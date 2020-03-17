Кадыров призвал жителей Чечни прекратить панику из-за коронавируса

17 марта 2020, 11:39

Рамзан Кадыров попросил жителей Чечни не бояться распространения коронавируса и прекратить скупать продукты. Он пригрозил, что распространителям панических слухов в соцсетях придется извиняться.

Как сообщал "Кавказский узел", в Чечне на 13 марта семь жителей Чечни были помещены в карантин с подозрением на коронавирус. В чеченских школах с целью профилактики коронавируса значительно увеличили весенние каникулы - они начинаются сегодня и продлятся по 25 апреля. Вузы республики перешли на дистанционное обучение до 25 марта.

В регионе действует горячая линия по коронавирусу, но местные жители пожаловались, что не получают от операторов ответов на вопросы о способах лечения и дефиците медицинских масок. Бюджетники и студенты также заявили, что их продолжают принуждать к посещению матчей на "Ахмат Арене" и участию в субботниках, несмотря на ограничения, введенные из-за угрозы распространения коронавируса.

Гостелерадиокомпания "Грозный" разместила на своем Telegram-канале видео, на котором глава республики Рамзан Кадыров говорит, что проводит прямой эфир с министром здравоохранения Чечни. "Мне сейчас пишут, говорят, что в разных торговых точках разборки из-за продуктов питания", - пояснил Кадыров причину своего обращения. Он призвал жителей республики перестать скупать продукты питания. "Продукты питания всегда были и будут <...> Две военные кампании, когда бомбили нас, такой паники не создавали", – отметил Рамзан Кадыров. Он отметил, что панику создают слухи, распространяемые в соцсетях "болтунами". "Мы ничего не закупаем, ни продукты [не закупаем], ни мои родственники [не покупают]. Я вам даю слово, что мы не дадим ни одному человеку умереть", – сказал он на видео, опубликованном в паблике телекомпании 16 марта.

Часть обращения произносится Кадыровым на чеченском языке. "Глава региона в своем обращении посоветовал всем укреплять иммунитет, довериться воле Всевышнего и не поддаваться на провокации, а тем, кто распространяет ложную информацию и подталкивает людей на панику – придется извиниться и отвечать за свои поступки", – говорится в публикации от 16 марта в Instagram-паблике ЧГТРК "Грозный".

Ранее два жителя Чечни, Рустам Амаев и Аслан Садалиев, публично извинялись за панические распространенные в соцсетях сообщения об эпидемии коронавируса. И Амаев, и Садалиев назвали эти сообщения шуточными. Оба извинения сопровождались комментариями чиновников и врачей – это навело местных жителей на мысль, что Амаев и Садалиев подверглись давлению. Новости о практике публичных извинений "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".

Скупать продукты людей заставляет не паника, указали комментаторы. "А я думала, что люди закупаются, потому что цены на продукты повышают", – написала mila_83_93. "Я думаю, закупаются не потому, что будет дефицит, а потому, что дорожает все", – высказался marik274. К 11.39 мск 17 марта эта публикация собрала 3788 "лайков" и 144 комментария.

В другом обращении Кадыров опроверг слухи о вертолетах, которые якобы распыляют ночью лекарства над населенными пунктами. "Слухи о каких-то вертолетах – это полная ерунда, чушь. Не знаю, кто и зачем это делает", – цитируются слова Кадырова в публикации от 16 марта в Instagram-паблике ЧГТРК "Грозный". К 11.39 мск 17 марта эта публикация собрала 3558 "лайков" и 112 комментариев.

16 марта Рамзан Кадыров на своей странице в Instagram, написал, что на карантине в Чечне находятся 25 человек, прибывших из Европы. Исследование анализов 15 из них уже дважды дало отрицательный результат.

Ранее Рамзан Кадыров в своем официальном выступлении призвал не бояться коронавируса, поскольку все люди смертны, и заявил, что избежать заражения поможет вода, смешанная с медом и лимоном. В свою очередь, министр Чечни по национальной политике Джамбулат Умаров заявлял, что коронавирус и другие подобные заболевания никогда не приживутся в республике, потому что, в частности, боятся аромата черемши. Муфтий Чечни Салах Межиев в обращении от 6 марта назвал эпидемию коронавируса в Китае проявлением божьего гнева и связал ее с гонением на мусульман, говорится в справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Новости о распространении коронавируса на юге России и на Южном Кавказе" отслеживаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".