Росавиация закрыла аэропорты Грозного и Владикавказа
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Аэропорты в Северной Осетии и Чечне прекратили прием и отправку самолетов из-за угрозы безопасности. Об угрозе беспилотной опасности объявили также власти Дагестана, Кабардино-Балкарии и Ставрополья.
Как писал "Кавказский узел", Росавиация вечером 5 ноября ввела ограничения в аэропорту Волгограда, в регионе действует режим беспилотной опасности. Сегодня ночью стало известно, что в результате атаки БПЛА в Волгограде погиб мужчина.
Ограничения на полеты введены в аэропортах Владикавказа (Беслан) и Грозного (Северный), они временно не принимают и не отправляют рейсы, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. "Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - написал Кореняко в своем Telegram-канале в 3.58 мск.
В аэропорту Грозного задержан вылет рейса в Москву, во Владикавказе задерживается прилет рейса из столицы, следует из данных онлайн-табло.
По сообщениям Кореняко, дополнительные ограничения введены также в аэропорту Краснодара, который после возобновления работы в сентябре не обслуживает гражданские самолеты в ночное время (с 19.00 до 9.00 мск).
Кроме того, режим беспилотной опасности объявлен в Дагестане, Кабардино-Балкарии и на Ставрополье. Глава Северной Осетии Сергей Меняйло отметил в своем Telegram-канале, что "возможно замедление мобильной связи и интернета", управление МЧС по Дагестану - что "возможны перебои мобильного интернета". Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков сообщил, что "местами возможно замедление работы мобильного интернета" и напомнил жителям о запрете на съемку работы ПВО.
* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.