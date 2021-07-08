Анзорейские патрули: от шариата до экстремизма

08 июля 2021, 19:27

В Кабардино-Балкарии в октябре 2020 года арестовали и поместили под стражу 11 жителей села Анзорей, обвинив их в создании экстремистского сообщества. Адвокаты и родственники уверены, что речь идет о бытовых конфликтах. В чем именно обвиняют анзорейцев, кому верят правозащитники и кавказоведы и что известно об «исламских патрулях» - в справке «Кавказского узла».

Следствие уверено в экстремизме

В октябре 2020 года суд постановил заключить под стражу 11 жителей Лескенского района 24-43 лет, которые, по версии полиции, являлись членами экстремистского сообщества и применяли силу к тем, кто не разделяет их взгляды. Организатором сообщества правоохранители считают одного из арестованных, 33-летнего местного жителя . Ему грозит до 10 лет заключения, а другим подозреваемым - до шести.

В постановлении о привлечении одного из них в качестве обвиняемого говорится, что он состоял в экстремистском сообществе, «джамаате», которым руководил Султан Аталиков. В это сообщество, по данным следствия, входили все обвиняемые, а само сообщество было поделено на две подгруппы, у каждой из которых был свой наиб 1 . «Целью группы было совершение преступлений экстремистской направленности по мотивам религиозной ненависти или вражды… совершение физического насилия над лицами, не исповедующими ислам», – говорится в документе, копия которого имеется в распоряжении «Кавказского узла».

Термин «джамаат» образован от арабского «джамаа» – общество, коллектив, община. В традиционном исламе он обозначает религиозное объединение мусульман. Джамаат может объединять различное количество верующих, посещающих одну и ту же мечеть. Объединение может создаваться как по территориальному принципу, так и основываясь на особенностях толкования религиозных догм представителями различных направлений ислама, говорится в справке, опубликованной на «Кавказском узле».

Нальчикский горсуд решением от 22 июня 2021 года суд вновь продлил срок ареста обвиняемым. 22 марта суд продлевал срок ареста на три месяца. Защита обжаловала это решение, тем не менее 23 апреля Верховный суд Кабардино-Балкарии оставил решение нижестоящего суда без изменения.

Обвиняемые внесены Росфинмониторингом в Перечень террористов и экстремистов .

Угрозы и избиения

В постановлении приводятся конкретные преступления членов группы. В частности, там указано, что с июня по ноябрь 2016 года (точная дата не установлена), участвуя в деятельности патруля, за несоблюдение норм ислама обвиняемые угрожали местной жительнице 1996 года рождения. В сентябре 2016 года за несоблюдение норм ислама один из обвиняемых, как указано в постановлении, нанес телесные повреждения жителю поселка 1993 года рождения.

Мать одного из арестованных Ислама Безрокова, Мария Апекова рассказала, что после того, как ее сына задержали, она пошла к человеку, который написал на него заявление. «Я ему сказала, что не собираюсь на него как-то давить, но мне хочется знать, что сделал мой сын. Он мне рассказал, что в 2016 году, когда он сидел в машине с девушкой, к нему подошел мой сын и сделал ему замечание, что это не соответствует нашим обычаям. При этом он сказал, что Ислам не трогал его даже пальцем, но другой парень, который был с Исламом, дал ему легкий подзатыльник. Вот и все, в чем виноват мой сын», – поделилась женщина.

В постановлении говорится, что в сентябре 2017 года за несоблюдение норм ислама телесные повреждения получил еще один житель поселка 1993 года рождения. Через год еще три человека – парень и две девушки, которые вечером находились на берегу речки, – получили в свой адрес угрозы от членов джамаата, утверждает следствие. Как рассказала одна из этих девушек в своих показаниях, угрозы они получили за прорези на джинсах и за позднюю прогулку.

«Мой парень им сказал, что на территории России действуют российские законы, и тогда один из них замахнулся, чтобы ударить его, но он увернулся. Тогда они сказали, чтобы мы проследовали за ними к старшему, чтобы он решил, как нас наказать. Мы сказали, что никуда не пойдем. Тогда эти парни назвали нас кяфирами, сказали, чтобы на территории Анзорея они нас больше не видели, иначе они нас накажут ударами палок по законам шариата», - описала она конфликтную ситуацию.

«Мы сели в машину и уехали. Моя подруга рассказала, что данные молодые люди запугали все население Анзорея. Она рассказала, что они избивают молодых людей, которые встречаются с девушками наедине, запрещают жителям слушать музыку, запрещают продавать в магазинах спиртное. Тех, кто нарушает их запрет, водят на шариатский суд и наказывают», - отметила она.

В постановлении также упомянуты угрозы в адрес местных жителей «за несоблюдение норм ислама», озвученные одним из обвиняемых, который якобы выполнял прямое указание лидера сообщества, в феврале 2018 года, в июне 2019 года и в июне 2020 года.

Защита назвала бытовыми конфликты в Анзорее

Один из адвокатов арестованных, Рамзан Узуев, раскритиковал фабулу уголовного дела. «Нам предлагают принять на веру, что конфликты на бытовой почве в селении Анзорей совершало экстремистское сообщество. И если пресечь что-то, что выходит за пределы традиционных норм морали, то это будет экстремистское действие, проявление радикализма», - заявил он в зале суда.

Обвиняемый Алим Уначев утверждает, что не только не состоял в экстремистском сообществе, но и не слышал о нем, как и вообще о «шариатских патрулях» в Анзорее, - сообщил корреспонденту «Кавказского узла» его адвокат Мухтар Мишаев.

Шариат – это комплекс обязательных предписаний, закрепленных в Коране и Сунне и являющихся религиозно-этической основой для мусульманского права и нравственности. Иначе шариат можно определить как общее учение об исламском образе жизни, сказано в опубликованном на «Кавказском узле» справочном материале.

Защитники указывали, что все фигуранты дела ранее не судимы, имеют постоянное место жительства и положительные характеристики, почти у всех есть работа, некоторые воспитывают детей и занимаются благотворительностью.

Арестованный Султан Аталиков выступил в суде, также отвергнув обвинения. «Чтобы совершать преступления, в которых меня обвиняют, надо иметь свободное время, а у меня его не было - я работал на двух работах. У меня нет шариатского образования, нет знаний, чтобы руководить какими-то группами. Я даже не окончил среднюю школу - начал заниматься своим делом, чтобы обеспечить семью», - сказал он.

Адвокат Алима Губашиева Аральбек Думанишев предоставил суду ходатайство об освобождении своего подзащитного с подписями 300 жителей Анзорея. Он также представил несколько характеристик, в том числе от участкового, в которых отмечалась, что Губашиев занимался благотворительностью, помогал нуждающимся. Сам Губашиев, по словам Думанишева, заявил суду, что никаких преступлений не совершал. Обвиняемый рассказал, что у него трое детей, больная мать, он является индивидуальным предпринимателем.

Власти молчат, местные жители силовикам не верят

Глава администрации селения отказывается от каких-либо комментариев. Другие сотрудники администрации отвечают уклончиво и нехотя, отмечая, что ничего не слышали о шариатских патрулях. Алкоголем в магазинах Анзорея, по их словам, не торгуют, однако это связано не с деятельностью каких-либо патрулей, а с отсутствием у хозяев магазинов лицензии. За этим, по словам сотрудницы администрации, строго следит полиция.

Житель села Мартуз Азаматов рассказал, что знает всех арестованных почти с детства. «Они помогают людям. Мне они, например, помогли крышу накрыть. А вот соседу – дом построили. Они все хорошие ребята. Например, я занимаюсь скотоводством. В этом году засуха была. И один их задержанных, Абдулхаликов, мне просто так дал два гектара сенокосов, и этим я сейчас кормлю свой скот», – рассказал мужчина. На реплику о том, что в деле есть заявления от потерпевших, Азаматов ответил: «Мало ли кто что напишет… Надо разбираться. Пусть у нас спросят». Другой житель Мурат Гятов сообщил, что о шариатских патрулях узнал только после арестов.

Анзорей: история и современность

Сельское поселение Анзорей является административным центром Лексенского района Кабардино-Балкарии. Находится в 35 км к востоку от города Нальчик и в 25 км к юго-востоку от города Нарткала. Вдоль северной окраины села проходит федеральная автотрасса Кавказ М29.

Основано в 16-м веке и носит название старинного кабардинского княжеского рода Анзоровых (Андзоровых), которые и основали поселение. До 1920 года населенный пункт назывался Анзорово (Андзорово, Андзорей), до 1993 года - Старый Лескен. Расположено село в центральной части Лескенского района, на правом берегу реки Лескен (бассейн Терека), в предгорной зоне республики.

Население 7 207 человек , 99% - кабардинцы (адыги или черкесы), мусульмане-сунниты. И. о. главы поселения - Апажихов Батерби Хамбиевич . По данным переписи 2010 года, средний возраст населения составляет 35,8 лет .

Исламские патрули в Европе: правда или миф?

Ряд российских СМИ тиражирует информацию о том, что в Лондоне и в других городах Европы действуют «шариатские патрули». Однако, на самом деле, никаких регулярных патрулей в Европе нет, хотя случаи хулиганства радикально настроенных исламистов время от времени происходят .

Так в 2013 году в лондонском Ист-Энде, где живет много мусульман, появились трое хулиганов, которые приставали к прохожим и указывали им, как надо себя вести и во что одеваться. Они при этом громко заявляли, что блюдут исламскую мораль, и снимали происходящее на видео, которое затем выкладывали в YouTube. В декабре 2013 года все трое получили реальные сроки (от 6 месяцев до 3 лет) за угрозы и драку в общественном месте .

В 2014 году в западной Германии в городе Вупперталь семеро мусульман организовали «шариатский патруль» и стали требовать от местных жителей, чтобы те прекратили употреблять алкоголь и слушать громкую музыку, а также играть на деньги на игровых автоматах. «Патрульные» носили на себе оранжевые жилеты с надписью «Shariah Police». Организатор Свен Лау в 2017 году получил тюремный срок, остальные до сих пор находятся под судом.

В 2016-2017 годах происходили подобные инциденты в Берлине, Копенгагене и Вене . В 2019 году выяснилось, что около 46% мусульман, рожденных за пределами Франции, хотят внедрить законы шариата в правовую систему страны .

Тенденция или фальсификация?

Дело о "шариатских патрулях" в Анзорее указывает на тенденцию на всем Северном Кавказе, считает руководитель программы Правозащитного центра «Мемориал»* «Горячие точки» Олег Орлов. «Такая тенденция опасна, недопустима - никакие исламские патрули, казачьи патрули. Я не понимаю, чем исламский патруль лучше казачьего патруля, когда назвавшие себя казаками люди с нагайками ходят и наводят тот порядок, который считают нужным», - сказал правозащитник.

Стремление жить в соответствии с религиозными нормами и местными обычаями нередко вступает в противоречие с законом, - убежден журналист и исламовед Руслан Курбанов, отмечая, что это не специфически исламская проблема - такое случается и в православной среде. «Например, имеет ли право отец применять силу по отношению к своим детям и родственникам младшего возраста? Имеет ли право аксакал в селе использовать свой авторитет, давление, угрозы для того, чтобы принудить молодежь к соблюдению тех или иных норм? Имеет ли право молодежь объединяться в группы для того, чтобы следить за моральным обликом своих сверстников или людей старшего возраста?» - спрашивает Курбанов.

Родственники обвиняемых собирались обратиться к правозащитникам, но не сделали этого, обратил внимание руководитель движения «За права человека в Кабардино-Балкарии» Валерий Хатажуков. «Один из родителей с нами связывался - мы все это обговаривали, они как бы должны были обратиться, но этого не произошло», - сказал он. Хатажуков не исключил, что дело сфальсифицировано. «Могут и сфальсифицировать. Это мы все проходили, конечно. Таких примеров, таких фактов у нас очень много, когда фальсифицировались уголовные дела, когда создавали их абсолютно безосновательно», - отметил правозащитник.

Действия молодых людей, как их описывает следствие, не соответствуют местным обычаям, - считает юрист «Кабардино-Балкарского правозащитного центра» Заур Шокуев. «Если такое и имело место, то оно абсолютно не имеет никакого отношения к местным обычаям и традициям. В ином случае это носило бы не локальный характер, в пределах села или района, а было бы в масштабах республики», - сказал он.

Адвокат «Правовой инициативы»* Рустам Мацев также сомневается в версии следствия. «Информации о том, что подобные «шариатские патрули» могли возникнуть в Кабардино-Балкарии, не доверяю. На мой взгляд, речь идёт о серии бытовых конфликтов», - сказал он, добавив, что само обвинение звучит довольно неправдоподобно.

Чем уникально дело о патрулях в Анзорее?

Борьба за нравственность на Северном Кавказе - повседневное явление. Принуждение к нормам морали, связанным с местными традициями и религией (как их понимает власть или часть общества), ведется в том числе с помощью насилия и угроз.

Такая борьба за нравственность уже стала ширмой для шантажистов. В отношении жителя Карачаево-Черкесии в конце 2020 года было заведено 18 уголовных дел. По данным полиции, он вымогал деньги у девушек, угрожая распространить в соцсетях их интимные фотографии. Аналогичные дела расследуются и в других регионах Северного Кавказа.

Иногда - это фактически «государственная» деятельность, как в Чечне, где почти в ежедневном режиме государственное телевидение показывает, как полицейские распекают колдунов или нерадивых автолюбителей. В 2010 году в Грозном произошло несколько инцидентов, когда неизвестные из пейнтбольных ружей расстреливали женщин без головных платков. Глава Чечни Рамзан Кадыров, отвечая на вопрос журналиста об этих случаях, заявил, что ему неизвестно, кто обстреливал, но если он их найдет, он им вынесет благодарность. Полицейские патрулируют магазины, наблюдая за покупателями спиртного, отбирая купленный алкоголь и угрожая санкциями 2 . «Мы никому не навязываем нормы морали», - заявил однажды Рамзан Кадыров, добавив, что «мы собрались сегодня для того, чтобы каждый из присутствующих понял, что если он считает себя чеченцем и мусульманином, то должен вести себя соответствующе» .

Иногда поборники нравственности представляют часть общества, как в Дагестане. Так, в феврале 2015 года местные чиновники призывали бойкотировать показы фильма «50 оттенков серого». В июне 2016 года в Каспийске был размещен плакат о греховности прослушивания музыки, а в августе 2016 года в соцсетях появились угрозы убийством в адрес тех, кто собирался пойти на фестиваль красок Холи.

Борьба за нравственность характерна не только для регионов СКФО с преимущественно мусульманским населением. На Ставрополье и Кубани ее ведут казачьи патрули, поддерживаемые местными властями. Так в Сочи в 2014 году казаки избили участниц Pussy Riot нагайками .

В этом смысле случай в Анзорее уникален: действия, которые остаются безнаказанными на Северном Кавказе в других случаях, повлекли за собой не просто уголовное преследование за хулиганство, но обернулись делом об экстремистском сообществе.

* Организация включена в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ

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