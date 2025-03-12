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05:27, 12 марта 2025

Блокировка Telegram привела к возвращению дагестанцев в Instagram*

Блокировка Телеграм. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Photoshop

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Версия властей о блокировке Telegram в Дагестане в ответ на разгром махачкалинского аэропорта не выглядит правдоподобной, считают местные эксперты. На фоне блокировок жители региона все чаще пользуются VPN.

Как писал "Кавказский узел", 8 марта министр цифрового развития Дагестана Юрий Гамзатов объявил, что мессенджер Telegram заблокирован и не работает в Дагестане и Чечне. По его словам, решение об этом принималось на федеральном уровне по представлению правоохранительных органов, поскольку Telegram "часто используют недруги, пример этому - беспорядки в аэропорту Махачкалы [в октябре 2023 года]". Власти только сейчас признали блокировку Telegram в Дагестане и Чечне, хотя уже несколько месяцев отсутствует доступ к мессенджеру в этих республиках и в Ингушетии, указали местные жители.

Что произошло в аэропорту Уйташ и как идет следствие, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Дело о погроме в аэропорту Махачкалы".

Дагестанские эксперты, опрошенные "Кавказским узлом", не поверили в версию властей о блокировке Telegram в ответ на разгром махачкалинского аэропорта.

Главный редактор газеты "Черновик" Маирбек Агаев счел, что власти просто взяли события в "Уйташе" в качестве повода для того, чтобы объяснить блокировку. "Блокировка Telegram произошла через год после тех событий, когда уже сложно представить, что они имели к этому какое-то отношение. Таким образом просто ограничивается доступ к информации", - заявил он.

У многих из тех, кто нас читал, и без того был VPN. У кого еще не был – поставили

Что касается последствий блокировки Telegram, то Агаев отметил, что особого падения аудитории у "Черновика" не произошло. "Во-первых,
у многих из тех, кто нас читал, и без того был VPN. У кого еще не был – поставили. В принципе для того, чтобы нас читать, достаточно бесплатного VPN. А если один VPN не тянет, человек переходит на другой, благо их довольно много", - подчеркнул он.

В Дагестане спокойная общественно-политическая ситуация, и блокировка Telegram не требуется, заявило Минцифры Дагестана, указав, что ограничение свободы общения мешает жителям республики и туристам.

Журналист Идрис Юсупов (внесен в списки иностранных агентов) также отметил, что названное властями основание "притянуто за уши".

"Самое интересное, что с момента блокировки власти долго не признавали этого. Была даже история, когда вскоре после ее начала глава федерального Минцифры Максут Шадаев приехал на Каспийский цифровой форум и в ответ на вопрос журналиста о блокировке говорил что-то типа: "Что вы, у меня все работает", - подчеркнул он. - Блокировка произошла через год после событий в аэропорту, и связь с этим событием выглядит странной. При этом Telegram уже тогда показал, что если есть какой-то экстремистский канал, для его блокировки не надо ждать год – он блокируется немедленно, как это произошло с каналом "Утро Дагестан" и его клонами".

30 октября 2023 года основатель Telegram Павел Дуров пообещал заблокировать призывавшие к насилию каналы, опубликовав в своем Telegram-канале скриншот сообщения канала "Утро Дагестан". Спустя несколько минут канал стал недоступен. Летом 2024 года модератор этого канала был признан судом виновным в призывах к экстремистской деятельности и осужден на два года.

По словам журналиста, с момента блокировки, в октябре 2024 года в Telegram невозможно зайти без VPN, и это привело к парадоксальному притоку дагестанцев в Instagram*, откуда они в основном ушли после его более ранней блокировки.

"Когда блокировали в Instagram*, которым активно пользовались дагестанцы, то число пользователей там упало на 80-90%, поскольку тогда VPN был далеко не у всех, а многие просто перекочевали в Telegram. Но когда блокировали YouTube и Telegram, люди начали больше брать VPN, и в итоге многие не только продолжили пользоваться Telegram, но и вернулись в в Instagram*, а заодно, раз уж есть возможность, стали заходить на заблокированные сайты оппозиционных СМИ. Кто-то не возвращается – в том числе из-за того, что часть российских сайтов плохо совместима с VPN и человеку приходится выключать VPN, когда он ходит на них, потом вновь включать – это выматывает. Другие переходят на What’s App* – там недавно сняли ограничение на численность групп в 200 человек, и разрастаются тематические группы", - заметил он.

В декабре 2024 года жители Дагестана, Ингушетии и Чечни столкнулись с ограничением доступа к зарубежному сегменту интернета. Роскомнадзор объяснил ограничения плановыми учениями на случай отключения от глобальной сети. Жители республик пожаловались на потерю доступа к мессенджерам и другим зарубежным интернет-сервисам.

Администратор телеграмм-канала "Совесть Дагестана" рассказал, что трафик канала после блокировки упал почти на 50%, так как в основном его читателями были люди взрослого и пожилого возраста.

Бесплатного VPN для комфортного пользования не хватает, многие пользуются платным VPN

"Для входа достаточно VPN или бесплатных MTP прокси. В Дагестане в основном пользуются иранскими MTP прокси. Бесплатного VPN для комфортного пользования не хватает, многие пользуются платным VPN. Платные VPN стали популярными и востребованными, в основном пользуются дешёвыми, небезопасными, что повышает риск утечки личной информации. MTP прокси для перехода на самый популярный YouTube не хватает, поэтому многие в конце концов, вынуждены перейти на платные VPN", - отметил спикер.

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* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Александр Степанов

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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