Суд обязал снести шестиэтажный самострой в Махачкале

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Верховный суд Дагестана обязал владельца снести за свой счет шестиэтажный каркас здания, построенный в Махачкале без разрешительной документации.

Суд 29 июня обязал снести шестиэтажный железобетонный каркас, который был возведен в Приморском жилом районе.

Иск о сносе самостроя подала администрация города, апелляционная инстанция его удовлетворила, отменив решение суда первой инстанции, который ранее в сносе объекта отказал. В ходе судебного разбирательства выяснилось, что владелец начал строить объект без разрешения и утвержденной проектной документации, а сам объект не соответствует требованиям пожарной безопасности, строительным и санитарным нормам, представляет угрозу для жизни и здоровья граждан. Также отмечается, что фактически завершить строительство объекта невозможно, информирует "Коммерсант".

Судебная коллеги не только признала объект самовольной постройкой, но и обязала владельца за своей счет снести его.

Ранее "Кавказский узел" писал, что во время наводнения в Махачкале на улице Айвазовского в результате подтопления обрушилась трехэтажная пристройка к шестиэтажке. Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что подтопления в столице республики связаны с застройкой прибрежной зоны реки Тарнаирка. Судья Патимат Махатилова, которая узаконила самовольную постройку, была отправлена в отставку.

Жители поселка Газораспределитель в обращении к властям заявили, что самовольная и хаотичная застройка усугубила ущерб от паводков.

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