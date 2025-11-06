×

Кавказский узел

03:53, 6 ноября 2025

Житель Волгограда погиб во время атаки БПЛА

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Мужчина погиб в результате атаки беспилотников в Волгограде, в разных районах города повреждены жилые дома, сообщил губернатор Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", Росавиация вечером 5 ноября ввела ограничения в аэропорту Волгограда, в регионе действует режим беспилотной опасности. Минобороны РФ отчиталось о двух сбитых в Волгоградской области за вечер дронах.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил о последствиях атаки беспилотников на территории региона, заявив о гибели 48-летнего жителя Волгограда. 

По словам Бочарова, беспилотник попал в 24-этажный жилой дом по улице Гаря Хохолова, 4. “Повреждены балконы, выбиты стекла близлежащих домов. В результате попадания осколков от обстрела погиб мирный житель”, - говорится в публикации официального Telegram-канала администрации. 

Губернатор добавил, что повреждения автомобилей и оконных стекол в жилых домах зафиксированы “в ряде районов Волгограда”. Власти готовят пункт временного размещения для жителей в лицее №10. 

“В результате падения обломков возникло возгорание на территории промзоны в Красноармейском районе”, - говорится также в сообщении. В указанной промзоне находится НПЗ “ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка”, отмечает ASTRA (внесены Минюстом РФ в реестр иноагентов). 

Ранее ночью жители Волгограда сообщили, что на западе и севере города было слышно не менее 10 взрывов. “Местные пишут о гудении в небе и ярких вспышках, а от громкого звука у людей “тряслись стены и окна в квартирах”. Также о взрывах сообщают жители города Волжский и Калач-на-Дону”, - писал Telegram-канал SHOT.

Автор: "Кавказский узел"

