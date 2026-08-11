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17:57, 11 августа 2026

Вынесен приговор организатору и участникам "шариатских патрулей" в Тырныаузе

Осужденные в зале суда. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Организатор так называемых “шариатских патрулей” в Тырныаузе осужден на 7,5 лет строгого режима. Девять участников экстремистского сообщества получили от 3,5 до 4,5 лет колонии. 

"Кавказский узел" писал о задержании в июле 2024 года жителей Тырныауза, подозреваемых в участии в "шариатских патрулях" и избиениях жителей Кабардино-Балкарии. За нарушение норм шариата полагается отвечать перед шариатским судом, а избиения нарушителей норм поведения являются самоуправством, указали тогда религиоведы. В июне 2025 года дело десяти обвиняемых было направлено в Эльбрусский районный суд.

Эльбрусский районный суд в Кабардино-Балкарии огласил приговор десяти фигурантам уголовного дела о “шариатском патруле”. Восемь из них, - Дамрай Байзулаев, Азамат Жашуев, Тамаз Званбая, Мурман Ивечиани, Тимур Карданов, Аслан Нахушев, Шамиль Рахаев и Зейтун Теммоев, - обвинялись в участии в экстремистском сообществе . Нажмудину Лиеву, помимо этой статьи, вменялись публичные призывы к экстремизму через интернет

Асхата Чеченова обвинение сочло организатором экстремистского сообщества . Кроме того, Чеченов обвинялся, как и Лиев, в публичных призывах к экстремистской деятельности. 

Суд признал всех подсудимых виновными. Организатору “шариатских патрулей” назначено семь лет и шесть месяцев строгого режима с ограничением свободы на два года. Также ему запрещено администрировать интернет-сайты и участвовать в работе религиозных общественных организаций в течение трех лет после освобождения. 

Девять участников сообщества получили от трех с половиной до четырех с половиной лет колонии общего режима с ограничением свободы на один год, сообщила сегодня пресс-служба Эльбрусского райсуда на своем сайте. 

Приговор, о котором публично объявлено лишь сегодня, был вынесен еще 7 августа. По информации силовиков, "шариатские патрули" в Тырныаузе действовали с марта 2017 года по ноябрь 2023 года. Их участники запугивали местных жителей, чье поведение и образ жизни противоречили их убеждениям, и нападали на таких людей, “в том числе избивая палками”, отмечает РИА “Новости”. 

По информации республиканского МВД, от действий участников “шариатских патрулей” пострадали 16 человек.

"Кавказский узел" также писал, что в июне Черекский районный суд Кабардино-Балкарии приговорил организатора "шариатского патруля" к четырем годам и трем месяцам лишения свободы. Остальные участники сообщества были приговорены к срокам от двух лет.

В апреле 2022 года Урванский суд приговорил к условным срокам 11 жителей села Анзорей, признав их виновными по делу об экстремистском сообществе. По версии обвинения, подсудимые, ориентируясь на шариатские нормы, применяли силу к тем, кто не разделял их взгляды. Адвокаты и родственники подсудимых утверждали, однако, что поводом для дела об экстремизме стали бытовые конфликты, говорится в материале "Кавказского узла" "Анзорейские патрули: от шариата до экстремизма".

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Автор: "Кавказский узел"

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