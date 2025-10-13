Беспилотная опасность объявлена в Дагестане и Северной Осетии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Об опасности атаки беспилотников сообщило МЧС Дагестана. Аналогичное предупреждение сделал глава Северной Осетии Сергей Меняйло. И там, и там возможны перебои в работе мобильного интернета.

Как писал "Кавказский узел", угроза атаки беспилотников в Дагестане объявлялась 27 сентября.

Опасность атаки беспилотников объявлена в Дагестане, следует из сообщения, опубликованного в телеграм-канале ГУ МЧС по республике.

Ведомство призвало граждан оставаться дома по возможности, укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами, а в случае, если они находятся на улице - направиться к ближайшим укрытиям. Также сообщается о том, что возможны перебои в работе мобильного интернета.

О беспилотной опасности сообщил в своем телеграм-канале и глава Северной Осетии Сергей Меняйло. Он призвал жителей республики быть осторожнее, а также сообщил о возможном замедлении работы мобильной связи и интернета.

Напомним, что власти республики назвали отключения мобильного интернета временной мерой в связи с возможной угрозой пролета БПЛА над территорией Дагестана. С подключением к бесплатным точкам интернета возникают сложности, а бизнес несет убытки, рассказали жители Махачкалы. Минцифры республики признало неполадки в работе точек доступа.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.