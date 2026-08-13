Очереди за бензином вернулись в Краснодар на фоне роста цен на топливо

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

На заправках в Краснодаре очереди выстраиваются за АИ-95, который продается уже по цене около 100 рублей, сообщили пользователи соцсети. Более трети АЗС, по официальным данным, не работает из-за отсутствия топлива или по другим причинам.

Как писал "Кавказский узел", на автозаправочных станциях Сочи введены лимиты отпуска бензина и ограничение на его продажу физлицам, водители сообщают о многочасовых очередях перед АЗС. Чиновники призвали автовладельцев "воздержаться от поездок на личном транспорте". Пользователи соцсетей пожаловались, что в очереди на заправку приходится стоять по четыре-пять часов. Мэр Сочи Андрей Прошунин назвал ситуацию "контролируемой", но призвал жителей "не создавать дополнительного напряжения" на заправках.

К концу июля крупные сети АЗС смягчили введенные на юге России ограничения на продажу топлива, но уже 5 августа водители сообщили о сохраняющихся очередях на автозаправочных станциях Краснодара и отсутствии бензина на части заправок. 9 августа на части краснодарских заправок бензин отсутствовал - один из водителей отметил, что нашел топливо лишь на двух из десяти АЗС.

Администрация Краснодара сообщила сегодня, что бензин есть на 71 заправке.

"По состоянию на утро 13 августа, в Краснодаре работает 71 АЗС (в течение дня ситуация меняется). В наличии: АИ-92 — на 45 АЗС, АИ-95 — на 44 АЗС, АИ-100 — на девяти АЗС, ДТ — на 67 АЗС", - сообщил муниципальный центр управления Краснодара.

На ряде АЗС по решению собственников введены ограничения — топливо наливают только в баки. Ещё 35 АЗС временно не отпускают топливо, а девять объектов закрыты на ремонт/ребрендинг, указали власти.

Это сообщение в Telegram-канале "Краснодар/Телетайп" к 17.24 мск прокомментировали четыре пользователя.

"Информация не полная. Необходимо дополнить: на тех заправках, где отмечено, что он есть, он есть сколько часов в сутки?" — указал пользователь Aleksandr.

"А ещё есть дискриминация по наличию топливной карты!" — отметил Кирилл Слепнев.

В Instagram*-канале "ЧП Краснодар" пользователи рассказали о своем опыте.

"Бензина в Краснодаре нет, в течение трех дней езжу ищу (благо был запас), сегодня заправилась на Российской ЮНК по 99 рублей за литр, а иначе делать нечего", — пишет aleksandrin.

"Вот мне тоже вчера в 23.00 вечера повезло, случайно увидела, что у них есть бензин, и заправилась", — ответила antoni_art_krd.

"Сегодня больше часа стоял на какой-то частной заправке в Краснодаре, чтобы за 100 рублей за литр залить 95-й. Даже уже за переплатой приходится стоять! Ситуация уже не контролируется!? Губернатор же докладывал в Москву, что всё под контролем. Получается, обман?" — возмутился sebernarum.

"У нас в городе он и не появлялся, этот бензин. Краснодарский край, люди сутками стоят в очереди на случай, если бензин привезут", — пишет marinamaslova_lab, которая не указала город, где она живет.

"С первой волной справились — стояли в очереди, вторая волна — докрутят до 100 рублей", — считает yulia2803.

.

Напомним, на фоне атак беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы, в том числе расположенные в Краснодарском крае, в регионах юга России возник топливный кризис. Дефицит бензина привел к резкому росту спроса на установку газобаллонного оборудования (ГБО). Очереди в автосервисах растянулись на несколько месяцев, а стоимость оборудования выросла почти вдвое.