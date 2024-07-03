Источники сообщили о задержании жителей Тырныауза по делу о "шариатских патрулях"

03 июля 2024, 13:51

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Силовики задержали группу жителей Тырныауза, подозреваемых в участии в "шариатских патрулях" и избиениях жителей Кабардино-Балкарии, сообщили источники.

Как писал "Кавказский узел", в апреле 2022 года Урванский райсуд приговорил к условным срокам 11 жителей села Анзорей, признав их виновными по делу об экстремистском сообществе.

По версии обвинения, подсудимые, ориентируясь на шариатские нормы, создали в 2016 году две группы под управлением наибов и применяли силу к тем, кто не разделял их взгляды. В обвинительном заключении говорилось о двух случаях побоев и трех случаях угроз. Адвокаты и родственники подсудимых утверждали, что поводом для дела об экстремистском сообществе стали обычные бытовые конфликты, говорится в материале "Кавказского узла" "Анзорейские патрули: от шариата до экстремизма".

Восемь жителей Тырныауза задержаны по делу о «шариатских патрулях», сообщает сегодня анонимный телеграм-канал "Сапа Кавказ" со ссылкой на свои источники.

По данным источников, 39-летнего горожанина подозревают в организации экстремистского сообщества, остальных - в участии в этом сообществе, созданном "не позднее марта 2017 года". Силовики считают, что до ноября 2023 года шариатские патрули искали людей, чей образ жизни отличается от их убеждений, и по меньшей мере на 14 жителей Кабардино-Балкарии "оказывали психологическое давление и причиняли телесные повреждения, в том числе били палками", говорится в публикации.

Уголовные дела по статье 282.1 УК РФ (Организация экстремистского сообщества) были возбуждены 1 июля, информирует сегодня анонимный телеграм-канал Baza. В публикации названы имена семерых подозреваемых – предполагаемый организатор "шариатских патрулей" Асхат, а также Дамрай, Тамаз, Нажмудин, Зейтун, Тимур и Аслан.

"Шестерых парней задержали в КБР, сам Асхат был задержан в Московской области", - говорится в публикации.

"Кавказский узел" пока не располагает подтверждениями из достоверных источников информации анонимных телеграм-каналов. В телеграм-канале МВД по Кабардино-Балкарии и на сайте республиканского управления СКР, по состоянию на 13.50 мск, не опубликованы сообщения о возбуждении этого уголовного дела.

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