×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
20:57, 31 августа 2025

Качество бесплатного Wi-Fi в Махачкале вызвало нарекания горожан

Подключение к бесплатному Wi-Fi на площади Ленина в Махачкале. Стоп-кадр видео РГВК "Дагестан" от 11.08.25, https://t.me/RGVKDAGESTAN/39781

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Отключения мобильного интернета в Махачкале продолжаются, несмотря на отсутствие сообщений властей об этом. С подключением к бесплатным точкам интернета возникают сложности, а бизнес несет убытки, рассказали горожане. Минцифры республики признало неполадки в работе точек доступа.

Как писал "Кавказский узел", новые публичные точки доступа к интернету открылись в Махачкале на фоне отключений мобильного интернета, но пользователи Telegram посетовали на плохую работу точек доступа. Городские публичные точки доступа Wi-Fi в Махачкале работают
нестабильно и предоставляют слабый сигнал, а в условиях регулярных отключений мобильного интернета действующих зон Wi-Fi недостаточно,
сообщили местные жители.

Власти республики назвали отключения мобильного интернета временной мерой в связи с возможной угрозой пролета БПЛА над территорией Дагестана. Махачкалинцы сообщали об отключениях 13 августа, отметив, что публичная точка доступа на площади Ленина имеет крайне ограниченный радиус действия. Они пожаловались на сложности с вызовом такси, покупкой билетов и звонками.

Несмотря на то, что в последнее время не поступало официальных сообщений об отключении мобильного интернета в связи с возможной
угрозой пролета БПЛА, в центре Махачкалы в последние две недели нет мобильной связи, рассказали корреспонденту «Кавказского узла»
махачкалинцы и гости города.

На центральном городском рынке, известном как рынок №2, нет точек доступа Wi-Fi, из-за этого торговцы несут большие убытки, рассказал
корреспонденту «Кавказского узла» предприниматель Арсен.

«У нас нет по объективным причинам терминалов по приему безналичной оплаты. Если нет налички, клиенты обычно переводят деньги на банковскую карту. Последний месяц у нас практически нет мобильной связи, из-за этого махачкалинцы и туристы, которых очень много, не могут оплатить покупки, и уходят. Банкоматов рядом нет. Очень много сельхозпродукции, несмотря на спрос, остается нереализованной», - рассказал он.

Проспект Расула Гамзатова, улицы Даниялова, Пушкина, приморский парк – это центр города, где постоянно нет мобильного интернета

Сервис доставки продуктов питания и еды практически парализован, рассказал корреспонденту «Кавказского узла» сотрудник компании по
доставке Магомед.

«В центре Махачкалы работа стоит, так как нет связи. Даже если клиент делает заказ из дома, где у него есть Wi-Fi, доставщики не могут вовремя привезти заказ, так как мобильные карты не работают, не могут найти адрес», - говорит предприниматель.

В центре Махачкалы мобильный интернет отсутствует регулярно, а подключиться к общественным точкам доступа невозможно, рассказал
Ирасхан.

«Проспект Расула Гамзатова, улицы Даниялова, Пушкина, приморский парк – это центр города, где постоянно нет мобильного интернета. Сегодня гуляли с детьми в парке, хотели вызвать такси, приложение не работало. Разговаривали с гуляющими туристами, все жалуются, что нет никакой связи», - говорит мужчина.

29 августа Министерства цифрового развития Дагестана опубликовало в своем Telegram-канале пост, где подтвердило, что к ним поступают жалобы на проблемы с подключением к бесплатным точкам доступа Wi-Fi, установленным в парках, скверах, аллеях, а также на центральной площади Махачкалы и Каспийска.

«Было проведено тестирование, которое подтвердило наличие проблем с функционированием общественных точек доступа Wi-Fi. Полученную
информацию передали оператору связи, который уже проводит работы по устранению неполадок для оптимизации работы сетей и повышения качества предоставляемых услуг», - говорится в публикации.

Напомним, 8 марта министр цифрового развития Дагестана Юрий Гамзатов объявил, что мессенджер Telegram заблокирован и не работает в Дагестане и Чечне. По его словам, решение об этом принималось на федеральном уровне по представлению правоохранительных органов, поскольку Telegram часто используют недруги, пример этому - беспорядки в аэропорту Махачкалы [в октябре 2023 года]. Власти признали блокировку мессенджера лишь в марте, хотя к тому моменту доступ к Telegram отсутствовал уже несколько месяцев, указали местные жители. Временная разблокировка Telegram в Дагестане 26 и 27 мая, во время визита в республику официального представителя МИД России Марии Захаровой, затронула только часть пользователей мессенджера в республике, а с 28 мая доступ к мессенджеру из Дагестана вновь был закрыт.  

Мы обновили приложения на Android и IOS – теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN) либо использовать браузер Ceno для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Олег Ионов

источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
16:51, 31 августа 2025
Суд в Нальчике приговорил военного к сроку за отсутствие на службе
07:53, 31 августа 2025
Волгоградский аэропорт вновь заработал в обычном режиме
07:03, 31 августа 2025
Саперы работают на месте падения беспилотника в Волгоградской области
06:43, 31 августа 2025
Военные сбили беспилотники в двух районах Ростовской области
05:53, 31 августа 2025
Росавиация временно закрыла аэропорт Волгограда
10:51, 30 августа 2025
Потушен пожар на Краснодарском НПЗ
Все события дня
Новости
Лесной пожар в Тляратинском районе. Стоп-кадр видео из Telegram-канала Магомеда Бисавалиева от 30.08.25, https://t.me/bisavaliev1/7755
15:51, 31 августа 2025
Спасатели исключили угрозу населенным пунктам из-за лесных пожаров в Дагестане
00:58, 31 августа 2025
Установлены личности разрисовавших портреты участников СВО в Махачкале
Кабинет врача. Скриншот фото https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&img_url=https%3A%2F%2Ff11.pmo.ee%2Fc0ywUImnDIVxdHeexqfbsiUCejM%3D%2F1864x0%2Ffilters%3Afocal(1578x590%3A4079x2408)%2Fnginx%2Fo%2F2014%2F11%2F06%2F3496533t1h5613.jpg&lr=214&pos=5&rpt=simage&text=%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%82%20%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%B0%20%D1%81%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BC
19:56, 30 августа 2025
Сотрудники Унцукульской больницы добились нормализации подачи электричества
Российский боец. Скриншот фото Минобороны России от 28.08.25, https://t.me/mod_russia/55982
17:56, 30 августа 2025
Более 7300 бойцов с юга России официально признаны убитыми в зоне СВО
00:52, 30 августа 2025
Стрелявший в торговом центре в Махачкале доставлен в полицию
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:31, 4 августа 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Выбор редактора
Фото
21:47, 3 августа 2025
Блогерка. Северный Кавказ
1
Красный царь - рассказ дагестанского автора
Фото
10:19, 1 июня 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
3
В Дагестане с осужденного за коррупцию пытаются взыскать сумму взятки
Фото
16:57, 13 мая 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
7
О моральном вреде. Сколько государство платит за незаконное уголовное преследование
Все блоги
Справочник
Ульви Гасанли, Севиндж Вагифгызы и Мохаммед Кекалов (вверху слева направо) Азиз Оруджев, Шамо Эминов, Хафиз Бабалы, Наргиз Абсаламова, Эльнара Гасымова (слева направо). Коллаж "Кавказского узла". Фото Şəxsi arxiv https://mikroskopmedia.com/en/hafiz_babal__/?tztc=1, Ульвия Али, Mеydan.tv, скриншот видео https://www.youtube.com/watch?v=PYKlsiWa0Lc. https://t.me/abzasmedia/5929 Meydan.tv Серийные аресты журналистов в Азербайджане

Конфликт Азербайджана и России. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе ChatGPT. Кризис в отношениях Азербайджана и России

Рамзан Кадыров. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru/ Кадыров и его награды

Блогеры
Фото
23:33, 8 августа 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
4
Про Мишу и Гришу. Как в Дагестане решают судьбу двух медведей
Фото
21:47, 3 августа 2025
Блогерка. Северный Кавказ
1
Красный царь - рассказ дагестанского автора
Фото
10:19, 1 июня 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
3
В Дагестане с осужденного за коррупцию пытаются взыскать сумму взятки
Фото
16:57, 13 мая 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
7
О моральном вреде. Сколько государство платит за незаконное уголовное преследование
Фото
17:34, 28 апреля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
6
«Затопили, не глядя». Жители Ирганая требуют моральной компенсации 
Аналитика
14:03, 4 августа 2025
В июле 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погиб один человек
14:07, 4 июля 2025
14 человек погибли и 10 ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в II квартале 2024 года
Темы дня
Парк оказался заброшенным после закрытия на ремонт. Скриншот видео Рамзана Баркинхоева
29 августа 2025, 21:13
Блогер из Ингушетии пожаловался на состояние городского парка в Сунже

Пожар в районе Геленджика, 29 августа 2025 года. Фото: Краевой лесопожарный центр / Telegram
29 августа 2025, 15:42
80 волонтеров откликнулись на призыв помочь тушению пожара близ Геленджика

Сотрудники правоохранительных органов в аэропорту Звартноц. Фото: пресс-служба Инспекции по градостроительству, техническим нормам и пожарной безопасности РА
29 августа 2025, 12:46
Источники сообщили о задержании армянского консула в Австрии по подозрению в шпионаже

Ахмед Мухтар. Фото: https://www.meydan.tv/
28 августа 2025, 20:42
Фотожурналист Ахмед Мухтар арестован по делу Meydan TV

Правдолюбы из Чечни: за что преследуют сына критика Кадырова #shorts #Чечня #Кавказ
Правдолюбы из Чечни: за что преследуют сына критика Кадырова #shorts #Чечня #Кавказ
Сельчане Дагестана к Путину: хватит «разбазаривать» землю #shorts #Дагестан #требование # Путин
Сельчане Дагестана к Путину: хватит «разбазаривать» землю #shorts #Дагестан #требование # Путин
Националисты или самозванцы: в какую
Националисты или самозванцы: в какую "Русскую общину" вступил Алаудинов #shorts #Кавказ #Алаудинов
Избиение детей в медресе Чечни #shorts #Чечня #дети #избиение #учитель
Избиение детей в медресе Чечни #shorts #Чечня #дети #избиение #учитель
Протест в Тбилиси: кто снова сжег флаг России #shorts #Грузия #Тбилиси #Россия #протест #флаг
Протест в Тбилиси: кто снова сжег флаг России #shorts #Грузия #Тбилиси #Россия #протест #флаг
Драка у бассейна: за что Алаудинов потребовал извинений
Драка у бассейна: за что Алаудинов потребовал извинений
Показать больше