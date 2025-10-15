×

Кавказский узел

Главная   /   Лента новостей
01:46, 15 октября 2025

Росавиация закрыла аэропорт Волгограда

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Прием и отправка самолетов из волгоградского аэропорта ограничены по соображениям безопасности, сообщил представитель Росавиации. 

Как писал "Кавказский узел", ночью 13 сентября были введены ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропортах Волгограда, Геленджика, а затем – в аэропортах Астрахани и Краснодара. Утром ограничения были сняты.

Оповещения об угрозе атаки дронов в Волгоградской области стали ежедневными, но полагаться на них можно не всегда, фактическое появление БПЛА над регионом не всегда предваряется предупреждением, заявили опрошенные "Кавказским узлом" местные жители.

Росавиация в 1.43 мск ввела временные ограничения в аэропорту Волгограда, прием и отправка самолетов прекращены, сообщил сегодня представитель Росавиации Артем Кореняко.

"Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - написал он в своем Telegram-канале. На онлайн-табло аэропорта Волгограда по состоянию на 1.45 мск нет информации о задержанных или отмененных рейсах. 

Разговоры о переименовании аэропорта Волгограда в "Сталинград" активно велись еще с 1990-х годов. Однако из "Гумрака" в "Сталинград" аэропорт был переименован только после вмешательства Путина — 29 апреля 2025 года он заявил, что поддерживает инициативу ветеранов и участников СВО, подписав указ о переименовании в тот же день. При этом часть граждан выступала резко против переименования, напоминая, что при Сталине были репрессированы 250 тысяч сталинградцев.

На встрече с лидерами думских фракций 18 сентября Путин пообещал подумать над предложением лидера КПРФ Зюганова о переименовании Волгограда в Сталинград, пользователи соцсетей высказали недовольство новым обсуждением этой темы.

Автор: "Кавказский узел"

