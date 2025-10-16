×

Главная   /   Лента новостей
00:53, 16 октября 2025

Аэропорт Волгограда закрыт для самолетов

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Работа аэропорта Волгограда ограничена по распоряжению Росавиации вторую ночь подряд, прием и отправка рейсов остановлены. 

Как писал "Кавказский узел", временные ограничения на прием и отправку самолетов вводились в аэропорту Волгограда ночью 15 октября, утром они были сняты. Во время атаки беспилотников в поселке Кирова Светлоярского района были повреждены четыре частных дома. До этого аналогичные ограничения вводились 13 сентября - тогда работу, наряду с волгоградским аэропортом, приостановил также аэропорт Геленджика, затем аналогичные меры были введены в аэропортах Астрахани и Краснодара. Ограничения действовали до утра 13 сентября. 

Оповещения об угрозе атаки дронов в Волгоградской области стали ежедневными, но полагаться на них можно не всегда, фактическое появление БПЛА над регионом не всегда предваряется предупреждением, заявили опрошенные "Кавказским узлом" местные жители.

Аэропорт Волгограда с 23.21 мск 15 октября не отправляет и не принимает самолеты, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

"Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - написал он в своем Telegram-канале. Комментаторы канала под этим сообщением обратили внимание, что ведомству регулярно приходится останавливать работу волгоградского аэропорта в ночное время.

"Волгоград, похоже, на ночь совсем закрыть нужно", - заявила пользователь "Олеся Адвокат туриста" под постом Кореняко в 00.41 мск сегодня. Другие комментаторы отметили, что ограничения полетов над Волгоградом вводятся как "традиция и практически "по расписанию". 

На онлайн-табло аэропорта Волгограда, по состоянию на 00.47 мск, нет информации об отмененных рейсах. Согласно данным табло, в аэропорту продолжается посадка на рейсы в Дубай и Калининград, которые фактически задержаны: дубайский рейс должен был вылететь еще в 23.20 мск, а калининградский - в 23.30 мск.

Разговоры о переименовании аэропорта Волгограда в "Сталинград" активно велись еще с 1990-х годов. Однако из "Гумрака" в "Сталинград" аэропорт был переименован только после вмешательства Путина — 29 апреля 2025 года он заявил, что поддерживает инициативу ветеранов и участников СВО, подписав указ о переименовании в тот же день. При этом часть граждан выступала резко против переименования, напоминая, что при Сталине были репрессированы 250 тысяч сталинградцев.

На встрече с лидерами думских фракций 18 сентября Путин пообещал подумать над предложением лидера КПРФ Зюганова о переименовании Волгограда в Сталинград, пользователи соцсетей высказали недовольство новым обсуждением этой темы.

