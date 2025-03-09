Объявление о блокировке Telegram удивило жителей Дагестана и Чечни

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Власти только сейчас признали блокировку Telegram в Дагестане и Чечне, хотя уже несколько месяцев отсутствует доступ к мессенджеру в этих республиках и в Ингушетии, указали местные жители.

Как писал "Кавказский узел", 8 марта министр цифрового развития Дагестана Юрий Гамзатов объявил, что мессенджер Telegram заблокирован и не работает в Дагестане и Чечне. По его словам, решение об этом принималось на федеральном уровне по представлению правоохранительных органов, поскольку Telegram "часто используют недруги, пример этому - беспорядки в аэропорту Махачкалы [в октябре 2023 года]".

В декабре 2024 года жители Дагестана, Ингушетии и Чечни столкнулись с ограничением доступа к зарубежному сегменту интернета. Роскомнадзор объяснил ограничения плановыми учениями на случай отключения от глобальной сети. Жители республик пожаловались на потерю доступа к мессенджерам и другим зарубежным интернет-сервисам.

Telegram в Дагестане и Чечне заблокирован уже несколько месяцев, сообщили "Кавказскому узлу" жители этих республик. Так, житель Чечни Супьян сообщил, что Telegram был заблокирован в республике задолго до новостей об этом, опубликованных в СМИ 8 марта.

"Уже несколько месяцев, точно сказать не могу, без VPN мы телеграм-каналы открыть не можем, да и вообще зайти на мессенджер", - сказал он.

Мы давно, ещё до нового года, не могли пользоваться Telegram

Житель Дагестана Тимур подтвердил, что Telegram в этой республике был заблокирован несколько месяцев назад. Он удивлён тем, что сообщение появилось лишь 8 марта. "Мы давно, ещё до нового года, не могли пользоваться Telegram без VPN. Войти в мессенджер стало невозможным. А почему это стало известно только сейчас - без понятия", - сказал он.

В начале декабря 2024 года глава ОНК Дагестана Шамиль Хадулаев сообщил, что проблемы с интернетом начались в Дагестане "еще один-два месяца назад".

Мессенджер не работает и в Ингушетии, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" житель этой республики Ахмед. "Не помню, как давно, но "телега" в республике без VPN не работает. С чем это связано, не знаю", - сказал он.

Федеральные ресурсы стали об этом говорить только сейчас

Заместитель главного редактора дагестанского издания "Черновик" Магомед Магомедов сообщил, что Telegram заблокирован в Дагестане, Чечне и Ингушетии ещё с первой декады октября 2024 года. "С того дня не было ни дня, чтобы Telegram работал без VPN или прокси. Федеральные ресурсы стали об этом говорить только сейчас, потому что ситуацию прокомментировал местный министр Юрий Гамзатов", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Мессенджер был заблокирован вскоре после перестрелки около офиса Wildberries, отметил Магомедов. "О подоплёке запрета они говорят, что недруги могут воспользоваться. Но по факту блокировка совпала по времени с перестрелкой в московском офисе Wildberries. Тогда было убито несколько ингушей, которых увезли на родину. Было возмущение в соцсетях, в частности, в Telegram. Это грозило столкновениями между ингушской и чеченской молодёжью. И вероятно, поэтому Telegram блокировали", - рассказал Магомедов.

18 сентября 2024 года у офиса компании Wildberries в Москве произошла стрельба. В результате погибли два человека, трое были ранены. "Кавказский узел" подготовил справку "Как перестрелка в Wildberries связана с Кадыровым" о том, что известно об участниках конфликта и их связи с кадыровцами.

Никто никаких объяснений на этот счет не давал

Дагестанский журналист Милрад Фатуллаев также сообщил, что блокировка мессенджера произошла внезапно в октябре 2024 года. "Произошла уже месяца четыре назад, примерно 10 октября. С чем она была связана, совершенно непонятно, потому что никто никаких объяснений на этот счет не давал. […] Блокировка Telegram была, в общем-то, достаточно избирательной и касалась только регионов Северного Кавказа, а именно Дагестана, Чечни и Ингушетии. И на первых порах никто из властей этого не признавал. У нас был здесь министр цифрового развития Российской Федерации. И он тоже на этот счет ничего не говорил и делал большие круглые глаза, что у нас отключен Telegram", - сказал Фатуллаев корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, замалчивание происходило до настоящего времени. "И вот сказали, что в связи с террористической активностью и активностью специальных служб с территории Украины. На этом все остановилось. Поэтому что и как дальше будет происходить - совершенно непонятно. И особых объяснений на этот счет у федеральных органов или же республиканских органов тоже нет и, скорее всего, не будет, - считает Фатуллаев.

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