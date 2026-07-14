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05:47, 14 июля 2026

Верховный суд Дагестана запретил строительство кафе на землях отгонного животноводства

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Иск Минимущества Дагестана о запрете строительства кафе на участке площадью две тысячи квадратных метров на землях отгонного животноводства в Каякентском районе удовлетворил Верховный суд республики.

Верховный суд Дагестана отменил решение Каякентского районного суда, связанного с использованием земель отгонного животноводства. Апелляцию на решение подало Минимущества республики.

Гражданин Дагестана подал иск с просьбой установить границы участка площадью две тысяч квадратных метров для строительства кафе в Каякентском районе. Минимущества Дагестане выступило против, так как участок относится к землям отгонного животноводства, которые не предназначены для строительства объектов общественного питания, пишет 13 июля РИА "Дагестан".

Каякентский районный суд удовлетворил иск гражданина, однако Минимущества подало апелляционную жалобу. Верховный суд отменил решение первой инстанции и полностью отказа в удовлетворении иска.

В Дагестане остается актуальной проблема с населенными пунктами, расположенными на землях отгонного животноводства. В июле 2022 года Конституционный суд республики счел необходимым перевести обжитые земли отгонного животноводства в статус земель населенных пунктов и легализовать поселения, которые на них стихийно образовались. После этого более 100 жителей равнинных районов (Каякентского, Бабаюртовского, Кумторкалинского, Кизилюртовского и Карабудахкентского) провели в Махачкале сход. Они потребовали отменить постановление, посчитав, что оно является "юридической легализацией отъема земель".

Земли отгонного животноводства являются собственностью Дагестана, имеют особый статус и не подлежат приватизации, говорится в законе "О статусе земель отгонного животноводства в Республике Дагестан".

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Автор: "Кавказский узел"

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