Житель Чечни публично извинился за паническое сообщение о коронавирусе

08 февраля 2020, 11:39

Видео с извинениями грозненца Рустама Амаева за выдумку о захлестнувшей Чечню эпидемии записано под давлением, считают местные жители. Они рассказали что поддались панике, услышав о тысячах заразившихся.

Видео с извинениями, опубликованное в Instagram, предваряется сообщением на чеченском языке, напугавшим жителей республики. "Минздравом издан указ, потому что, говорят, вирусы в России распространились. Тут невообразимое творится. В инфекционной [больнице] дети уже в коридорах лежат", - перевел корреспондент "Кавказского узла" это сообщение.

Затем в кадре появляется мужчина, который представляется как сотрудником скорой помощи Рустамом Амаевым. "Сегодня приехал в инфекционную [больницу], я распространил две записи. Вы [их] тоже, наверное, слышали. Мы сюда приехали и стоим здесь в инфекционной [больнице]. Здесь ничего нет. Я – пустой человек, я опубликовал пустые записи. У меня просьба к таким пустышкам как я - не делайте таких записей. Мы сюда приехали, стоим, ничего здесь нет. Послушал я некоторые передачи, в шутку разослал это видео в своей группе, это распространилось среди людей. Прошу прощения у людей", - перевел с чеченского языка слова Амаева корреспондент "Кавказского узла".

Далее следуют карты, на которых Амаев идет вместе с главврачом республиканского детского центра инфекционных заболеваний Магомедом Салаватовым. "Мы находимся в приемной отделении инфеуционной больницы. Мы работаем в штатном режиме. По поводу коронавируса к нам в больницу никто не обращался", - говорит Салаватов. Он демонстрирует свободные места, которые есть в больнице. "Никакого эпидподъема и никаких угрожающих факторов в жизни населения мы не имеем на сегодняшний день", - говорит в ролике и главный врач грозненской станции скорой медицинской помощи Алимхан Ихаев.

В сообщениях Амаева говорилось, что коронавирусом заразились тысячи жителей Чечни, отмечается в тексте, сопровождающем публикацию ролика в Instagram-паблике "Про Чечню и не только". "Поражает то, что люди готовы поверить в это. <...> Начинаются неразбериха и беспорядки. И все только из-за того, что очередной болтун решил посплетничать в ватсапе. Надо ли таких людей заставлять извиняться? Надо! Наверное, это меньшее из всего, что они могут сделать, чтобы хоть как то оправдать свои бестолковые действия перед народом", - написал администратор паблика.

К 11.39 мск 8 февраля публикация собрала 9,7 тысячи просмотров и 47 комментариев. У паблика 359 тысяч подписчиков.

Многие комментаторы выразили возмущение поступком Амаева. "Твой язык сделал тебя пустым человеком", - перевел корреспондент "Кавказского узла" комментарий на чеченском языке, оставленный пользователем janeeetka086. "[В] тюрьму его упрятать надо", - написал по-чеченски magomed_zakarigaev.

Другие пользователи соцсети заявили, что не верят в искренность таких извинений. "Даже если это правда, его заставят все опровергнуть", - написала curova06. "Он не дурак, это правда", - заявил akhmadov_8362. "Если не болели бы так, откуда он это взял и говорит? Значит, что-то есть, вот он и сказал, а теперь, чтобы люди не паниковали, заставили извиняться его", - полагает tigrrr_05.

Жители Чечни сказали корреспонденту "Кавказского узла", что считают извинения Рустама Амаева вынужденными. "Понятно, что его заставили публично это все опровергнуть. Если бы сам это решил сделать, то вряд ли говорил о себе в таких уничижительных выражениях", - указал местный житель Аслан. "Для меня совершенно очевидно, что видео, где Амаев называет себя «пустышкой», просит у всех извинения, сделано под давлением со стороны. Не будет нормальный человек просто так сам себя позорить. Да и выглядит он каким-то встревоженным. Явно человека припугнули. Как у нас заставляют людей извиняться и опровергать свои слова, все хорошо знают", - сказала жительница республики Малика.

Жители Чечни регулярно приносят также публичные извинения за неподобающее поведение, за сообщения в соцсетях, за жалобы на чиновников и критику властей. Часть извинений звучит в эфире республиканского телеканала "Грозный". О случаях принуждения к извинениям, которое с подачи Рамзана Кадырова практикуется и за пределами Чечни, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин".

Сообщение Рустама Амаева действительно вызвало панику. "Мне знакомая звонила в панике, спрашивала, знаю ли я, что у нас уже тысячи больных этим самым китайским коронавирусом, что больницы забиты пострадавшими. Сказала, что какой-то медработник выпустил обращение по этому поводу. У меня тоже поднялась паника, муж с трудом успокоил", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" жительница Грозного Залина.

"Скажу честно, вначале я в это тоже поверил. На всякий случай жену предупредил, чтобы детей на улицу не выпускала. Сейчас говорят, что это оказалось неправдой", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" местный житель Хамзат.

"У нас только и разговоров, что этот самый китайский вирус то в Дагестане обнаружился, то в Пятигорске, то еще где. Неделю назад кто-то даже пустил слух, что в Аллерое [Курчалоевского района Чечни] несколько женщин умерло. А тут еще сообщение прошло, что в Грозном в инфекционной больнице уже мест для заболевших детей не хватает. Есть от чего волноваться и переживать. Я на всякий случай масок накупила для семьи, мало ли что. Как говорят, дыма без огня не бывает", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" грозненка Айшат.

Представитель Минздрава Чечни подтвердила сегодня корреспонденту "Кавказского узла", что в республике не зафиксировано ни одного случая заболевания коронавирусом. "Что касается ситуации с сезонным заболеванием детей и взрослых ОРВИ, то этот показатель находится на достаточно низком уровне. В общем и целом эпидемиологическая ситуация в регионе стабильная", - подчеркнула врач.

Новости о практике публичных извинений "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".