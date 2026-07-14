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09:45, 14 июля 2026

Дагестанские сельчане пожаловались на едкий дым от свалки

Дым от горящей свалки в Хасавюртовском районе. Скриншот видео https://www.youtube.com/watch?v=ynxAIRnMv-0

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Едкий дым от горящей свалки идет на село Карланюрт Хасавюртовского района, а неоднократные обращения к чиновникам не привели к решению проблемы, пожаловались местные жители в соцсети.

Как информировал "Кавказский узел", жители различных населенных пунктов Дагестана неоднократно жаловались на антисанитарию от свалок и едкий дым, распространяющийся от них из-за возгораний и поджогов. Так, 20 июня 2023 года жители Нового Агачаула, Старого Агачаула, Нового Параула и Нового Хушета, пожаловались, что страдают от дыма с мусорного полигона под Махачкалой, который суд признал незаконным. 27 ноября 2025 года жители Махачкалы и Каспийска пожаловались на дым и гарь от горящих свалок, но власти заверили, что ни одна свалка на территории Дагестана не горит, а воздух в Махачкале в порядке.

Журналист Мурад Магомедов ранее в своем Telegram-канале отметил, что по рассказам людей, сотрудники муниципалитетов  специально поджигают нелегальные свалки, таким образом утилизируя мусор. "Шамильский район, Карабудахкентский район, Гумбетовский район, Гунибский район, Буйнакск, Бабаюртовский район… Местные жители нам жалуются, что дышать нечем порой. Активисты Народного фронта постоянно получают жалобы от людей на местах. Охранник на одной из свалок нам прямо заявил, что он специально поджигает, мол иначе накопится мусор. Когда я сказал, что он травит воздух и местные жители потом болеют, мужик заявил, что если кто и умрет первым от отравления, то это он, который там сидит сутками", - заявил он.

Ролик с пожаром на свалке в Хасавюртовском районе сегодня опубликовал Instagram*-паблик tut.dagestan. На кадрах видео показана свалка в ночное время, огонь горит в двух местах и от них исходит дым, распространяющийся по округе.

"Горит мусорка, это все идет в село", – отметила автор ролика, снимая при этом клубы дыма.

В описании к публикации сказано, что на едкий дым от свалки пожаловались жители села Карланюрт, по их словам, мусор поджигают ежедневно.

"Всё село окутывает дымом, дышать невозможно. В такую жару даже окна открыть нельзя. Зимой ситуация такая же – постоянный едкий запах. По словам местных жителей, с молчаливого согласия администрации приезжает мужчина из другого села: сначала поджигает свалку, а на следующий день собирает металл на продажу", – сказано в описании видеоролика.

Этот пост в Instagram*-паблике tut.dagestan, на который подписаны около 1,6 млн пользователей, на 09.45 мск 14 июня набрал 358 отметок "Нравится" и 28 комментариев. Часть их авторов призвала чиновников принять меры.

"Невозможно дышать, уже достали просто", – отметил пользователь apteka_alya.

"Невыносимо ужасный запах, окна открыть не можем, и это каждый день одно и то же", – написала bella_akavova.

"Даже до поселка Бамматбекюрт доходит этот ужасный запах, невозможно лишний раз открыть окна. О здоровье людей никто не думает", – заявила asiya.asieva2018.

"Вечером во дворе сидеть невозможно. Как жить? Люди не живут в нашем селе, а выживают. Кто-то деньги зарабатывает, а кто-то страдает", – пожаловалась k_elmira76.

Некоторые пользователи заявили, что проблема существует уже не первый год, однако ситуация не меняется. "Да неужели наконец пожаловались! От того, что народ мягок друг к другу, все сидели молча и терпели столько лет. Надеемся, хоть теперь примут меры", – подчеркнул пользователь molly_boutique.

"Каждый день мы травимся этим запахом, и не первый год. Главное – все в курсе и молчат, сколько жаловались – толку нет, закрывают глаза", – указала biybolatova_.

"Ну наконец-то хоть кто-то выложил эту проблему села", – написал пользователь xas_cvety.

Комментаторы также указали, что аналогичная ситуация наблюдается и в других населенных пунктах Дагестана. "У нас в Олимпийском поселке то же самое каждый вечер", – отметил a_m_77706.

"То же самое каждый вечер в Боташюрте Хасавюртовского района", – написал пользователь dagmarik_.

Некоторые пользователи связали проблему со свалкой с другими коммунальными проблемами в населенном пункте.

"Так жарко в эти дни, нормально окна не открыть из-за запаха. И воды нет уже столько времени", – написал пользователь diiiiii.________.

"Такое пекло, и воды нет уже столько времени", – отметил пользователь asiko2323.

"Насчет воды, света, газа почему молчите? Те, кто выживает в этом селе, ни жалобу не могут подать, ни слово сказать", – заявил rmznnvaa.

Комментаторы призвали привлечь к ответственности виновных. "Кто за это будет отвечать? Ведь это противоправные действия, так как токсичный дым приносит вред здоровью", – подчеркнула kamilla_1903_.

"В целом по Дагестану эта проблема актуальна. Какой орган за это отвечает? Ночью запах невыносимый", – указала __d_a_l_i.

На 09.45 мск 14 июня на сайте администрации Хасавюртовского района нет комментариев относительно жалобы жителей села Карланюрт на едкий дым от свалки.

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Автор: "Кавказский узел"

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