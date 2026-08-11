×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
18:56, 11 августа 2026

Мэрия Сочи призвала горожан и туристов не ездить на личных авто

Заправка в Сочи. Фото: https://sochi.ru/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

На автозаправочных станциях Сочи введены лимиты отпуска бензина и ограничение на его продажу физлицам, водители сообщают о многочасовых очередях перед АЗС. Чиновники призвали автовладельцев “воздержаться от поездок на личном транспорте”. 

Как информировал "Кавказский узел", дефицит бензина на АЗС в последние дни возник в Сочи, пользователи соцсетей пожаловались, что в очереди на заправку приходится стоять по четыре-пять часов. Мэр Сочи Андрей Прошунин назвал ситуацию "контролируемой", но призвал жителей "не создавать дополнительного напряжения" на заправках.

К концу июля крупные сети АЗС смягчили введенные на юге России ограничения на продажу топлива, но уже 5 августа водители сообщили о сохраняющихся очередях на автозаправочных станциях Краснодара и отсутствии бензина на части заправок. 9 августа на части краснодарских заправок бензин отсутствовал - один из водителей отметил, что нашел топливо лишь на двух из десяти АЗС.

Власти Сочи обратились к жителям и гостям курорта с прямым призывом воздержаться от поездок на личном транспорте из-за дефицита бензина. Это произошло через сутки после того, как глава города Андрей Прошунин назвал ситуацию “контролируемой”. 

По итогам очередного совещания, посвященного топливному кризису, чиновники объявили о лимитах и ограничениях на АЗС, сославшись при этом на самих операторов заправочных станций. Замглавы Сочи Вячеслав Бауэр предложил сочинцам “не передвигаться на личном транспорте, пользоваться общественным транспортом или максимально минимизировать поездки на личном транспорте”. 

“В связи с логистическими нарушениями в поставках крупными операторами были введены лимиты на отпуск топлива на автозаправочных станциях. Из-за возникшего ажиотажа на ряде АЗС введено ограничение на продажу бензина физлицам”, - говорится в сообщении официального Telegram-канала мэрии. 

Предприятия, а также оперативные и коммунальные службы получают топливо без лимитов по топливным картам, отметили чиновники. Призыв к остальным не пользоваться личными автомобилями они пояснили необходимостью “снизить нагрузку на заправки и ускорить возвращение к обычному режиму работы”. 

В мэрии также напомнили, что “в случае образования очередей возле АЗС необходимо соблюдать правила дорожного движения”. По словам жителей Сочи, проблема очередей усугубилась: время ожидания в очереди за топливом достигает уже 12 часов, а “пробки к АЗС растягиваются на сотни метров”, пишет “Осторожно, новости”. 

Канал опубликовал несколько видео, снятых самими сочинцами. “10 августа, восемь часов вечера. На заправке стояли с семи утра. Приехал бензовоз, еще говорят, полтора часа сейчас будут сливать. В общем где-то около 12 часов уже на заправке”, - говорит мужчина, снимая очередь у АЗС “Роснефти” в вечернее время. На записи слышны крики конфликтующих водителей и агрессивные автомобильные сигналы.

"Вот и в Сочи пришел бензиноапокалипсис. Вот такая огромная пробка у нас идет до заправки", - говорит, женщина на другом видео, демонстрируя очередь из десятков машин. 

"11 августа, Сочи, "Лукойл". Пробка с 23.00 до 3.00, бензин так и не появился", - утверждает автор еще одного короткого видео. В очереди на его кадрах можно насчитать не менее 50 автомобилей. "Газпром" на Курортном 10 августа, пробка на два километра за бензином", - утверждает еще один пользователь соцсетей. 

Напомним, на фоне атак беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы, в том числе расположенные в Краснодарском крае, в регионах юга России возник топливный кризис. Дефицит бензина привел к резкому росту спроса на установку газобаллонного оборудования (ГБО). Очереди в автосервисах растянулись на несколько месяцев, а стоимость оборудования выросла почти вдвое.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео через бот «Кавказского узла» в Telegram
Telegram-бот
Мобильная форма
Кнопка работает при установленном приложении Telegram. После перехода в бот, нажмите на «Запустить бота» и напишите нам. Для отправки фото и видео — нажмите на значок скрепки, выберите функцию «Файл», затем отметьте фото или видео в памяти устройства и нажмите «Отправить».
Новости
АЗС. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
05:53, 11 августа 2026
Кубанские автомобилисты рассказали о ситуации на заправках
Бывший вице-губернатор Кубани Сергей Власов. Фото: пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы
02:00, 10 августа 2026
Официально подтверждена пропажа в зоне СВО Сергея Власова
Беспилотник летит над Геленджиком. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
02:59, 9 августа 2026
Двух пострадавших при атаке дрона на пляж в Геленджике детей доставили в Москву
Следственный комитет. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
19:37, 7 августа 2026
Потерпевшая по делу "Инвест Сочи" пожаловалась на волокиту следствия
БПЛА над пляжем. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
03:07, 7 августа 2026
Слюсарь пообещал дополнительную поддержку семьям погибших под Геленджиком
Персоналии
Рауф Арашуков. Фото: Пресс-служба Совета Федерации России
10:55, 11 августа 2026
Арашуков Рауф Раулевич
Ахмат Кадыров. Фото https://chechnya.gov.ru/organy-vlasti/ministerstva-i-vedomstva/ministerstva/ministerstvo-chechenskoj-respubliki-po-fizicheskoj-kulture-i-sportu/
13:08, 10 августа 2026
Кадыров Ахмат Рамзанович
Гарегин II. Фото https://www.armenianchurch.org/
11:02, 10 августа 2026
Гарегин II (Ктрич Нерсесян)
Справочник
Колонна грузинских танков. Фото: http://news.siteua.org/Мир/25258/ Пятидневная война (8-12 августа 2008 года)

Приговор. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Главное о приговорах бывшим лидерам Нагорного Карабаха

Боец в зоне специальной военной операции на Краснолиманском направлении , фото: пресс-служба Минобороны РФ. https://structure.mil.ru/ Статистика СВО: для юга России потери растут

Последние записи в блогах
Фото
13:52, 21 февраля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
3
Раньше не замечали... Юрия Напсо могут лишить депутатских полномочий
Фото
09:14, 28 января 2025
BERG...man Tbilisi
29
Теракты под давлением иностранных спецслужб - импотенция власти? Толстой vs Ильин
Фото
09:55, 14 января 2025
BERG...man Tbilisi
37
Кто целится в Турецкий поток? Как ответит Москва на атаку ВСУ на станцию "Русская"
Все блоги
Аналитика
12:36, 10 августа 2026
В июле 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России зафиксировано 2 жертвы
13:13, 1 июля 2026
4 человека убиты и 8 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России во II квартале 2026 года
Темы дня
Халид Накаев (слева) и Исмаил Денильханов. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
11 августа 2026, 21:22
Избирком Чечни зарегистрировал формальных соперников Кадырова

Осужденные в зале суда. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
11 августа 2026, 17:57
Вынесен приговор организатору и участникам "шариатских патрулей" в Тырныаузе

Дорога от Лечинкая до Нижнего Чегема. Скриншот видео https://www.instagram.com/_07_kbr/reel/DaSnbMlAm-H принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
11 августа 2026, 14:43
Чиновники проигнорировали просьбы жителей отремонтировать дорогу от Лечинкая до Нижнего Чегема

Стихийная свалка. Фото: администрация Владикавказа
11 августа 2026, 12:48
Владикавказцы пожаловались Меняйло на антисанитарию из-за свалки

Протест в Махачкале: жители перекрыли дорогу из-за отключений света
Протест в Махачкале: жители перекрыли дорогу из-за отключений света
Туристки облили свадьбу в Грузии? Опубликовано новое видео с начала конфликта.
Туристки облили свадьбу в Грузии? Опубликовано новое видео с начала конфликта.
Telegram заблокировал «Кавказскую общину» после обращения
Telegram заблокировал «Кавказскую общину» после обращения
Туристка заявила о нападении в Грузии из-за русского языка
Туристка заявила о нападении в Грузии из-за русского языка
Россиянка показала неприличный жест участникам шествия в Тбилиси.
Россиянка показала неприличный жест участникам шествия в Тбилиси.
Что с бензином на Юге России? Закрытые АЗС, спекулянты и кражи топлива.
Что с бензином на Юге России? Закрытые АЗС, спекулянты и кражи топлива.
Показать больше