Прокуратура запросила длительный срок для вице-губернатора Кубани Нестеренко

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Обвинение попросило приговорить бывшего вице-губернатора Краснодарского края Александра Нестеренко к девяти годам колонии. Прокуратура также требует отменить ему домашний арест и взять бывшего чиновника под стражу после оглашения приговора.

Как писал "Кавказский узел", в середине мая Ленинский районный суд Краснодара отказал защите бывшего вице-губернатора Кубани Александра Нестеренко в освобождении из-под домашнего ареста под подписку о невыезде.

Александр Нестеренко был арестован в мае 2025 года. Днем ранее он был уволен из-за "отсутствия результатов" работы в строительной сфере. В июне суд перевел его под домашний арест. В начале мая 2026 года его дело поступило на рассмотрение суда. Ранее чиновник обвинялся в злоупотреблении должностными полномочиями, позже следствие переквалифицировало обвинение на три эпизода превышения должностных полномочий при капитальном ремонте школ в Херсонской области. В суде он заявил, что не причинял материального ущерба.

Надзорное ведомство считает доказанной вину Нестеренко в превышении должностных полномочий при подписании актов выполненных работ на объектах в Херсонской области. Нанесенный бюджету ущерб по трем эпизодам оценивается в 146,7 млн рублей, сообщает сегодня "РБК Кубань".

События уголовного дела относятся к периоду, когда Александр Нестеренко возглавлял главное управление строительства Краснодарского края, которое выступило заказчиком работ по ремонту трех школ в Херсонской области. Как утверждает следствие, в декабре 2023 года руководитель учреждения подписал акты приема работ, на основании которых была перечислена оплата подрядчику. При этом ремонтные работы в школах на тот момент не были выполнены и продолжались еще несколько месяцев, информирует "Коммерсант".

Александр Нестеренко не признал вину. По словам чиновника, он подписал не финальные, а промежуточные документы с указанием процентов освоенной сметы.

Бывший вице-губернатор утверждает, что не скрывал от руководства края ситуацию на строительных площадках в Херсонской области. Отчетные документы в конце 2023 года были необходимы для обеспечения гарантированного финансирования проекта в следующем году.

Обвинение попросило приговорить Нестеренко к девяти годам колонии общего режима и взять его под стражу сразу после приговора.

"Кавказский узел" также писал, что суд уведомил о пропаже без вести в зоне СВО бывшего вице-губернатор Краснодарского края Сергея Власова, приговоренного в декабре 2025 года к 11 годам за получение взятки.