Аэропорт Волгограда закрыт на фоне угрозы дронов

Росавиация ввела ограничения в аэропорту Волгограда, в регионе действует режим беспилотной опасности. Минобороны РФ отчиталось о двух сбитых в Волгоградской области дронах.

Как писал "Кавказский узел", ограничения на прием и отправление рейсов вводились ночью 2 ноября в аэропортах Волгограда и Геленджика, Сочи и Краснодара, утром они были отменены.

Аэропорт Волгограда временно не принимает и не отправляет самолеты, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. "Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - написал Кореняко в своем Telegram-канале в 22.19 мск 5 ноября.

Практически в то же время, около 22.20 мск, система РСЧС распространила предупреждение об угрозе атак беспилотников, отмечает Telegram-канал "Новости Волгограда".

Минобороны России, в свою очередь, отчиталось, что с 17.00 мск до полуночи над территорией Волгоградской области были перехвачены и уничтожены два украинских беспилотника самолетного типа. В тот же период три дрона были сбиты в Ростовской области, один - над территорией Кубани, говорится в сообщении официального ведомственного канала.

Согласно данным онлайн-табло волгоградского аэропорта, с момента введения плана "Ковер" был задержан вылет рейса в Дубай. Также задерживается прилет рейсов из Астрахани и Антальи, а также обратный вылет самолета из Волгограда в Анталью.

15 октября пользователи Telegram отметили, что ограничения полетов над Волгоградом в ночное время вводятся как "традиция" и практически "по расписанию". Оповещения об угрозе атаки дронов в Волгоградской области стали ежедневными, но полагаться на них можно не всегда, фактическое появление БПЛА над регионом не всегда предваряется предупреждением, заявили опрошенные "Кавказским узлом" местные жители.

Разговоры о переименовании аэропорта Волгограда в "Сталинград" активно велись еще с 1990-х годов. Однако из "Гумрака" в "Сталинград" аэропорт был переименован только после вмешательства Путина — 29 апреля 2025 года он заявил, что поддерживает инициативу ветеранов и участников СВО, подписав указ о переименовании в тот же день. При этом часть граждан выступала резко против переименования, напоминая, что при Сталине были репрессированы 250 тысяч сталинградцев.

На встрече с лидерами думских фракций 18 сентября Путин пообещал подумать над предложением лидера КПРФ Зюганова о переименовании Волгограда в Сталинград, пользователи соцсетей высказали недовольство новым обсуждением этой темы.