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03:18, 4 июля 2026

Пять человек арестованы в Дагестане за хищение нефти

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Верховный суд Дагестана отправил в СИЗО участников организованной преступной группы, которые незаконно добывали нефть из скважин в Ногайском районе и продавали на черном рынке.

Пятеро участников организованной преступной группы арестованы в Дагестане за хищение нефти.

По данным пресс-службы Верховного суда Дагестана, в 2025 году житель республики создал группу с целью хищения нефти, они незаконно откачивали ее прямо из скважин, расположенных в Ногайском районе, а затем продавали на черном рынке, пишет 3 июля РИА "Дагестан".

Отмечается также, что фигуранты дела пытались подкупить должностных лиц для того, чтобы их бизнес не был закрыт.

В отношении участников группы возбуждены уголовные дела по статьям о краже, совершенной организованной группой в особо крупном размере, и даче взятки в крупном размере. Они отправлены в СИЗО.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в начале января к шести годам лишения свободы был приговорен житель Кизляра за хищение нефти через врезки в нефтепроводы и дачу взяток за обеспечение беспрепятственного доступа к инфраструктуре.

Напомним также, что в Дагестане, как и в других регионах России, наблюдается топливный кризис. Минэнерго Дагестана 24 июня отчиталось об усилиях по "стабилизации топливного рынка", напомнив жителям, что все топливо закупается за пределами региона, однако их отчет вызвал скепсис у жителей республики. Управление ФАС России по Республике Дагестан инициировало проведение проверок АЗС региона из-за отсутствия топлива. 

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Автор: "Кавказский узел"

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