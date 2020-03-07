Аслан Садалиев. Стоп-кадр новостного выпуска ЧГТРК "Грозный" от 6 марта 2020 года, https://www.youtube.com/watch?v=fQkaNFjkkws

07 марта 2020, 12:21

Житель Чечни публично извинился за фейк о коронавирусе

Автор резонансного сообщения с призывом запасаться продуктами из-за эпидемии коронавируса заявил в эфире государственного телеканала "Грозный", что раскаивается. Власти Чечни отработали практику публичных извинений, и эти слова Садулаева были делом времени, указали местные жители.

Ранее "Кавказский узел" сообщал, что в WhatsApp и Instagram распространилось сообщение о множестве заболевших коронавирусом, автор на чеченском языке призвал запасаться продуктами впрок. Глава чеченской Общественной палаты Исмаил Денильханов обратился к жителям республики, назвав такие сообщения фейком. Пользователи Instagram поддержали это заявление, а также призвали внести поправки в закон о распространении ложной информации в соцсети.

Еще в начале февраля грозненец Рустам Амаев опубликовал в Instagram извинение за свои аудиосообщения о захлестнувшей Чечню эпидемии коронавируса. На видео Амаев идет по больнице вместе с главврачом республиканского детского центра инфекционных заболеваний. Местные жители предположили, что извинения были принесены под давлением. 

Автором аудиообращения оказался житель села Гехи Урус-Мартановского района Аслан Садалиев, сообщили журналисты государственной телекомпании "Грозный" в новостном выпуске 6 марта.

"Закупайте побольше продуктов. Еда заканчивается, завозить не дают <...>. В России коронавирус с ума сошел <...>, много людей заболело. Продукты закупайте", - перевел корреспондент "Кавказского узла" сообщение Садалиева, которое прозвучало в эфире телеканала. В репортаже было отмечено, что после этого сообщения в супермаркетах Чечни выросло число покупателей.

Аслан Садалиев, доставленный в отдел полиции, назвал свои слова шуткой. "Я три-четыре дня назад через WhatsApp разослал сообщение, куда необходимо... туда, где этот вирус, где магазины пустые. <...> На следующий день утром выяснилось, что этот разговор (сообщение. - Прим. "Кавказского узла") пришел [и] к нам в республику. Этот разговор в нашей республике неуместен, этот разговор не подходит. У нас все магазины заполнены [продуктами], у нас не выявлено ни одного заболевания [коронавирусом] <...>. Очень раскаиваюсь в том, что это разослал, потому что здесь это было неуместно", - перевел корреспондент "Кавказского узла" сказанное Садалиевым в эфире "Грозного".

Заместитель председателя правительства республики Муса Ахмадов, возглавляющий специальный оперативный штаб по противодействию распространению коронавируса, заверил, что ни одного случая заболевания коронавирусом в Чечне нет. "Правда, с января по февраль у нас было 12 человек на изоляции. Мы сделали им анализы, анализы данное заболевание не подтвердили. И есть люди, которые находятся под наблюдением", - сказал он.

6 марта в Минздраве Чечни сообщили о помещении на карантин трех местных жителей, вернувшихся из Италии. Первичный анализ не выявил у них наличие коронавирусной инфекции.

Жители Чечни назвали извинения ожидаемыми

"То, что автор панического сообщения публично извинился, меня совершенно не удивляет. Это было вполне ожидаемым: вопрос был лишь в том, когда это случится. Вот вчера и случилось", - сказал сегодня корреспонденту "Кавказского узла" местный житель Идрис.

"Все по отработанной уже схеме пошло. Человек какую-то информацию распространил, его нашли и заставили извиняться. В этом наши власти и силовики преуспели, как ни в чем другом. Правда, толку от таких извинений, как мне кажется, мало. Сколько до этого было таких случаев, а все равно находятся те, кто что-то да отчебучит", - отметила местная жительница Милана.

Извинения были сделаны под давлением, предположил грозненец Микаил. "Вид у товарища был растерянный, если не сказать испуганный. Видимо, хорошее «внушение» ему перед интервью сделали. Ну а то, что он покается, в этом мало кто у нас сомневался. И в WhatsApp, и в Instagram люди про это писали", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

"Я же говорила, что будет извиняться", – написала в Instagram-паблике "Грозный ТВ" malika_6606. "Чего и следовало ожидать", - указала bekalina_8.

Другие комментаторы осудили автора аудиосообщения. "Ты не маленький, чтобы болтать, чего не знаешь", - перевел корреспондент "Кавказского узла" комментарий пользователя соцсети mmm_isa. "Стыдно вот так вот быть не мужчиной", - перевел корреспондент "Кавказского узла" написанное za_kra_direktor_rinka_oishara. "Зачем ему это надо было? Взрослый мужчина", - задался вопросом  ss_ss_ss_________.

Скриншот комментария к сюжету ЧГТРК "Грозный" об извинениях за фейк о коронавирусе, https://www.instagram.com/p/B9ZTuAkF-DV/Некоторые читатели паблика, напротив, выразили свое сочувствие Аслану Садалиеву. "Он же сразу сказал, что он шутит <...>. Зачем нужно [было его] показывать?" - написала aidima.married. "Я изначально сказал, что мне жалко его, и что за такие шутки его обязательно покажут по чеченскому телевидению", - отметил shidiyev_artur_official. "Не пожелаю даже врагу оказаться перед этим микрофоном", - написал forest09339. "Что за нелюди, он же не желал ничего плохого", - высказалась mabdulzhalieva.

К 12.20 мск 7 марта эта публикация собрала 44,4 тысячи просмотров и 280 комментариев. У паблика 660 тысяч подписчиков.

Материалы о распространении коронавируса "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Коронавирус добрался до Кавказа". Новости о практике публичных покаяний "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".

Примечание:

"Число зараженных коронавирусом в Грузии достигло 12", "Пашинян сообщил о закрытии границы с Ираном", "13 человек изолированы в Ростове-на-Дону по приезде из Китая".

источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

07 марта 2020, 23:59

07 марта 2020, 23:33

  • Энергетики завершили аварийные работы в Дагестане

    Свыше 38 тысяч жителей Дагестана оставались без света после аварии на сетях, энергетики закончили восстановительные работы, сообщило Минэнерго. Без электроснабжения остаются два населенных пункта Кизлярского района, проинформировало МЧС.

07 марта 2020, 22:40

07 марта 2020, 21:19

  • Сельчане в Армении приостановили акцию протеста

    Жители села Цовак временно разблокировали дорогу, решив дать властям время на решение вопроса с ремонтом автомагистрали. Дорога в село входит в программу реконструкции, сообщили в Министерстве территориального управления и инфраструктуры Армении.

07 марта 2020, 20:05

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060 Whatsapp, Telegram:
+49 157 72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи