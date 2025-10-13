Аэропорты четырех городов юга России возобновили работу
В аэропортах Астрахани, Волгограда, Геленджика и Краснодара сняты ограничения, введенные из-за небезопасности полетов. В Дагестане и Северной Осетии отменена угроза атаки беспилотников.
Как писал "Кавказский узел", минувшей ночью были введены ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропортах Волгограда и Геленджика. Позднее пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко сообщил, что аналогичные ограничения введены в аэропортах Астрахани и Краснодара.
Об опасности атаки беспилотников сообщило минувшей ночью управление МЧС по Дагестану. Аналогичное предупреждение сделал глава Северной Осетии Сергей Меняйло.
В аэропортах Астрахани, Волгограда, Геленджика и Краснодара сняты ограничения на прием и отправление самолетов, сообщил в 04.55 мск в своем телеграм-канале Артем Кореняко. "Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - пояснил он.
По состоянию на 06.58 мск, губернатор Астраханской области, администрация Волгоградской области и оперштаб Кубани не сообщили в своих телеграм-каналах о новых атаках беспилотников.
В Дагестане отменена угроза атаки беспилотников, сообщило в 05.40 мск в своем телеграм-канале республиканское управление МЧС. "Внимание! Отбой угрозы атаки беспилотного летательного аппарата на территории Республики Дагестан 05:31 [мск]", - говорится в публикации.
Аналогичное объявление сделал Сергей Меняйло. "Отбой беспилотной опасности. Оперативный штаб продолжает работать в круглосуточном режиме", - написал он в 05.51 мск в своем телеграм-канале.
Напомним, в ночь на 11 октября в Волгограде в результате атаки беспилотников были выбиты оконные стекла в трех многоквартирных домах, а также в зданиях школы и детского сада. Мужчине пенсионного возраста, получившему ранения осколками оконного стекла, потребовалась медицинская помощь.
Власти города предложили жильцам квартир, в которых разбиты окна, разместиться в гостинице на время ремонтных работ. Учеников школы, поврежденной при атаке, решено временно перевести в другое образовательное учреждение.
