Житель Чечни публично извинился за фейк о коронавирусе

07 марта 2020, 12:21

Автор резонансного сообщения с призывом запасаться продуктами из-за эпидемии коронавируса заявил в эфире государственного телеканала "Грозный", что раскаивается. Власти Чечни отработали практику публичных извинений, и эти слова Садулаева были делом времени, указали местные жители.

Ранее "Кавказский узел" сообщал, что в WhatsApp и Instagram распространилось сообщение о множестве заболевших коронавирусом, автор на чеченском языке призвал запасаться продуктами впрок. Глава чеченской Общественной палаты Исмаил Денильханов обратился к жителям республики, назвав такие сообщения фейком. Пользователи Instagram поддержали это заявление, а также призвали внести поправки в закон о распространении ложной информации в соцсети.

Еще в начале февраля грозненец Рустам Амаев опубликовал в Instagram извинение за свои аудиосообщения о захлестнувшей Чечню эпидемии коронавируса. На видео Амаев идет по больнице вместе с главврачом республиканского детского центра инфекционных заболеваний. Местные жители предположили, что извинения были принесены под давлением.

Автором аудиообращения оказался житель села Гехи Урус-Мартановского района Аслан Садалиев, сообщили журналисты государственной телекомпании "Грозный" в новостном выпуске 6 марта.

"Закупайте побольше продуктов. Еда заканчивается, завозить не дают <...>. В России коронавирус с ума сошел <...>, много людей заболело. Продукты закупайте", - перевел корреспондент "Кавказского узла" сообщение Садалиева, которое прозвучало в эфире телеканала. В репортаже было отмечено, что после этого сообщения в супермаркетах Чечни выросло число покупателей.

Аслан Садалиев, доставленный в отдел полиции, назвал свои слова шуткой. "Я три-четыре дня назад через WhatsApp разослал сообщение, куда необходимо... туда, где этот вирус, где магазины пустые. <...> На следующий день утром выяснилось, что этот разговор (сообщение. - Прим. "Кавказского узла") пришел [и] к нам в республику. Этот разговор в нашей республике неуместен, этот разговор не подходит. У нас все магазины заполнены [продуктами], у нас не выявлено ни одного заболевания [коронавирусом] <...>. Очень раскаиваюсь в том, что это разослал, потому что здесь это было неуместно", - перевел корреспондент "Кавказского узла" сказанное Садалиевым в эфире "Грозного".

Заместитель председателя правительства республики Муса Ахмадов, возглавляющий специальный оперативный штаб по противодействию распространению коронавируса, заверил, что ни одного случая заболевания коронавирусом в Чечне нет. "Правда, с января по февраль у нас было 12 человек на изоляции. Мы сделали им анализы, анализы данное заболевание не подтвердили. И есть люди, которые находятся под наблюдением", - сказал он.

6 марта в Минздраве Чечни сообщили о помещении на карантин трех местных жителей, вернувшихся из Италии. Первичный анализ не выявил у них наличие коронавирусной инфекции.

Жители Чечни назвали извинения ожидаемыми

"То, что автор панического сообщения публично извинился, меня совершенно не удивляет. Это было вполне ожидаемым: вопрос был лишь в том, когда это случится. Вот вчера и случилось", - сказал сегодня корреспонденту "Кавказского узла" местный житель Идрис.

"Все по отработанной уже схеме пошло. Человек какую-то информацию распространил, его нашли и заставили извиняться. В этом наши власти и силовики преуспели, как ни в чем другом. Правда, толку от таких извинений, как мне кажется, мало. Сколько до этого было таких случаев, а все равно находятся те, кто что-то да отчебучит", - отметила местная жительница Милана.

Извинения были сделаны под давлением, предположил грозненец Микаил. "Вид у товарища был растерянный, если не сказать испуганный. Видимо, хорошее «внушение» ему перед интервью сделали. Ну а то, что он покается, в этом мало кто у нас сомневался. И в WhatsApp, и в Instagram люди про это писали", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

"Я же говорила, что будет извиняться", – написала в Instagram-паблике "Грозный ТВ" malika_6606. "Чего и следовало ожидать", - указала bekalina_8.

Другие комментаторы осудили автора аудиосообщения. "Ты не маленький, чтобы болтать, чего не знаешь", - перевел корреспондент "Кавказского узла" комментарий пользователя соцсети mmm_isa. "Стыдно вот так вот быть не мужчиной", - перевел корреспондент "Кавказского узла" написанное za_kra_direktor_rinka_oishara. "Зачем ему это надо было? Взрослый мужчина", - задался вопросом ss_ss_ss_________.

Некоторые читатели паблика, напротив, выразили свое сочувствие Аслану Садалиеву. "Он же сразу сказал, что он шутит <...>. Зачем нужно [было его] показывать?" - написала aidima.married. "Я изначально сказал, что мне жалко его, и что за такие шутки его обязательно покажут по чеченскому телевидению", - отметил shidiyev_artur_official. "Не пожелаю даже врагу оказаться перед этим микрофоном", - написал forest09339. "Что за нелюди, он же не желал ничего плохого", - высказалась mabdulzhalieva.

К 12.20 мск 7 марта эта публикация собрала 44,4 тысячи просмотров и 280 комментариев. У паблика 660 тысяч подписчиков.

Материалы о распространении коронавируса "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Коронавирус добрался до Кавказа". Новости о практике публичных покаяний "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".