Житель Уркараха добился через суд права на выплаты за поврежденный оползнем дом

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Кайтагский районный суд удовлетворил иск жителя села Уркарах, признав за его семьей право на выплаты за разрушенный оползнями дом без официальной регистрации права собственности. Всего на сегодня выплаты в связи с последствиями паводка в Дагестане получили менее четверти заявителей.

Как писал "Кавказский узел", восстановление жилых домов после разрушительных оползней в селах Дахадаевского района легло на плечи самих сельчан. Суммы компенсаций, которые получила только часть пострадавших, не покрывают реальных затрат, но в основном местные жители полагаются на сильную традицию взаимовыручки.

В Дахадаевском районе Дагестана с апреля действует режим ЧС муниципального характера в связи с оползнями. Наиболее пострадали села Уркарах, Кубачи и Калкни. В селении Уркарах были повреждены основной водопровод и более 60 жилых домов, основная часть села осталась без воды, рассказали местные жители 20 апреля.

В апреле 2026 года в селе Уркарах Дахадаевского района произошли оползни, вызванные сильными осадками. В результате многочисленные дома были повреждены или уничтожены, в том числе дом, в котором проживал истец с семьей, сообщила сегодня объединенная пресс-служба судов Дагестана в Telegram-канале.



Суд установил, что истец и члены его семьи фактически проживали и владели жилым домом, однако право собственности на него не было зарегистрировано. Это мешало получить государственную помощь. Представленные доказательства - выписка из похозяйственной книги, справка сельской администрации, домовая книга, квитанции об оплате коммунальных услуг - подтвердили факт проживания и владения домом.

На основании этих данных суд не только признал за истцом и всеми членами его семьи право собственности на дом, но и подтвердил их постоянное проживание в нем на момент введения режима ЧС. За ними было признано право на получение единовременных выплат в связи с утратой и повреждением имущества.

Менее 25% заявителей получили выплаты после наводнения в Дагестане

Сумма выплат пострадавшим от последствий паводка в Дагестане и Чечне уже превысила 2,7 млрд рублей. Только в Дагестане пострадавшим выплачено 2,4 млрд рублей, сообщил сегодня глава правительства Дагестана Магомед Рамазанов на заседании правительственной комиссии по ликвидации последствий паводков.

Всего компенсации получили 76 тысяч человек в обоих регионах. В Дагестане на сегодняшний день средства перечислены 68 тысячам человек. Рассмотрено свыше 91% поступивших заявлений, утверждает премьер-министр республики. По подсчетам "Кавказского узла", выплаты получили только 24,8% от общего числа заявителей в республике 1 .

По его словам, оценочные комиссии уже завершили работу и сейчас повторно рассматриваются заявки от жителей, которым изначально отказали в финансовой поддержке. Их должны рассмотреть до 31 июля. После повторного рассмотрения около двух тысяч заявлений по выплатам приняты положительные решения, этим жителям Дагестана уже перечислено более 60 млн рублей.

Кроме того, продолжается прием заявлений от граждан на социальные выплаты за поврежденное и утраченное жилье. С 15 июня прием был начат в Дербентском районе, с 22 июня - в Хасавюртовском районе. Прием заявлений от граждан планируется завершить до 1 августа.

"Кавказский узел" также писал, что жители села Адильотар записали видеообращение к Путину с просьбой взять под личный контроль ситуацию с выплатами и передачей жилищных сертификатов пострадавшим в результате весеннего наводнения в Дагестане.

На Северном Кавказе паводки, вызванные ливневыми дождями, начались в конце марта и стали одними из самых разрушительных за последние годы. Больше всего от стихии пострадали Дагестан и Чечня, говорится в справке "Кавказского узла" "Весеннее наводнение на Северном Кавказе-2026". Материалы о подтоплениях в республиках СКФО весной 2026 года "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Наводнение на Северном Кавказе".