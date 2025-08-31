Качество бесплатного Wi-Fi в Махачкале вызвало нарекания горожан

Отключения мобильного интернета в Махачкале продолжаются, несмотря на отсутствие сообщений властей об этом. С подключением к бесплатным точкам интернета возникают сложности, а бизнес несет убытки, рассказали горожане. Минцифры республики признало неполадки в работе точек доступа.

Как писал "Кавказский узел", новые публичные точки доступа к интернету открылись в Махачкале на фоне отключений мобильного интернета, но пользователи Telegram посетовали на плохую работу точек доступа. Городские публичные точки доступа Wi-Fi в Махачкале работают

нестабильно и предоставляют слабый сигнал, а в условиях регулярных отключений мобильного интернета действующих зон Wi-Fi недостаточно,

сообщили местные жители.

Власти республики назвали отключения мобильного интернета временной мерой в связи с возможной угрозой пролета БПЛА над территорией Дагестана. Махачкалинцы сообщали об отключениях 13 августа, отметив, что публичная точка доступа на площади Ленина имеет крайне ограниченный радиус действия. Они пожаловались на сложности с вызовом такси, покупкой билетов и звонками.

Несмотря на то, что в последнее время не поступало официальных сообщений об отключении мобильного интернета в связи с возможной

угрозой пролета БПЛА, в центре Махачкалы в последние две недели нет мобильной связи, рассказали корреспонденту «Кавказского узла»

махачкалинцы и гости города.

На центральном городском рынке, известном как рынок №2, нет точек доступа Wi-Fi, из-за этого торговцы несут большие убытки, рассказал

корреспонденту «Кавказского узла» предприниматель Арсен.

«У нас нет по объективным причинам терминалов по приему безналичной оплаты. Если нет налички, клиенты обычно переводят деньги на банковскую карту. Последний месяц у нас практически нет мобильной связи, из-за этого махачкалинцы и туристы, которых очень много, не могут оплатить покупки, и уходят. Банкоматов рядом нет. Очень много сельхозпродукции, несмотря на спрос, остается нереализованной», - рассказал он.

Проспект Расула Гамзатова, улицы Даниялова, Пушкина, приморский парк – это центр города, где постоянно нет мобильного интернета

Сервис доставки продуктов питания и еды практически парализован, рассказал корреспонденту «Кавказского узла» сотрудник компании по

доставке Магомед.

«В центре Махачкалы работа стоит, так как нет связи. Даже если клиент делает заказ из дома, где у него есть Wi-Fi, доставщики не могут вовремя привезти заказ, так как мобильные карты не работают, не могут найти адрес», - говорит предприниматель.

В центре Махачкалы мобильный интернет отсутствует регулярно, а подключиться к общественным точкам доступа невозможно, рассказал

Ирасхан.

«Проспект Расула Гамзатова, улицы Даниялова, Пушкина, приморский парк – это центр города, где постоянно нет мобильного интернета. Сегодня гуляли с детьми в парке, хотели вызвать такси, приложение не работало. Разговаривали с гуляющими туристами, все жалуются, что нет никакой связи», - говорит мужчина.

29 августа Министерства цифрового развития Дагестана опубликовало в своем Telegram-канале пост, где подтвердило, что к ним поступают жалобы на проблемы с подключением к бесплатным точкам доступа Wi-Fi, установленным в парках, скверах, аллеях, а также на центральной площади Махачкалы и Каспийска.

«Было проведено тестирование, которое подтвердило наличие проблем с функционированием общественных точек доступа Wi-Fi. Полученную

информацию передали оператору связи, который уже проводит работы по устранению неполадок для оптимизации работы сетей и повышения качества предоставляемых услуг», - говорится в публикации.

Напомним, 8 марта министр цифрового развития Дагестана Юрий Гамзатов объявил, что мессенджер Telegram заблокирован и не работает в Дагестане и Чечне. По его словам, решение об этом принималось на федеральном уровне по представлению правоохранительных органов, поскольку Telegram часто используют недруги, пример этому - беспорядки в аэропорту Махачкалы [в октябре 2023 года]. Власти признали блокировку мессенджера лишь в марте, хотя к тому моменту доступ к Telegram отсутствовал уже несколько месяцев, указали местные жители. Временная разблокировка Telegram в Дагестане 26 и 27 мая, во время визита в республику официального представителя МИД России Марии Захаровой, затронула только часть пользователей мессенджера в республике, а с 28 мая доступ к мессенджеру из Дагестана вновь был закрыт.

