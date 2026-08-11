Мэрия Сочи призвала горожан и туристов не ездить на личных авто

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На автозаправочных станциях Сочи введены лимиты отпуска бензина и ограничение на его продажу физлицам, водители сообщают о многочасовых очередях перед АЗС. Чиновники призвали автовладельцев “воздержаться от поездок на личном транспорте”.

Как информировал "Кавказский узел", дефицит бензина на АЗС в последние дни возник в Сочи, пользователи соцсетей пожаловались, что в очереди на заправку приходится стоять по четыре-пять часов. Мэр Сочи Андрей Прошунин назвал ситуацию "контролируемой", но призвал жителей "не создавать дополнительного напряжения" на заправках.

К концу июля крупные сети АЗС смягчили введенные на юге России ограничения на продажу топлива, но уже 5 августа водители сообщили о сохраняющихся очередях на автозаправочных станциях Краснодара и отсутствии бензина на части заправок. 9 августа на части краснодарских заправок бензин отсутствовал - один из водителей отметил, что нашел топливо лишь на двух из десяти АЗС.

Власти Сочи обратились к жителям и гостям курорта с прямым призывом воздержаться от поездок на личном транспорте из-за дефицита бензина. Это произошло через сутки после того, как глава города Андрей Прошунин назвал ситуацию “контролируемой”.

По итогам очередного совещания, посвященного топливному кризису, чиновники объявили о лимитах и ограничениях на АЗС, сославшись при этом на самих операторов заправочных станций. Замглавы Сочи Вячеслав Бауэр предложил сочинцам “не передвигаться на личном транспорте, пользоваться общественным транспортом или максимально минимизировать поездки на личном транспорте”.

“В связи с логистическими нарушениями в поставках крупными операторами были введены лимиты на отпуск топлива на автозаправочных станциях. Из-за возникшего ажиотажа на ряде АЗС введено ограничение на продажу бензина физлицам”, - говорится в сообщении официального Telegram-канала мэрии.

Предприятия, а также оперативные и коммунальные службы получают топливо без лимитов по топливным картам, отметили чиновники. Призыв к остальным не пользоваться личными автомобилями они пояснили необходимостью “снизить нагрузку на заправки и ускорить возвращение к обычному режиму работы”.

В мэрии также напомнили, что “в случае образования очередей возле АЗС необходимо соблюдать правила дорожного движения”. По словам жителей Сочи, проблема очередей усугубилась: время ожидания в очереди за топливом достигает уже 12 часов, а “пробки к АЗС растягиваются на сотни метров”, пишет “Осторожно, новости”.

Канал опубликовал несколько видео, снятых самими сочинцами. “10 августа, восемь часов вечера. На заправке стояли с семи утра. Приехал бензовоз, еще говорят, полтора часа сейчас будут сливать. В общем где-то около 12 часов уже на заправке”, - говорит мужчина, снимая очередь у АЗС “Роснефти” в вечернее время. На записи слышны крики конфликтующих водителей и агрессивные автомобильные сигналы.

"Вот и в Сочи пришел бензиноапокалипсис. Вот такая огромная пробка у нас идет до заправки", - говорит, женщина на другом видео, демонстрируя очередь из десятков машин.

"11 августа, Сочи, "Лукойл". Пробка с 23.00 до 3.00, бензин так и не появился", - утверждает автор еще одного короткого видео. В очереди на его кадрах можно насчитать не менее 50 автомобилей. "Газпром" на Курортном 10 августа, пробка на два километра за бензином", - утверждает еще один пользователь соцсетей.

Напомним, на фоне атак беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы, в том числе расположенные в Краснодарском крае, в регионах юга России возник топливный кризис. Дефицит бензина привел к резкому росту спроса на установку газобаллонного оборудования (ГБО). Очереди в автосервисах растянулись на несколько месяцев, а стоимость оборудования выросла почти вдвое.