Госдепартамент США объявил о новых санкциях против Рамзана Кадырова, посчитав достоверной информацию о том, что глава Чечни "несет ответственность за многочисленные грубые нарушения прав человека, совершенные более десяти лет назад, включая пытки и внесудебные казни". Санкции коснулись также супруги главы Чечни Медни Кадыровой и его дочерей Айшат и Хадижат.

20 декабря 2017 года Минфин США внес Рамзана Кадырова в санкционный список, назвав его ответственным за внесудебные казни, пытки и другие нарушения прав человека в Чечне. В марте 2019 года профильный комитет Конгресса США одобрил резолюцию с призывом расследовать убийство Бориса Немцова и ввести санкции против тех, кто к нему причастен. США 10 декабря распространили санкции на главу УМВД по Грозному Аслана Ирасханова, считая его причастным к грубым нарушениям прав человека, в том числе внесудебным казням. В мае аккаунт в Instagram, которым пользовался Рамзан Кадыров, был удален в связи с санкциями США.

Рамзан Кадыров вечером 20 июля отреагировал на санкции Госдепа, обвинив его в попытках "внести разлад" в семье главы Чечни. "Ладно, будь я сто раз нарушителем прав человека, то как вы объясняете санкции против... моей супруги и моих дочерей??? Какие они совершили преступления и чьи права нарушили? [...] Вы решились пойти на откровенно мерзкие методы и внести разлад внутри моей семьи. Может быть, вы думали, что у вас это получится, но просчитались. Чеченский институт семьи крепче ваших санкций! И даже если у Медни Мусаевны или моих дочерей были бы какие-либо интересы в США или Европе, они бросили бы их. [...] Кстати, у меня помимо старших двух дочерей еще 12 детей! Смело включайте и их в санкционные списки! [...] А за меня слово скажет мой народ!" – написал глава Чечни на своей странице в "ВКонтакте".

После этого, в ночь на 21 июля министр печати и информации Чечни, помощник Кадырова Ахмед Дудаев объявил на своей странице в Instagram о начале флешмоба в поддержку главы Чечни и его семьи.

"Весь чеченский народ - это семья Рамзана Ахматовича Кадырова! Мы запускаем акцию #МыСемьяКРА и просим присоединиться к ней каждого, кто считает себя частью большой семьи Главы Чеченской Республики!" – говорится в публикации Дудаева.

Подписчики Ахмеда Дудаева поддержали инициативу. «Конечно #мысемьяКРА с ради приму участие в этой акции», - написала, в частности, miss.rasima. «Мы одно целое и на их санкции мы плевали #МыСемьяКРА», - оставил комментарий vadaev32. Другие комментаторы также поддержали акцию и оставили язвительные комментарии относительно американских санкций.

По состоянию на 12.00 мск в Instagram насчитывается 1771 публикация с хэштегом #мысемьякра.

Вместе с тем в других Instagram-пабликах объявление об акции с хэштегом «#МыСемьяКРА» не нашло столь единодушной поддержки, как на странице министра печати республики. Так, на странице ЧГТРК "Грозный" в Instagram, насчитывающей 851 тысячу подписчиков, пользователь с ником ichkeriec.ch отреагировал на призыв Дудаева комментарием с хэштегом #кадыровУходи.

Пользователь nazranerva предположил, что жители Чечни будут вынуждены поддержать флешмоб властей. «Щас хочешь не хочешь, все будут писать этот хештэг», - написал он. «Кроме меня», - ответил abdulkhamid_apaev. Часть комментаторов при этом высказалась в поддержку Кадырова.

Об отказе поддержать флешмоб написал и пользователь паблика «Чечня Онлайн» chernovik_chechni. «Ни я, ни мои родственники не подпишутся под семью Кадырова ))) не несите бред. [...] Не позорьтесь перед людьми", - написал пользователь, слова которого перевел с чеченского языка корреспондент "Кавказского узла".

К участию в объявленном властями флешмобе будут привлечены бюджетники и студенты, поделилась опасением с корреспондентом "Кавказского узла" сотрудница местной общественной организации Милана. "Сейчас власть будет изображать всенародную поддержку Рамзану. Бюджетникам и студентам придется быть активными участниками мероприятия, как обычно это бывает", - сказала она.

Сотрудники бюджетных организаций Чечни неоднократно жаловались на принуждения к участию в различных мероприятиях. Так, 1 июля они рассказали, что руководство требует от них фотоотчета об участии в голосовании по внесению поправок в Конституцию России. 15 июля сотрудники силовых структур и бюджетных организаций сообщили, что получили указания писать хвалебные комментарии о действиях республиканских властей и высмеивать любую критику в адрес руководства Чечни.

Материалы о нарушениях прав человека и борьбе с инакомыслящими в Чечне "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Инакомыслие в Чечне".