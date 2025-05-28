Жители Дагестана заявили об отсутствии доступа к Telegram

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Временная разблокировка Telegram в Дагестане 26 и 27 мая затронула только часть пользователей мессенджера в республике, а с 28 мая доступ к мессенджеру из Дагестана вновь закрыт.

Как писал "Кавказский узел", мессенджер Telegram с 26 мая снова работает без VPN в Дагестане, сообщил 27 мая блогер Расул Асад. Разблокировку подтвердил изданию "Ведомости" источник, близкий к правительству Дагестана, однако уже к концу дня мессенджер вновь оказался заблокированным в республике. Местные журналисты связали кратковременное восстановление доступа к мессенджеру с приездом представителя МИД Марии Захаровой в регион, сама Захарова такую связь отрицает.

В течение дня 28 мая мессенджер Telegram не работал, рассказали корреспонденту "Кавказского узла" жители Махачкалы. "26 и 27 мая он какое-то время заработал через мобильную сеть, сейчас только через VPN", - сообщил Мурад.

"Telegram не работает как через мобильную сеть, так и у интернет-провайдера. У меня 26 и 27 мая мессенджер также не работал", - сказала Марина. "Неожиданно заработал 26 мая на несколько часов. Сегодня не работает у меня и у родственников в Дербенте", - рассказал Гаджи.

Хотя Мария Захарова отрицает связь временной разблокировки Telegram со своей поездкой в Дагестан, местные жители уверены, что такая связь есть. "Приезд Марии Захаровой в Дагестан частично местами решил работу Telegram без VPN", - написал 27 мая в своем Telegram-канале председатель Общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев.

"Без VPN не работает Telegram", - написал в комментариях к публикации Saika. "Через Wi-Fi нормально работает, а без - нет", - сообщил Rizvan 123.

8 марта министр цифрового развития Дагестана Юрий Гамзатов объявил, что мессенджер Telegram заблокирован и не работает в Дагестане и Чечне. По его словам, решение об этом принималось на федеральном уровне по представлению правоохранительных органов, поскольку Telegram "часто используют недруги, пример этому - беспорядки в аэропорту Махачкалы [в октябре 2023 года]". Власти признали блокировку мессенджера лишь в марте, хотя к тому моменту доступ к Telegram отсутствовал уже несколько месяцев, указали местные жители.

Дагестанский журналист, пожелавший остаться анонимным, также связывает кратковременную разблокировку мессенджера с приездом Марии Захаровой.

"Предполагаю, что для корректной работы оборудования пресс-службы МИД и сопровождавших ее международных журналистов, такая мера потребовалась. Объективных причин блокировок Telegram в Дагестане я лично не вижу. Запрещенный в России контент все равно проходит в республику или в страну другими путями, и не логично, что ограничениям подвергаются республики Северного Кавказа, а другие регионы нет. Продолжение блокировки могу связать разве что с тем, что на некотором высоком уровне команду заблокировать дали и про это забыли, а на местах ждут, пока наверху вспомнят", - сказал журналист корреспонденту "Кавказского узла".

10 марта Минцифры Дагестана призвало отменить блокировку мессенджера. В Дагестане спокойная общественно-политическая ситуация, и блокировки Telegram не требуется, заявило ведомство, указав, что ограничение свободы общения мешает жителям республики и туристам.

Версия властей о блокировке Telegram в Дагестане в ответ на беспорядки в махачкалинском аэропорту не выглядит правдоподобной, считают местные эксперты. На фоне блокировок жители региона все чаще пользуются VPN.

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