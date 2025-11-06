Росавиация закрыла аэропорты Грозного и Владикавказа

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Аэропорты в Северной Осетии и Чечне прекратили прием и отправку самолетов из-за угрозы безопасности. Об угрозе беспилотной опасности объявили также власти Дагестана, Кабардино-Балкарии и Ставрополья.

Как писал "Кавказский узел", Росавиация вечером 5 ноября ввела ограничения в аэропорту Волгограда, в регионе действует режим беспилотной опасности. Сегодня ночью стало известно, что в результате атаки БПЛА в Волгограде погиб мужчина.

Ограничения на полеты введены в аэропортах Владикавказа (Беслан) и Грозного (Северный), они временно не принимают и не отправляют рейсы, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. "Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - написал Кореняко в своем Telegram-канале в 3.58 мск.

В аэропорту Грозного задержан вылет рейса в Москву, во Владикавказе задерживается прилет рейса из столицы, следует из данных онлайн-табло.

По сообщениям Кореняко, дополнительные ограничения введены также в аэропорту Краснодара, который после возобновления работы в сентябре не обслуживает гражданские самолеты в ночное время (с 19.00 до 9.00 мск).

Кроме того, режим беспилотной опасности объявлен в Дагестане, Кабардино-Балкарии и на Ставрополье. Глава Северной Осетии Сергей Меняйло отметил в своем Telegram-канале, что "возможно замедление мобильной связи и интернета", управление МЧС по Дагестану - что "возможны перебои мобильного интернета". Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков сообщил, что "местами возможно замедление работы мобильного интернета" и напомнил жителям о запрете на съемку работы ПВО.