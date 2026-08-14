Отчет мэра о ситуации с бензином вызвал скепсис у сочинцев

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Ситуация с топливом в городе напряженная, но стабильная, рапортовал мэр Сочи. Местные жители, комментируя его отчет в Telegram, указали на очереди на заправках и нехватку бензина.

Как информировал "Кавказский узел", 13 августа более трети АЗС Краснодара, по официальным данным, не работали из-за отсутствия топлива или по другим причинам, а автомобилисты вновь пожаловались на очереди и рост цен на бензин. Ранее опрошенные "Кавказским узлом" жители разных городов Краснодарского края сообщили о сохраняющихся очередях на АЗС и перебоях с бензином.

Ситуация с топливом в Сочи остается напряженной, но стабильной, отчитался 13 августа в своем телеграм-канале мэр города Андрей Прошунин. "Ограничения на АЗС введены, чтобы в текущих непростых условиях покрыть основные потребности города и рационально распределять имеющиеся запасы топлива. У нас продолжается высокий сезон, в городе много машин", – отметил он.

Отчет Прошунина о ситуации с топливом в Сочи 13 августа опубликовал телеграм-канал "Краснодар | Телетайп", на который подписано почти 127 тысяч пользователей. На 10.35 мск 14 августа этот пост набрал 31 реакцию и 17 комментариев.

Часть комментаторов скептически оценила отчет главы города. "Напряженно, но держимся", – написала Соня Клубничная.

"Напряженной, но стабильной? А может, стабильно напряженной?" – спросил Oilman.

"Власть пытается успокоить, но очереди растут", – заявила Аня.

Некоторые пользователи указали, что перебои с бензином продолжаются не первый месяц. "В июне-июле было пусто, потом ситуация улучшилась, а теперь опять отсутствие бензина", – указал Barmalei. Он предположил, что дефицит топлива может негативно сказаться на бархатном сезоне, поскольку часть туристов на автомобилях откажется от поездки в Сочи.

Другие комментаторы предложили чиновникам лично оценить ситуацию на заправках. "Всей администрации Сочи провести экскурсию, где работает АЗС, где есть 95-й, 92-й. Всем постоять в очередях, посидеть в машинах. <...> Стабильная – это как? Работа 100%, 50%, 2% АЗС?" – задался вопросом Сергей Круглов. Он назвал сообщение властей отпиской.

"Кавказский узел" также информировал, что 10 августа жители Сочи пожаловались на многочасовые очереди на заправках, при этом мэр Андрей Прошунин назвал ситуацию с топливом контролируемой. На следующий день мэрия сообщила о введенных на АЗС лимитах и призвала жителей и туристов сократить поездки на личном транспорте.